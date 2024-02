Newsblog zum russischen Angriffskrieg Russischer Ex-Diplomat: "Wäre für den Westen ein schwerer Schlag" Von dpa , afp , Reuters , bm , das Aktualisiert am 13.02.2024 - 18:12 Uhr Lesedauer: 5 Min. Soldat in der Ukraine: Würde die Ukraine verlieren, würde das Image des Westens Schaden nehmen, ist sich ein ehemaliger russischer Diplomat sicher. (Quelle: Sergey Averin/imago images) News folgen

Die russische Armee hat neue Angriffe auf Dnipro begonnen. Die EU-Staaten könnten künftig eingefrorene Gelder aus Russland nutzen. Alle Informationen im Newsblog.

Insider: USA wiesen Putin-Vorstoß für Waffenstillstand zurück

18.10 Uhr: Die USA sollen einen Vorstoß von Präsident Wladimir Putin, über einen Waffenstillstand in der Ukraine zu verhandeln, zurückgewiesen haben. Das sagen drei mit dem Vorgang vertraute Personen aus Russland der Nachrichtenagentur Reuters. Demnach habe Putin 2023 öffentlich und privat über Mittelsmänner der Regierung in Washington signalisiert, dass er einen Waffenstillstand in Betracht ziehen würde.

Ein anonym bleiben wollender Mitarbeiter der US-Regierung dementiert offiziellen Kontakt in dieser Angelegenheit. Die USA würden sich nicht auf Gespräche einlassen, die die Ukraine nicht einbeziehen, sagt er.

Bericht: Russland hat über Hundert weitere westliche Politiker auf Fahndungsliste

18.05 Uhr: Neben Estlands Regierungschefin Kaja Kallas stehen insgesamt noch 132 weitere westliche Politikerinnen und Politiker auf der Fahndungsliste des russischen Innenministeriums. Das berichtet das russische Exilmedium "Mediazona" unter Berufung auf die Liste des Innenministeriums. Demnach befinden sich unter den 96.000 Einträgen auf der Liste auch bekannte Sportlerinnen und Sportler sowie weitere berühmte Persönlichkeiten. Aus Deutschland werden insgesamt 14 Personen gelistet.

Russischer Ex-Diplomat: "Wäre für den Westen ein schwerer Schlag"

17.28 Uhr: Laut Boris Bondarew, einem ehemaligen russischen Diplomaten, wäre es für den Westen ein "schwerer Schlag", wenn die Ukraine verlieren und Russland gewinnen würde. Das erklärte er in einem Interview mit ntv.de. "Das Image des Westens, die Zuverlässigkeit in militärischen Fragen würden schweren Schaden nehmen." Zudem würde es zeigen, dass die Europäer nicht dazu bereit seien, sich selbst zu verteidigen.

Bondarew ist zudem überzeugt: Russlands Präsident Wladimir Putin würde nie sagen, "Ok, sorry, wir haben einen Fehler gemacht. Lasst uns Frieden schließen. Wir ziehen uns zurück." Das sei ein Zeichen von Schwäche und Putin würde sich niemals für etwas entschuldigen.

Kallas: Aufnahme auf russische Fahndungsliste "nicht überraschend"

16.44 Uhr: Estlands Regierungschefin Kaja Kallas bezeichnet ihre Aufnahme auf eine russische Fahndungsliste als "nicht überraschend". "Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass ich das Richtige tue, die starke Unterstützung der EU für die Ukraine ist ein Erfolg und schadet Russland", schreibt sie im sozialen Netzwerk X. Kallas ist eine scharfe Kritikerin des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Der Kreml hofft nach Einschätzung von Kallas, dass dieser Schritt dazu beitragen wird, sie und andere zum Schweigen zu bringen. "Aber das wird nicht der Fall sein. Im Gegenteil. Ich werde die Ukraine weiterhin tatkräftig unterstützen. Ich werde weiterhin für eine Stärkung der Verteidigung Europas eintreten", betont die Ministerpräsidentin des an Russland grenzenden baltischen EU- und Nato-Landes. Ähnlich äußerte sie sich auch in einer offiziellen Mitteilung der Staatskanzlei in Tallinn.

Litauen: Aufnahme auf russische Fahndungsliste ist Art Auszeichnung

16.32 Uhr: Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis bezeichnet die Aufnahme von Estlands Regierungschefin Kaja Kallas und anderer hochrangiger baltische Politiker auf eine russische Fahndungsliste als Auszeichnung. "Die politische Bewertung ist natürlich, dass es sich um eine Art Auszeichnung für Menschen handelt, die die Ukraine unterstützen und den Kampf des Guten gegen das Böse unterstützen", sagt Landsbergis der Agentur BNS zufolge am Dienstag in Vilnius.

Fünf Jahre Strafkolonie für russischen Politologen wegen Kritik an Ukraine-Einsatz

11.31 Uhr: Ein russisches Gericht hat am Dienstag die Strafe für den Politikwissenschaftler Boris Kagarlizky verschärft. Er hatte Kritik an der russischen Offensive in der Ukraine geübt. Kagarlizky müsse nun für fünf Jahre in eine Strafkolonie, zitieren russische Nachrichtenagenturen einen Richter des Berufungsgerichts in der Region Moskau. Im Dezember war der prominente Soziologe und Marxist wegen Verunglimpfung der Militäroffensive zu einer Geldstrafe von umgerechnet 6.160 Euro verurteilt worden.