+ Ukraine-Krieg im Newsblog + IAEA fordert von Russland Rückzug aus AKW Saporischschja

Von der Leyen war am Mittwoch nach Kiew gereist und traf sich an diesem Donnerstag dort mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch in Kiew am Donnerstag: "Wenn sie sagen, sie brauchen Kampfpanzer, dann sollten wir das ernst nehmen und ihnen das liefern." (Quelle: Hennadii Minchenko/imago images)

EU-Länder: UN sollen Menschenrechte in Russland überwachen

18.20 Uhr: Alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Ungarn haben sich am Donnerstag darauf verständigt, die Vereinten Nationen um die Ernennung eines Experten zur Beobachtung der Menschenrechtssituation in Russland zu bitten. Nach wochenlanger Diskussion hätten sich die 26 Länder geeinigt, eine Resolution aufzusetzen, die den UN-Menschenrechtsrat dazu drängt, einen Sonderberichterstatter für Russland zu ernennen, wie zwei Diplomaten der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag berichteten.

Demnach hat Luxemburg sich bereit erklärt, die Führung zu übernehmen und den Text einzureichen. Die Entscheidung folgt wachsenden Sorgen über ein zunehmend hartes Vorgehen gegen kritische Stimmen in Russland. Die stellvertretende UN-Menschenrechtskommissarin Nada Al-Nashif hatte am Montag vor dem Rat die "Einschüchterung, restriktiven Maßnahmen und Sanktionen gegen Menschen, die Kritik gegen den Krieg in der Ukraine äußern" verurteilt.

Die Maßnahmen würden "das Ausüben verfassungsmäßig garantierter fundamentaler Freiheiten wie Meinungsäußerung, Versammlungs- und Vereinsfreiheit untergraben", warnte Al-Nashif. Sie prangerte zudem "Druck auf Journalisten, Blockierung des Internets sowie andere Formen der Zensur" an.

IAEA fordert von Russland Rückzug aus AKW Saporischschja

18.00 Uhr: Mitgliedsländer der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) haben Russland zur Aufgabe des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja aufgerufen. Die militärische Besatzung der Anlage "steigert deutlich das Risiko eines Atomunfalls oder Zwischenfalls, wodurch die Bevölkerungen der Ukraine, der Nachbarländer und der internationalen Gemeinschaft gefährdet werden", hieß es in einer Resolution des Gouverneursrates der IAEA am Donnerstag in Wien.

Das russische Militär und der staatliche russische Atomkonzern Rosatom sollten sofort alle Aktivitäten in dem AKW einstellen und die Kontrolle wieder an ukrainische Behörden übergeben, forderte das Entscheidungsgremium der IAEA in Wien.

Russischer Soldat vor dem AKW Saporischschja: Die russischen Truppen kontrollieren das Kraftwerk seit Ende März. (Quelle: Alexander Ermochenko/Reuters)

Selenskyj: Versprochene Luftabwehrsysteme noch nicht angekommen

16.41 Uhr: Die Ukraine benötigt nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj derzeit vor allem Luftabwehr-Systeme zum Schutz der Städte vor russischen Angriffen. Israel habe eine Anfrage der Ukraine nach Lieferung solcher Systeme bislang nicht positiv beschieden, sagt Selenskyj bei einer Pressekonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew. Auch die von Deutschland und den USA versprochenen Systeme seien noch nicht in seinem Land eingetroffen, sagt Selenskyj.

Von der Leyen gratuliert Ukraine zu militärischem Erfolg