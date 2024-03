In sozialen Netzwerken schrieben Menschen unterdessen von lauten Explosionsgeräuschen in der Region um die Stadt Feodossija. Es gab auch Berichte über Rauchsäulen in der Nähe eines Öldepots. Zwischenzeitlich stellten die russischen Behörden den Autoverkehr auf der Krim-Brücke ein, die russisches Festland mit der bereits 2014 völkerrechtswidrig annektierten Krim verbindet.

12.10 Uhr: Im Fall eines von Russland veröffentlichten Mitschnitts eines Gesprächs unter hohen Bundeswehroffizieren über einen möglichen Taurus-Einsatz gibt es neue Erkenntnisse. Laut dem CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter könnte sich ein russischer Teilnehmer in die Schalte eingewählt haben. Das sei "offensichtlich" nicht aufgefallen, sagt Kiesewetter in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Kiesewetter beruft sich dabei auf "Quellen, die sich berufsmäßig damit beschäftigen". Es soll jedoch auch Hinweise im Internet dazu geben.

Die Offiziere sollen über den Onlinedienst WebEx kommuniziert haben. Die "Kernfrage" der Debatte sei laut Kiesewetter, warum ein solch sensibles Thema überhaupt per WebEx besprochen werde. "Warum hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nicht niedrigschwellige Zugänge zu entsprechenden geschützten Informations- und Videokonferenzsystemen?", fragt Kiesewetter. Er unterstütze Vorschläge zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses sowie eines Sonderermittlers zu dem Thema. Diese Ideen hatten zuvor CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und der Grünen-Politiker Konstantin von Notz vorgebracht.

Türkei: Waffenstillstandsgespräche sollten bald beginnen

11.03 Uhr: Die Türkei spricht sich für den baldigen Start von Gesprächen über einen Waffenstillstand in der Ukraine aus. Darüber sollte ein Dialog beginnen, sagt Außenminister Hakan Fidan zum Abschluss eines Diplomatieforums in der türkischen Stadt Antalya . "Das bedeutet nicht, dass wir die Besetzung (durch Russland) anerkennen, aber Fragen der Souveränität und des Waffenstillstands sollten separat diskutiert werden."

Zahl der Todesopfer in südukrainischem Odessa steigt auf zehn

10.17 Uhr: Nach dem schweren russischen Drohnenangriff in der Nacht auf Samstag ist die Zahl der Toten in der südukrainischen Stadt Odessa auf zehn gestiegen. Zuletzt seien die Leichen einer Frau und eines Babys aus den Trümmern geborgen worden, teilt der Gouverneur des Gebiets Odessa, Oleh Kiper, auf Telegram mit. Das Kind sei nicht einmal ein Jahr alt gewesen. Die Zahl der im Zuge dieses Angriffs in Odessa getöteten Kinder steigt damit auf drei. Die russische Drohne war in ein neunstöckiges Wohnhaus eingeschlagen. Seitdem laufen in der Hafenstadt am Schwarzen Meer die Bergungsarbeiten.