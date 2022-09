Ukraine-News: USA wollen Ukrainer weitere Panzer schicken

USA erwägen Panzerlieferung in die Ukraine

7.51 Uhr: Die Ukraine soll von den USA weitere Kampfpanzer bekommen. Das berichtet das Portal "Newsweek" unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten des US-Verteidigungsministeriums. Er hatte Reportern am Montag in einem Briefing erklärt, dass die Lieferungen im Gespräch seien. "Panzer sind neben anderen Dingen absolut auf dem Tisch", sagte er. Die USA wolle europäische Länder mit Zugang zu zusätzlichen Panzern ermutigten, mehr an die Ukraine zu liefern, die dem Militär sofortige Hilfe leisten könnte, da keine zusätzliche Ausbildung erforderlich sei.

Moderne Panzer, ähnlich denen, die von Nato-Staaten verwendet werden, könne die USA demnach zu einem späteren Zeitpunkt liefern. Allerdings sei bei jenen eine "substanzielle" neue Ausbildung zum Betrieb der Panzer nötig, so der Beamte.

Britischer Bericht: Russland verlegt U-Boote der Schwarzmeerflotte

7.15 Uhr: Russlands Schwarzmeerflotte hat nach britischen Erkenntnissen einige ihrer U-Boote von Sewastopol auf der Halbinsel Krim in den mehrere Hundert Kilometer entfernten Hafen von Noworossijsk in Südrussland verlegt. Der Hauptgrund dafür sei wahrscheinlich eine Veränderung des Bedrohungsniveaus, erklärt das Verteidigungsministerium in London in seinem täglichen Lagebericht. Es verweist darauf, dass in den vergangenen zwei Monaten sowohl das Hauptquartier als auch der wichtigste Flugplatz der Schwarzmeerflotte auf der Krim angegriffen worden seien.

Ukraine bringt ihre Klage vor die UN – die Nacht im Überblick

5.30 Uhr: Die Ukraine trägt ihre Klage über den russischen Angriffskrieg auf die höchste Bühne der Weltöffentlichkeit, vor die Generalversammlung der Vereinten Nationen. Es sei ein wichtiger Tag und er bereite seinen späteren Redebeitrag per Videoschalte vor, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj über den Beginn der UN-Generaldebatte in New York am Dienstag. "Es wird wichtige Signale von unserem Staat geben", kündigte er in einer von Kiew aus verbreiteten Ansprache an. Hier lesen Sie den Überblick über die Geschehnisse in der Nacht.

Bau einer russischen Pontonbrücke im Süden verhindert

3.45 Uhr: Ukrainische Streitkräfte melden die Versenkung eines Lastkahns in der Region Cherson im Süden der Ukraine. Russische Truppen hätten damit versucht, Truppen und Ausrüstung über einen Fluss bei Nowa Kachowka zu transportieren. "Versuche, eine Pontonbrücke zu bauen, hielten dem Beschuss der ukrainischen Streitkräfte nicht stand und wurden abgebrochen. Der Kahn ... wurde zu einer Ergänzung der U-Boot-Truppe der Besatzer", schrieb das Militär auf Facebook.

Ukraine meldet weiteren Vormarsch in Luhansk