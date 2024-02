"Dafür brauchen wir keinen Kanzler"

Für kurze Gespräche zwischen Tür, Konferenzräumen oder im Fahrstuhl ist dennoch Zeit, wenngleich oft nur für fünf Minuten. Auch CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat am Samstagabend Termindruck. Erst ins Fernsehen, danach stehen weitere Termine an. Auf ein kurzes Gespräch in einer ruhigeren Ecke vor einem Konferenzraum lässt er sich dennoch ein.

Aber aus all dem, was Scholz gesagt hat, hat er nirgendwo eine Schlussfolgerung gezogen. Wir sehen in der Ukraine doch einen fürchterlichen Stellungskrieg und das liegt an dem Mangel westlicher Waffenlieferungen. Der Kanzler hat nichts darüber gesagt, was er ändern möchte und was eigentlich sein strategisches Ziel ist. Was möchte die Bundesregierung erreichen? Deswegen hatte Scholz' Rede am Samstag für mich keine Botschaft.