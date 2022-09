+ Ukraine-Krieg im Newsblog + Erbitterter Kampf um Stadt Swatowo erwartet

Biden rechnet mit langem Krieg in der Ukraine

Die US-Regierung sieht angesichts militärischer Erfolge der ukrainischen Truppen eine aber neue Dynamik im Krieg mit Russland. "Ich denke, was Sie sehen, ist sicherlich eine Verschiebung, ein Momentum der ukrainischen Streitkräfte, insbesondere im Norden", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Dienstag in Washington . Er wolle es aber dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj überlassen, zu entscheiden, ob tatsächlich ein Wendepunkt erreicht sei.

Verbrechen russischer Besatzer in Balaklija vermutet

23.30 Uhr: Nach der Rückeroberung von Gebieten in der Ostukraine stoßen die ukrainischen Behörden dort nach eigenen Angaben auf Hinweise für mutmaßliche Verbrechen der russischen Besatzungsmacht. So berichtete der ranghohe ukrainische Polizist Serhij Bolwinow aus der Stadt Balaklija, dass die Invasoren im örtlichen Polizeirevier ein Foltergefängnis unterhalten hätten. Im Keller seien während der mehrere Monate dauernden Besatzung immer etwa 40 Menschen eingesperrt gewesen.

Merz: Regierung zögert unnötig bei Waffenlieferungen

23.20 Uhr: In der Diskussion über die Lieferung von Panzern in die Ukraine wirft CDU-Chef Friedrich Merz der Bundesregierung unnötiges Zögern vor. Er selbst hätte Exportgenehmigungen für Schützenpanzer des Typs Marder erteilt. Diese stünden auf den Höfen der Industrie und seien nicht für die Bundeswehr im Einsatz, sagte Merz am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". In diesem Punkt stimme er mit der FDP und den Grünen überein. Zusammen hätte man dafür auch eine Mehrheit im Bundestag, merkte der Unionsfraktionsvorsitzende an.