Ukraine-News: Separatisten verurteilen OSZE-Mitarbeiter zu 13 Jahren Haft

Schabanow war im vergangenen April gemeinsam mit einem weiteren OSZE-Mitarbeiter festgenommen worden. Die Behörden der Separatisten werfen ihm vor, den US-Geheimdienst CIA seit August 2021 mit Informationen über Truppenbewegungen der Separatisten versorgt zu haben, während er als Sicherheitsassistent für die OSZE auf dem Stützpunkt Stachanawoskaja gearbeitet habe.

Die OSZE hatte die Vorwürfe gegen ihre beiden Mitarbeiter scharf zurückgewiesen und ihre sofortige Freilassung gefordert. Die beiden würden mit Hilfe "erfundener Anschuldigungen widerrechtlich festgehalten", erklärte sie.

13.58 Uhr: Angestellte des staatlichen russischen Gasunternehmens Gazprom sollen von ihren Vorgesetzten dazu gezwungen werden, pro Kopf 1.000 Rubel (etwa 16,60 Euro) für die medizinische Versorgung russischer Soldaten zu zahlen. Der Journalist Mark Krutov von "Radio Free Europe/Radio Liberty" veröffentlichte entsprechende Screenshots auf seinem Twitter-Account.

Die Bilder sollen eine Chatgruppe von Gazprom-Sicherheitsleuten aus der russischen Teilrepublik Sacha zeigen. In der veröffentlichten Nachricht heißt es, Gazprom habe sich "freiwillig dazu bereit erklärt, den Kauf von Medikamenten finanziell zu unterstützen". Die Angestellten von Gazprom sollen nach der Überweisung ihren Nachnamen und die letzten vier Zahlen ihrer Kontonummer an eine Telefonnummer schicken. So sollen sie beweisen, auch wirklich für den Kauf von Medikamenten gespendet zu haben.

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Gazprom reagierte bislang nicht auf eine Anfrage von "Radio Free Europe / Radio Liberty". Die Chatgruppe, aus der der Screenshot stammt, soll laut Krutov allerdings nicht die einzige zu sein, in der zu unfreiwilligen Spenden aufgerufen wurde.

Experten: Putin baut zunehmend auf Alternativen zu regulären Truppen

13.50 Uhr: Angesichts bedeutender Verluste bei seinen Streitkräften im Ukraine-Krieg ist Russlands Präsident Wladimir Putin nach Ansicht unabhängiger Militärexperten immer stärker auf Alternativen angewiesen. Der Kreml konzentriere sich zunehmend darauf, schlecht vorbereitete Freiwillige in irregulären improvisierten Einheiten zu rekrutieren, statt sie als Reserve oder Ersatz für reguläre russische Truppen einzusetzen, schrieben die Analysten des Institute for the Study of War (ISW) mit Sitz in Washington am Sonntagabend (Ortszeit).

Einen Grund dafür sehen die Experten in Putins getrübtem Verhältnis zur eigenen Militärführung und dem Verteidigungsministerium über den Sommer hinweg, insbesondere nach den jüngsten Gebietsverlusten. Bei ihrer Gegenoffensive im Nordosten der Ukraine Anfang September sind die ukrainischen Kräfte im Gebiet Charkiw bis an den Oskil vorgestoßen.