Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland: Volle Kontrolle über Awdijiwka übernommen Von dpa , afp , Reuters , bm , das , mam , sic Aktualisiert am 18.02.2024 - 13:52 Uhr Lesedauer: 27 Min. Zerstörte Gebäude in der Stadt Awdijiwka (Archivbild): Russland habe die volle Kontrolle über die Stadt übernommen. (Quelle: LIBKOS/AP/dpa/dpa-bilder) News folgen

Russland habe die volle Kontrolle über Awdijiwka übernommen. Litauen fordert mehr europäische Anstrengungen. Mehr Informationen im Newsblog.

Russland: Volle Kontrolle über Awdijiwka übernommen

12.40 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben die volle Kontrolle über die ostukrainische Stadt Awdijiwka übernommen. Die Truppen seien an der Front dort rund neun Kilometer vorgerückt, melden russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Zuvor hatte die russische Führung erklärt, dass sich nach dem ukrainischen Rückzug aus der seit Monaten schwer umkämpften Stadt am Samstag noch einige ukrainische Soldaten in einer Kokerei aus der Sowjetzeit verschanzt hätten.

Ukraine meldet Abschuss von russischem Kampfflugzeug

9.12 Uhr: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht erneut ein russisches Kampfflugzeug abgeschossen. Dabei habe es sich um einen Jagdbomber SU-34 gehandelt, teilt der ukrainische Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Zudem habe die Luftabwehr zwölf russische Angriffsdrohnen sowie einen Marschflugkörper vom Typ Kh-59 zerstört. Erst am Samstag hatte das ukrainische Militär den Abschuss von drei russischen Kampfflugzeugen vermeldet.

Ukrainischer Außenminister rechnet mit Taurus-Lieferung

5.12 Uhr: Die ukrainische Regierung erwartet, dass die Bundesregierung sich doch noch für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an das vor fast zwei Jahren von Russland angegriffene Land entscheiden wird.

"Die Tatsache, dass Sie kein klares Nein hören, ist schon eine Antwort an sich", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz vor Journalisten. "Wir vertrauen immer darauf, dass solche Probleme irgendwann gelöst werden, denn das hat uns das Leben in den letzten zwei Jahren gelehrt." Zum Abschluss der 60. Sicherheitskonferenz in München wird heute erneut der Krieg im Gazastreifen in den Fokus rücken.

Buschmann: Brauchen für Prozess gegen Putin "langen Atem"

4.30 Uhr: Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat seine Hoffnung bekräftigt, den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine vor Gericht zu sehen. "Ich hoffe und wünsche mir, dass er sich irgendwann vor Gericht verantworten muss", sagte Buschmann der "Bild am Sonntag" (Bams). "Ich weiß, dass wir dafür einen langen Atem brauchen."

Zu Putins persönlicher Verantwortung sagte Buschmann: "Wenn jemand die Anordnung erteilt, gezielt gegen das Völkerstrafrecht zu verstoßen, dann ist dieser Machtinhaber potenziell ein Kriegsverbrecher."

Ukraine meldet russische Raketenangriffe im Osten - Tote

2.10 Uhr: Russische Streitkräfte haben ukrainischen Angaben zufolge eine Reihe von Städten in der Ostukraine beschossen und Raketen abgefeuert. Dabei wurden mindestens drei Menschen getötet und weitere unter den Trümmern zerstörter Gebäude begraben. Eine Rakete habe einen industriell genutzten Stadtteil und einzelne Häuser getroffen, teilt die Stadtverwaltung von Kramatorsk auf Telegramm mit.