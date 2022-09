Ukraine I Scholz: Scheinreferenden in besetzten Gebieten werden "nicht akzeptiert"

Analyse zu Scheinreferenden: Putin zieht die Notbremse

20.50 Uhr: Nach den militärischen Rückschlägen könnte Russland weitere Gebiete der Ukraine annektieren. Putins Scheinreferenden markieren eine neue Eskalationsstufe. Mehr dazu können Sie hier lesen.

Ein ukrainischer Soldat hält den Helm eines russischen Soldaten in Händen: Die Ukraine ist zumindest im Nordosten militärisch auf dem Vormarsch. (Quelle: Andrew Kravchenko/rtr)

Estland: Drohende Annexionen sollten zu Panzer-Diskussion führen

19.32 Uhr: Im Falle einer großen Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland hält der estnische Präsident eine Debatte über weitere Lieferungen schwerer Waffen wie Kampfpanzer für nötig. Eine versuchte Einverleibung der "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine sowie des Gebiets Cherson "ändert wahrscheinlich auch die Situation in Europa und das Verständnis, was wir tun sollten", sagte Staatsoberhaupt Alar Karis am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er betonte, dass die Ukraine sich Panzer wünsche. Auch müsse es weitere Sanktionen der EU gegen Moskau geben. Angesprochen auf die oft als zögerlich kritisierte Rolle Deutschland in dem Konflikt sagte Karis: "Ich denke, wir alle können viel, viel mehr tun."

Russlands Sträflinge taugen offenbar kaum für den Krieg

18.07 Uhr: Russland rekrutiert Häftlinge für den Krieg gegen die Ukraine. Kampftauglich scheinen die Verbrecher nicht zu sein. Mehr dazu lesen Sie hier.

Insassen einer russischen Strafkolonie: (Quelle: IMAGO/Ilya Naymushin)

Deutschland vereinbart mit Slowenien Ringtausch für Panzerlieferung

17.45 Uhr: Slowenien und Deutschland haben sich auf einen Ringtausch zur Lieferung von Panzern an die Ukraine geeinigt. Wie Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Dienstag erklärte, gibt Slowenien 28 Kampfpanzer sowjetischer Bauart vom Typ M-55S an die Ukraine ab. Im Gegenzug erhalte Slowenien von deutscher Seite 40 Militärlastwagen aus Industriebeständen: 35 schwere Militärtransporter und fünf Tanklastwagen.

Scholz: Scheinreferenden werden "nicht akzeptiert"

17.20 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die geplanten Abstimmungen in den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk über einen Beitritt zu Russland für völkerrechtswidrig erklärt. Es sei "ganz, ganz klar, dass diese Scheinreferenden nicht akzeptiert werden können, dass sie nicht gedeckt sind vom Völkerrecht und von den Verständigungen, die die Weltgemeinschaft gefunden hat", sagte er am Dienstag am Rande der UN-Generalversammlung in New York.

Umfrage: Mehrheit der Deutschen lehnt Lieferung von Kampfpanzern ab