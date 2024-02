Newsblog zum russischen Angriffskrieg Experten warnen: Verteidigung der Ukraine könnte kollabieren Von dpa , afp , Reuters , cck , mam , das , lim , jcz , fho Aktualisiert am 10.02.2024 - 09:12 Uhr Lesedauer: 26 Min. Ukrainischer Soldat (Symbolbild): Experten warnen, dass Russland bis in die Westukraine vordringen könnte. (Quelle: John Moore/Getty Images) News folgen

Russland könnte früher zu einem Nato-Angriff fähig sein als gedacht. Die russische Armee hat wohl große Teile des umkämpften Awdijiwka eingenommen. Alle Informationen im Newsblog.

Gouverneur: Sieben Tote bei Drohnenangriff auf Charkiw

7.36 Uhr: In der ukrainischen Stadt Charkiw sind bei einem russischen Drohnenangriff dem Gouverneur der Oblast zufolge sieben Zivilisten ums Leben gekommen. Darunter seien drei Kinder, schreibt Oleh Synehubow auf Telegram. Russland habe Charkiw am späten Freitag mit Schahed-Drohnen angegriffen.

Experten warnen: Verteidigung der Ukraine könnte kollabieren

7.03 Uhr: Die Experten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War" warnen davor, dass die Verteidigung der Ukraine kollabieren könnte, sollten die Waffenlieferungen des Westens zusammenbrechen. Das würde "wahrscheinlich zum endgültigen Kollaps der Fähigkeit der Ukraine (...) sich selbst zu verteidigen und das russische Militär abzuwehren" führen, heißt es in dem täglichen Briefing der Denkfabrik. Russland könnte das ermöglichen, bis in die Westukraine vorzudringen und somit näher an die Grenze der Nato-Staaten.

Vergangenen Mittwoch war im US-Kongress ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine gescheitert. Das könnte dafür sorgen, dass eine Art "Luftblase" in der Versorgung des ukrainischen Militärs entsteht, und die Ukraine auf unbestimmte Zeit ohne militärische Hilfe auskommen müsse, berichtete die "Financial Times" anschließend. Es bestehen zudem große Zweifel daran, ob Europa den US-Ausfall kompensieren kann. Die ukrainische Botschafterin in den USA, Oksana Markarowa, teilte mit, die Ukraine habe bereits jetzt einen "kritischen Mangel" an militärischer Ausrüstung.

Bericht: Regierung rechnet mit zehn Millionen Flüchtlingen bei Zerfall der Ukraine

7.39 Uhr: Die Bundesregierung geht nach einem Pressebericht bei einem Zerfall der Ukraine davon aus, dass rund zehn Millionen Menschen zusätzlich das Land verlassen. Die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge würde in diesem Szenario nach Westeuropa aufbrechen, ein Zielland wäre Deutschland, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Sicherheitskreise und unterrichtete Parlamentarier.

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter forderte vor diesem Hintergrund, die Unterstützerstaaten der Ukraine müssten die militärische Hilfe angesichts des aktuellen Zögerns der USA deutlich erhöhen. "Wenn wir unsere Strategie bei der Ukraine-Unterstützung nicht ändern, wird das Worst-Case-Szenario einer Massenflucht aus der Ukraine und einer Ausweitung des Krieges auf Nato-Staaten sehr viel wahrscheinlicher", sagte er der Zeitung. "Dann sind zehn Millionen Flüchtlinge eher eine untere Annahme."

Sorge vor Angriff auf Nato wächst

6.12 Uhr: Merkels ehemaliger Berater Christoph Heusgen traut Putin einen Angriff auf die Nato zu. Dänemark warnt, dass Russland schon bald bereit sein könnte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland: Drohnen über Brjansk abgeschossen

5.15 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Samstag einen Drohnenangriff über dem Gebiet Brjansk nahe der Grenze zur Ukraine abgewehrt. Die Luftabwehr habe drei ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am frühen Samstagmorgen mit. Über Schäden oder Opfer war zunächst nichts bekannt. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Drohnenangriff auf Odessa

5 Uhr: In der Schwarzmeerregion Odessa im Süden wurde laut Militärgouverneur Oleh Kiper bei einem russischen Drohnenangriff mindestens ein Mensch verletzt. Ein 44 Jahre alter Mann sei durch Granatsplitter am Arm verletzt worden und werde im Krankenhaus versorgt.

Nato-Chef fordert Hochfahren der Waffenproduktion