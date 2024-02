So sieht Trumps Ex-Frau heute aus

Newsblog zum russischen Angriffskrieg Russische Insider: USA wiesen Vorstoß für Waffenstillstand ab Von dpa , afp , Reuters , bm , das , mam Aktualisiert am 13.02.2024 - 22:06 Uhr Lesedauer: 6 Min. Wladimir Putin im Interview (Archivbild): Die USA dementierte, offiziellen Kontakt diesbezüglich gehabt zu haben.

Die russische Armee hat neue Angriffe auf Dnipro begonnen. Die EU-Staaten könnten künftig eingefrorene Gelder aus Russland nutzen. Alle Informationen im Newsblog.

Estlands Geheimdienst: Russland bereitet sich auf Konfrontation vor

21.05 Uhr: Russland bereitet sich nach Einschätzung des estnischen Geheimdienstes militärisch auf eine anhaltende Konfrontation mit dem Westen vor. Darauf deute die russische Militärreform hin, heißt es in dem in Tallinn vorgestellten Jahresbericht des Auslandsnachrichtendienstes des baltischen EU- und Nato-Landes. Die Reform spiegele die Vorstellungen der russischen Führung hinsichtlich der Ressourcen wider, die für den Angriffskrieg in der Ukraine und eine Konfrontation mit dem Westen erforderlich seien.

"Wir können davon ausgehen, dass die Nato innerhalb des nächsten Jahrzehnts mit einer Massenarmee sowjetischen Typs konfrontiert sein wird, die den Alliierten zwar technologisch unterlegen ist, aufgrund ihrer Größe, Feuerkraft und Reserven jedoch eine erhebliche Bedrohung darstellt", schreibt Geheimdienst-Chef Kaupo Rosin in dem Bericht. Um sich gegen einen möglichen konventionellen Angriff einer solchen Armee zu verteidigen, müssten die Armeen und Rüstungsindustrien der Nato-Verbündeten demnach deutlich besser vorbereitet und ausgerüstet sein, als dies gegenwärtig der Fall ist.

Für Estland bedeutet die Militärreform dem Bericht zufolge in den kommenden Jahren eine deutliche Aufstockung der russischen Streitkräfte nahe der Grenze des Baltenstaats. Auch plane Russland mehr Truppen an der Grenze zu Finnland und den anderen baltischen Staaten zu stationieren. Ziel Russlands sei, eine militärische Dominanz im Ostseeraum zu erreichen, heißt es. Die Wahrscheinlichkeit eines direkten Angriffs auf Estland in diesem Jahr ist nach Angaben von Rosin aber gering.

Russische Insider: USA wiesen Putin-Vorstoß für Waffenstillstand zurück

18.10 Uhr: Die USA sollen einen Vorstoß von Präsident Wladimir Putin, über einen Waffenstillstand in der Ukraine zu verhandeln, zurückgewiesen haben. Das sagen drei mit dem Vorgang vertraute Personen aus Russland der Nachrichtenagentur Reuters. Demnach habe Putin 2023 öffentlich und privat über Mittelsmänner der Regierung in Washington signalisiert, dass er einen Waffenstillstand in Betracht ziehen würde.

Ein anonym bleiben wollender Mitarbeiter der US-Regierung dementiert offiziellen Kontakt in dieser Angelegenheit. Die USA würden sich nicht auf Gespräche einlassen, die die Ukraine nicht einbeziehen, sagt er.

Bericht: Russland hat über Hundert weitere westliche Politiker auf Fahndungsliste

18.05 Uhr: Neben Estlands Regierungschefin Kaja Kallas stehen insgesamt noch 132 weitere westliche Politikerinnen und Politiker auf der Fahndungsliste des russischen Innenministeriums. Das berichtet das russische Exilmedium "Mediazona" unter Berufung auf die Liste des Innenministeriums. Demnach befinden sich unter den 96.000 Einträgen auf der Liste auch bekannte Sportlerinnen und Sportler sowie weitere berühmte Persönlichkeiten. Aus Deutschland werden insgesamt 14 Personen gelistet.

Russischer Ex-Diplomat: "Wäre für den Westen ein schwerer Schlag"

17.28 Uhr: Laut Boris Bondarew, einem ehemaligen russischen Diplomaten, wäre es für den Westen ein "schwerer Schlag", wenn die Ukraine verlieren und Russland gewinnen würde. Das erklärte er in einem Interview mit ntv.de. "Das Image des Westens, die Zuverlässigkeit in militärischen Fragen würden schweren Schaden nehmen." Zudem würde es zeigen, dass die Europäer nicht dazu bereit seien, sich selbst zu verteidigen.

Bondarew ist zudem überzeugt: Russlands Präsident Wladimir Putin würde nie sagen, "Ok, sorry, wir haben einen Fehler gemacht. Lasst uns Frieden schließen. Wir ziehen uns zurück." Das sei ein Zeichen von Schwäche und Putin würde sich niemals für etwas entschuldigen.

Kallas: Aufnahme auf russische Fahndungsliste "nicht überraschend"

16.44 Uhr: Estlands Regierungschefin Kaja Kallas bezeichnet ihre Aufnahme auf eine russische Fahndungsliste als "nicht überraschend". "Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass ich das Richtige tue, die starke Unterstützung der EU für die Ukraine ist ein Erfolg und schadet Russland", schreibt sie im sozialen Netzwerk X. Kallas ist eine scharfe Kritikerin des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.