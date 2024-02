Newsblog zum russischen Angriffskrieg Umkämpftes Awdijiwka: Russland greift "von allen Seiten" an Von dpa , afp , Reuters , cck , mam , das , lim , jcz , fho Aktualisiert am 08.02.2024 - 13:17 Uhr Lesedauer: 18 Min. Ukrainische Soldaten auf Patrouille in Awdijiwka (Archivfoto): Nur noch 942 Menschen sollen in der ehemaligen 32.000-Einwohner-Stadt leben. (Quelle: Chris McGrath/Getty Images) News folgen

12.22 Uhr: Die Lage in der seit Monaten umkämpften ostukrainischen Stadt Awdijiwka wird der örtlichen Regierung zufolge immer schwieriger. "Der Feind übt Druck von allen Seiten aus", sagte Bürgermeister Vitali Barabasch im ukrainischen Fernsehen. Er sprach von einer großen Zahl russischer Soldaten, die an der versuchten Erstürmung der Stadt beteiligt seien. Barabasch zufolge leben in Awdijiwka inzwischen noch 941 Menschen, verglichen mit 32.000 vor der russischen Invasion.

Das ukrainische Militär teilte in seinem täglichen Lagebericht mit, die Angreifer würden zurückgeschlagen und erlitten dabei hohe Verluste. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Russland hat an der Front in der Industrieregion Donbass die Initiative ergriffen und versucht seit Oktober, Awdijiwka einzukreisen.

Italienisches Parlament macht Weg für weitere Ukraine-Hilfen frei

12.15 Uhr: In Italien hat nach dem Senat auch die Abgeordnetenkammer mit großer Mehrheit den Weg für weitere umfangreiche Militärhilfen an die Ukraine freigemacht. In der Parlamentskammer in Rom stimmten am Donnerstag 218 Abgeordnete für einen entsprechenden Erlass und 42 Abgeordnete dagegen. Das Papier erlaubt dem Kabinett der ultrarechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, der Ukraine weitere militärische Güter und Ausrüstung für den Krieg gegen Russland zu überlassen.

Auch die Parlamentarier der Regierungspartei Lega von Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini, der lange einen freundlichen Umgang mit Russlands Präsident Wladimir Putin pflegte, stimmten für den Erlass. Der Lega-Abgeordnete Paolo Formentini sagte: "Wir können die Ukraine nicht aufgeben. Wir werden es den Autokratien nicht erlauben, unsere Zukunft zu zerstören." Zugleich forderte er mehr Anstrengungen für eine Lösung am Verhandlungstisch.

Scholz warnt vor Nachlassen bei Militärhilfe für Ukraine

11.35 Uhr: Zum Auftakt seiner USA-Reise hat Bundeskanzler Olaf Scholz alle Verbündeten eindringlich vor einem Nachlassen bei der militärischen Unterstützung der Ukraine gewarnt. "Wir müssen unser Möglichstes tun, um zu verhindern, dass Russland siegt", schrieb Scholz in einem Gastbeitrag für das US-Medium "The Wall Street Journal". "Wenn wir das nicht tun, könnten wir bald in einer Welt aufwachen, die noch instabiler, bedrohlicher und unberechenbarer ist als während des Kalten Krieges."

Trotz der westlichen Unterstützung könnte es in der Ukraine bald zu ernsthaften Engpässen bei Waffen und Munition kommen, warnte Scholz. Einige Zusagen der westlichen Verbündeten seien bereits ausgelaufen, andere müssten verlängert werden. Wenn es nicht gelinge, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu stoppen, würden die langfristigen Folgen und Kosten alle bisherigen Investitionen in den Schatten stellen.

Wird Rosneft enteignet? Russischer Konzern will sich wehren

11.22 Uhr: Der russische Ölkonzern Rosneft will sich mit allen juristischen Mitteln gegen eine im Raum stehende Enteignung in Deutschland stemmen. "Eine solche Enteignung würde eine Maßnahme darstellen, die in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland beispiellos bliebe und auf immer der Investitionssicherheit schaden würde", teilte die von Rosneft beauftragte Kanzlei Malmendier Legal mit. "Rosneft wird als börsennotierte Aktiengesellschaft alle Maßnahmen ergreifen, um die Rechte ihrer Aktionäre zu schützen."

Das Grünen-geführte Bundeswirtschaftsministerium hat Rosneft zu einer Anhörung geladen, bei der es um eine mögliche Verstaatlichung von dessen Vermögenswerten in Deutschland gehen soll. Hintergrund ist, dass die Treuhänderschaft des Bundes für den Rosneft-Anteil an der Raffinerie in Schwedt im März ausläuft. Zwei Insider betonten, dass mit der Einladung zur Anhörung noch keine Entscheidung getroffen wurde, ob die Bundesregierung diesen Weg wirklich gehen oder ob die seit September 2022 bestehende Treuhänderschaft erneut verlängert wird. Sie ist eine Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Russland will mit UN über Getreideexporte sprechen