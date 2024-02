Newsblog zum Ukraine-Krieg Berichte: Kommandeur der Schwarzmeerflotte gefeuert Von dpa , afp , Reuters , bm , das , mam , sic Aktualisiert am 16.02.2024 - 11:09 Uhr Lesedauer: 20 Min. Viktor Sokolow: Der Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte soll entlassen worden sein. (Quelle: Russisches Verteidigungsministerium) News folgen

Russischer Blogger berichten von der Entlassung des Chefs der Schwarzmeerflotte. Putin fordert zwei Kinder für jede russische Familie. Mehr Informationen im Newsblog.

Selenskyj ist in Berlin gelandet

11.07 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Freitagvormittag zu seinem Besuch in Berlin eingetroffen. Selenskyj veröffentlichte Fotos im Onlinedienst Telegram, die ihn bei der Ankunft zeigten. Er schrieb, es werde um "eine neue Sicherheitsarchitektur für die Ukraine" gehen und fügte hinzu, sein Land versuche, "den Krieg so bald wie möglich zu fairen ukrainischen Bedingungen zu beenden". Mehr zu dem Besuch lesen Sie hier.

Belarus will "Saboteure" festgenommen haben

11.06 Uhr: Belarus hat laut Präsident Alexander Lukaschenko an der Grenze zur Ukraine mehrere "Saboteure" festgenommen. Darunter seien ukrainische und belarussische Staatsbürger, sagt Lukaschenko bei einer Veranstaltung in Minsk. Die Festgenommenen hätten Sprengstoff für den Einsatz in Russland und Belarus transportiert. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben derzeit nicht.

Experte: "Europa wird seine Unterstützung verdoppeln müssen"

10.10 Uhr: Die Europäische Union (EU) muss ihre Militärhilfe für die Ukraine einem neuen Bericht zufolge verdoppeln, um einen möglichen Ausfall der USA zu ersetzen. Es sei ungewiss, ob die Vereinigten Staaten im laufenden Jahr weitere Militärhilfe leisten werden, erklärt das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). "Europa wird seine derzeitige militärische Unterstützung verdoppeln müssen, falls die Vereinigten Staaten keine weitere Hilfe leisten", erklärt Christoph Trebesch, Leiter des Teams, das den Ukraine Support Tracker erstellt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nato und Ukraine bauen gemeinsames Ausbildungszentrum

7.41 Uhr: Die Nato und die Ukraine bauen gemeinsam an einem Zentrum für die Analyse militärischer Erfahrungen aus dem russischen Angriffskrieg. Das Zentrum soll den Namen JATEC tragen, "Joint Analysis, Training and Education Centre", auf Deutsch: "Gemeinsames Zentrum für Analyse, Training und Ausbildung". Es soll in der polnischen Stadt Bydgoszcz errichtet werden und ermöglichen, aus dem aktuellen Kriegsgeschehen möglichst effizient gemeinsam zu lernen. Dafür könnten die Ukrainer etwa Erkenntnisse bereitstellen über die Taktik, Fähigkeiten und Schwächen der russischen Angreifer. Zudem wird es auch um gemeinsames Training gehen, sagt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Die Entscheidung für das Zentrum fiel bei einer Sitzung des Nato-Ukraine-Rats in Brüssel am Donnerstag. Im Idealfall sollen die Staats- und Regierungschefs nun bereits beim Gipfel im Sommer in Washington den Startschuss für die Arbeit geben. Bislang lief der Austausch über die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe, welche die Waffenlieferungen an die Ukraine koordiniert. Details wollen die Ukraine und die Nato noch klären, etwa die genaue Mitarbeiterstärke des Zentrums. Sie können an bereits bestehende Nato-Strukturen in Bydgoszcz anknüpfen.

Berichte: Putin feuert Chef der Schwarzmeerflotte

23.01 Uhr: Nach übereinstimmenden Berichten von russischen Militärbloggern ist der Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte, Viktor Sokolow, entlassen worden. Wie die "Moscow Times" schreibt, sei die Entlassung nach einem ukrainischen Angriff auf das russische Kriegsschiff Caesar Kunikow am Mittwoch erfolgt. Sokolow hatte im September 2023 sein Amt angetreten. Seitdem hat es immer wieder ukrainische Angriffe auf Schiffe der Flotte, die auf der Halbinsel Krim ihren Sitz hat, erfolgt. Wie der gewöhnlich gut informierte Telegramkanal Rybar schreibt, sei der Admiral durch ein bislang nicht genanntes Mitglied seines Stabs ersetzt worden. Eine offizielle Bestätigung von russischer Seite steht noch aus.

Polen: Mutmaßlicher russischer Spion festgenommen