Die Ukraine veröffentlicht erstmals die eigenen Opferzahlen des Krieges und öffnet so die Tür für Verhandlungen mit Russland. Ist das ein politisches Manöver oder eine Chance auf Frieden?

Dieses Spiel mit der Angst beherrscht Wladimir Putin ausgesprochen gut: Der Kreml zeichnet ein Bild vom Ukraine-Krieg, in dem für Russland alles nach Plan läuft. Putin zeigt sich unter bestimmten Bedingungen verhandlungsbereit, wenn jedoch westliche Staaten über mehr Unterstützung für die Ukraine debattieren, drohen seine Getreuen wie Dmitri Medwedew mit dem Einsatz von Atomwaffen. So schafft es Putin immer wieder, westliche Gesellschaften zu verunsichern und ihre Regierungen zu destabilisieren. Putin sei eben ein ehemaliger KGB-Offizier, meinen Experten.

Auch in Deutschland sind die russischen Narrative erfolgreich. Politiker etwa aus der AfD oder aus Sahra Wagenknechts neuer Partei BSW streuen gern die Thesen, die Ukraine sei nicht verhandlungsbereit und Russland könne diesen Krieg nicht verlieren. Das spielt Putin in die Karten. Die unwahren Behauptungen fallen nicht nur bei dem Teil der Gesellschaft auf fruchtbaren Boden, der dem Kreml nahesteht oder allgemein die Nato kritisch sieht. Sondern auch bei Menschen, die sich wünschen, dass das Sterben in der Ukraine endlich endet.

Umso wichtiger ist es für die Ukraine, dass ihre Führung nun eine Gegenoffensive startet – und zwar eine politische. Ein aktueller Vorstoß des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigt, dass Kiew erkannt hat, dass die westliche Unterstützung bröckelt. Denn wie am Sonntag bekannt wurde, erwägt die Ukraine direkte Friedensverhandlungen mit Russland. Der Kreml wird sich nun zu möglichen Verhandlungen positionieren müssen. Oder anders: Das zwingt Putin, sein wahres Gesicht zu zeigen.

Ukraine öffnet Tür für Verhandlungen

Den ukrainischen Plänen zufolge soll in einem ersten Schritt bei einer in der Schweiz geplanten Friedenskonferenz ein Konzept von Selenskyj mit internationalen Partnern beraten werden. Dieses Konzept könnte bei einer zweiten Konferenz offiziell Russland übergeben werden. "Es könnte eine Situation entstehen, in der wir gemeinsam Vertreter der Russischen Föderation einladen. Dort wird ihnen der Plan vorgelegt", sagte der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, im ukrainischen Fernsehen. Selenskyj bestätigte diesen Plan auf einer Pressekonferenz am Sonntag.

Dieses Vorgehen ist umso bemerkenswerter, als Selenskyj im Oktober 2022 per Dekret Verhandlungen mit Russland verbieten ließ. Der Vorstoß der ukrainischen Führung ist vor allem eine Reaktion auf die Kritik von Teilen der internationalen Gemeinschaft, dass sich die Ukraine einer friedlichen Lösung versperre. Doch das stimmte so nie.

Putin wäre zwar bereit, den Krieg zu beenden, jedoch zu seinen Bedingungen: einem Diktatfrieden, der Russland weitgehende politische Kontrolle über das Nachbarland sichert. Zwar gab es das Istanbuler Kommuniqué, die Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern im März 2022. Doch diese Gespräche brachten in zwei essenziellen Punkten keine Einigung: bei den Sicherheitsgarantien für die Ukraine und beim Status der von Russland besetzten Gebiete. Auch heute ist keine Lösung in Sicht.