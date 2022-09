+ Ukraine-Krieg im Newsblog + Selenskyj besucht wiedereroberte Stadt Isjum

Selenskyj besucht wiedereroberte Stadt Isjum in der Ostukraine

13.43 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Armeeangaben zufolge am Mittwoch die kürzlich von der ukrainischen Armee zurückeroberte Stadt Isjum im Osten des Landes besucht. Selenskyj habe zusammen mit Militärvertretern an einer Zeremonie zum Hissen der ukrainischen Flagge in der Stadt teilgenommen, teilte das ukrainische Militär in Onlinenetzwerken mit. Selenskyjs Büro veröffentlichte Bilder vom ukrainischen Präsidenten, auf denen er in olivgrüner Jacke am Rande der Zeremonie in Isjum für Fotos mit Soldaten posierte und Hände schüttelte.