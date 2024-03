Berichte: 46.678 russische Soldaten sind in der Ukraine gefallen

15.40 Uhr: Laut Berichten des russischen Oppositions-Mediums "Mediazona" und BBC sollen 46.678 russische Soldaten in der Ukraine seit dem Beginn des Angriffskrieges gefallen sein. Allein 1.555 bestätigte Tote soll es in den vergangenen zwei Wochen gegeben haben.

Die Zahlen könnten jedoch weitaus höher sein, da die Tode verzögert oder teils nicht gemeldet werden. "Mediazona" und "Meduza" schätzten erst kürzlich, dass zwischen Februar 2022 und Dezember 2023 zwischen 66.000 und 88.000 russische Soldaten in der Ukraine ums Leben kamen.

Ukrainischer Geheimdienst stoppt Kriegsdienstverweigerer

14.00 Uhr: Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU und der Grenzschutz haben 34 Kriegsdienstverweigerer gestoppt, die nach Rumänien flüchten wollten. Das teilt der Grenzschutz der Region Tscherniwzi auf Facebook mit. Die Männer haben sich demnach in einem Transporter versteckt, in dem sie über die Grenze gebracht werden sollten.

Die Männer sollen jeweils 10.000 Euro für den Schmuggeldienst bezahlt haben. Dem Organisator drohen nun drei bis neun Jahre Haft.

Russland: Haben einen ukrainischen Kampfjet abgeschossen

11.53 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau einen ukrainischen Kampfjet abgeschossen. Es handle sich um eine MiG-29, die über die Region Donezk in der Ostukraine geflogen sei, meldet die staatliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Ministerium. Die ukrainischen Behörden haben sich nicht darüber geäußert, ob ihre Streitkräfte in den vergangenen Tagen ein Kampfflugzeug verloren haben.

Weiteres Ramstein-Treffen zur Lage in der Ukraine

11.14 Uhr: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe zu einem weiteren Treffen auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz eingeladen. Die Zusammenkunft finde am 19. März 2024 statt, teilte die größte US-Airbase außerhalb der Vereinigten Staaten mit.

Verteidigungsminister und Militärs seien eingeladen, die anhaltende Krise in der Ukraine sowie Sicherheitsfragen, die Verbündete und Partner der USA beträfen, zu beraten. Über die Kontaktgruppe werden Waffenlieferungen an das von Russland angegriffene Land koordiniert. Etwa 50 Staaten gehören dazu.

Kein Verkehr auf Krim-Brücke: Droht Angriff?

9.15 Uhr: Der Autoverkehr über die Krim-Brücke ist nach Angaben russischer Behörden vorübergehend unterbrochen worden. Details werden in der Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst Telegram zunächst nicht genannt. Die russischen Behörden setzen häufig den Verkehr über die Brücke aus, wenn ukrainische Angriffe erwartet werden oder tatsächlich erfolgt sind. Die Brücke verbindet über die Meerenge von Kertsch das russische Festland mit der 2014 von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim.

Sie wurde bereits mehrfach von der Ukraine angegriffen und zum Teil erheblich beschädigt. Über die Brücke führen eine Straße und eine Eisenbahnlinie, sie ist für den Nachschub der russischen Truppen von erheblicher Bedeutung.

Kursk: Trümmer treffen Klinikdach

4.15 Uhr: Die Luftabwehr im westrussischen Kursk hat nach Angaben der regionalen Verwaltung in der Nacht zum Samstag eine ukrainische Drohne abgefangen. Trümmerteile seien dabei auf das Dach einer Poliklinik gefallen und hätten dieses beschädigt, teilte der Kursker Gouverneur Roman Starowoit am Samstagmorgen in seinem Telegram-Kanal mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Russland meldet massiven Drohnenangriff in Region Rostow

3.45 Uhr: Die Luftabwehr in der südrussischen Stadt Taganrog am Asowschen Meer hat offiziellen Angaben zufolge in der Nacht zum Samstag einen massiven Drohnenangriff abgewehrt. Die Folgen des Angriffs am Boden würden noch erfasst, teilte der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubew, am Samstagmorgen in seinem Telegram-Kanal mit. Vorläufigen Angaben zufolge habe es aber keine Todesopfer gegeben, schrieb Golubew weiter. Ein Mitarbeiter des Notfallministeriums, der an der Begutachtung der Folgen beteiligt war, sei mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, es bestehe jedoch keine Lebensgefahr.

Zudem habe die Luftverteidigung einen weiteren Angriff über der Region Rostow abgewehrt, hieß es. Beim Anflug auf die Stadt Morosowsk seien mehrere Drohnen zerstört worden. Die Angaben zu den beiden Angriffen ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Polen unterstützt Macrons Initiative zu Bodentruppen

3.12 Uhr: Der polnische Außenminister unterstützt die Initiative von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, über Bodentruppen in der Ukraine nachzudenken. Auf X zitierte das Außenministerium aus einer Rede des Ministers: "Die Präsenz von Nato-Truppen in der Ukraine ist nicht undenkbar. Ich begrüße die Initiative von Präsident Emmanuel Macron, denn es geht darum, dass Putin Angst hat, nicht dass wir Angst vor Putin haben."

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Cameron hält Taurus-Ringtausch für möglich

2.22 Uhr: Der britische Außenminister David Cameron sucht die Diskussion mit Deutschland bezüglich der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. "Wir sind entschlossen, in dieser wie in allen anderen Fragen engstens mit unseren deutschen Partnern zusammenzuarbeiten, um der Ukraine zu helfen", sagte Cameron der "Süddeutschen Zeitung" laut Vorab-Bericht auf die Frage, ob sein Land bereit wäre, die Probleme zu lösen, die einer Taurus-Lieferung entgegenstehen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine Lieferung der deutschen Taurus an die Ukraine wiederholt abgelehnt.

Cameron halte auch einen Ringtausch für möglich, bei dem Deutschland Taurus an Großbritannien abgebe und Großbritannien seinerseits weitere Flugkörper vom Typ Storm Shadow an die Ukraine liefere, so die "SZ". "Wir sind bereit, uns alle Optionen anzuschauen, um den maximalen Effekt für die Ukraine zu erzielen", zitierte die Zeitung den britischen Außenminister. Er werde aber "keine Details nennen und unseren Gegnern verraten, was wir vorhaben".

Türkei bietet sich für Gipfeltreffen an

23.20 Uhr: Die Türkei bietet sich als Gastgeber für ein Gipfeltreffen zwischen der Ukraine und Russland zur Beendigung des Krieges an. Sein Land sei bereit, einen solchen Gipfel abzuhalten, sagt Präsident Recep Tayyip Erdoğan in Istanbul nach Gesprächen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj. Er bekräftigte, sein Land unterstütze die territoriale Integrität der Ukraine. Bei dem Gespräch mit Selenskyj sei es auch um die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Krieg sowie die Sicherheit der Schifffahrt im Schwarzen Meer und das gescheiterte Getreideabkommen gegangen. Die Türkei werde zudem nach Ende des Krieges einen wichtigen Beitrag zum Wiederaufbau der Ukraine leisten.

Russland meldet zwei Tote nach ukrainischem Drohnenangriff

18.06 Uhr: In einem russischen Dorf an der Grenze zur Ukraine sollen nach Behördenangaben zwei Menschen durch einen ukrainischen Drohnenangriff getötet worden sein. Eine weitere Person in dem Dorf Roschdestwenka sei verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebietes Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, am Freitag auf seinem Telegramkanal mit. Unabhängige Angaben gab es nicht.

Das betroffene Dorf Roschdestwenka liegt etwa drei Kilometer von der Grenze entfernt. Auf der anderen Seite liegt das nordöstliche ukrainische Gebiet Sumy. Die Grenze bildet an dieser Stelle die Front.

Selenskyj zu Gesprächen in der Türkei eingetroffen

13.28 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan in die Türkei gereist. Selenskyj landete am Freitag in Istanbul, wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Hauptthema soll nach Angaben des Präsidialamts in Ankara der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Dabei sollen Wege für einen "permanenten Frieden in der Region" erörtert werden.

Das Präsidentenbüro in Kiew bestätigt den Besuch und die Gespräche für eine mögliche Friedenslösung. Als Schwerpunkte aus ukrainischer Sicht werden der geplante Friedensgipfel in der Schweiz und die Freilassung ukrainischer Kriegsgefangener genannt. Selenskyj besichtigt demnach auch eine Werft in Istanbul mit im Bau befindlichen Kriegsschiffen für die ukrainische Marine. Zudem seien weitere Treffen mit Vertretern der türkischen Rüstungsindustrie geplant.

Ankara beabsichtige außerdem, über die Fortsetzung des sogenannten Getreideabkommens zu reden, heißt es weiter. Dabei handelt es sich um russische Sicherheitsgarantien für ukrainische Getreideexporte über das Schwarze Meer. Die Türkei und die Vereinten Nationen hatten den Deal vermittelt, den Moskau im vergangenen Sommer jedoch auslaufen ließ. Kiew hatte daraufhin einen eigenen Korridor entlang der Küstenlinie eingerichtet, über den Frachter sicher ukrainische Häfen anlaufen können.

Doppelgänger von verstorbenem Wagner-Chef Prigoschin ist tot

11.45 Uhr: Ein Doppelgänger des verstorbenen Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin ist im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine getötet worden. Das berichtete das unabhängige russische Portal "agentstvonews" am Donnerstag. Demnach stehe Ruslan Yunusow, der vor einigen Jahren zeitweise den Namen Jewgeni Prigoschin annahm, auf einer Liste des russischen Militärs. Dort sei er unter den Fallschirmjägern der 76. Luftlandedivision der russischen Luftlandetruppen aus Pskow aufgeführt, die Ende Januar in der Nähe des ukrainischen Dorfes Robotyne getötet wurden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Pistorius lehnt weitere Kompetenzen der EU im Verteidigungssektor ab

11.11 Uhr: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius lehnt neue Kompetenzen der EU-Kommission im Verteidigungssektor ab. Er könne sich einen Kommissar oder eine Kommission für die Verteidigungsindustrie vorstellen, wobei bestehende Kompetenzen innerhalb der Europäischen Kommission gebündelt und keine neuen Kompetenzen geschaffen würden, sagt er bei einem Besuch in Finnland.

"Verteidigung in der EU ist zwischenstaatlich organisiert", fügt er hinzu. Deshalb brauche es zuallererst einen ständigen EU-Rat der Verteidigungsminister. Bisher kommen sie nur informell zusammen.

Frankreich plant Waffenproduktion auf ukrainischem Boden

11.09 Uhr: Frankreich plant die Produktion von Militärausrüstung durch Rüstungsunternehmen auf ukrainischem Boden. "Drei französische Unternehmen werden mit ukrainischen Firmen zusammenarbeiten, vor allem im Bereich Drohnen und Landausrüstung, um Ersatzteile auf ukrainischem Boden zu produzieren", sagt Verteidigungsminister Sebastien Lecornu.

Im Sommer sollten die ersten Produktionsstätten den Betrieb aufnehmen. Er deutet an, dass zu den Firmen der Panzerhersteller KNDS zählt, zu dem der französische Rüstungskonzern Nexter und Krauss-Maffei-Wegmann aus Deutschland gehören.

Großbritannien möchte die Ukraine mit 10.000 Drohnen unterstützen

11 Uhr: Die britische Regierung will die Ukraine mit insgesamt 10.000 Drohnen unterstützen. Das teilte der britische Verteidigungsminister Grant Shapps am Donnerstagabend mit, nach einem Besuch des Ministers in Kiew. London werde dafür seine bereits bestehende Zusage von Drohnen im Wert von 200 Millionen Pfund auf 325 Millionen Pfund (etwa 380 Millionen Euro) erhöhen, schrieb Shapps auf X. "Drohnen ändern den Kriegsverlauf", schrieb Shapps.

Einer Mitteilung seines Ministeriums zufolge soll es sich hauptsächlich um sogenannte FPV-Drohnen (First Person View) handeln. Sie können aus einer Cockpit-Perspektive gesteuert werden. Diese seien erfolgreich zum Einsatz gekommen, um die russische Luftabwehr zu umgehen und ihre Ziele zu treffen, hieß es in der britischen Mitteilung weiter. Hinzu kommen demnach 1.000 Kamikaze-Drohnen sowie Aufklärungs- und Seedrohnen.

Shapps zufolge haben die ukrainischen Streitkräfte mithilfe britischer Waffen beinahe 30 Prozent der russischen Schwarzmeerflotte zerstört. Drohnen hätten sich dabei als höchst effektiv herausgestellt, so die Mitteilung. Gemeinsam mit Lettland wolle Großbritannien eine internationale Koalition zum Aufbau der ukrainischen Drohnen-Kapazitäten anführen.

Ukraine: Dutzende russische Drohnen abgefangen

9.51 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Freitag 33 russische Drohnen abgefangen und zerstört. Insgesamt hätten die russischen Streitkräfte 37 Drohnen auf Ziele in der Ukraine abgefeuert. In der Region Odessa im Süden sei eine Infrastruktureinrichtung getroffen und beschädigt worden, teilt das ukrainische Militär und örtliche Behörden mit.

Allein 18 Drohnen vom iranischen Typ Schahed seien über Odessa abgefangen worden, weitere vier über den Regionen Mykolajiw und Cherson, erklärt das Militärkommando Süd. Odessa war bereits am Mittwoch Ziel russischer Angriffe, just als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis vor Ort waren.

Selenskyj gibt langjährigen Wehrpflichtigen eine Pause

1.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erlässt ein Dekret, das langjährigen Wehrpflichtigen eine Verschnaufpause ermöglicht. "Heute haben wir ein Dekret zur Entlassung von Wehrpflichtigen in die Reserve erlassen, die vor Beginn der Invasion zum Militärdienst einberufen wurden", sagt der Präsident in seiner abendlichen Videoansprache.

Der Erlass ermöglicht es den Wehrpflichtigen, die bereits vor dem Überschreiten der Grenze durch russische Truppen im Februar 2022 zum Militärdienst eingezogen wurden, eine längere Pause zu machen. Ab April sollen sie in die Reserve versetzt und für zwölf Monate von weiteren Einberufungen befreit werden.

USA warnen vor Anschlag in Moskau

1.10 Uhr: Die US-Botschaft in Moskau hat amerikanische Bürger aufgerufen, in den nächsten 48 Stunden größere Versammlungen zu meiden. Man habe Hinweise darauf, dass Extremisten in der russischen Hauptstadt einen Anschlag planten, hieß es in der Mitteilung. Lesen Sie hier mehr über die Warnung der US-Botschaft.

Angeblich Chinesische Söldner im Dienste Moskaus

23.10 Uhr: In einem russischen Korps von Freiwilligen sollen auch chinesische Söldner kämpfen. Ein offenbar als Propaganda angelegtes Video, dass von dem Militärblogger Pavel Kukuschkin auf Telegram verbreitet wurde, legt das nahe. In diesem heißt es: "Es gibt keine Sprachbarriere! Ein Freiwilliger aus der Volksrepublik China kommuniziert mit dem Kommandeur der Interbrigade 'Pjatnaschka' mithilfe eines Online-Übersetzers". Unklar ist aber, ob es sich tatsächlich um einen Soldaten aus China handelt – die Person spricht nicht in dem Video, das Gesicht ist nur teilweise zu sehen. Am Ärmel ist ein chinesisch-russisches Abzeichen zu sehen, berichtet das US-Magazin "Newsweek".

Ex-Armeechef Saluschnyj wird Botschafter in Großbritannien

21.36 Uhr: Der frühere ukrainische Armeechef Walerij Saluschnyj wird neuer Botschafter seines Landes in Großbritannien. Präsident Wolodymyr Selenskyj habe am Donnerstag die Kandidatur des früheren Armeechefs für den Posten "des außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafters der Ukraine im Vereinigten Königreich genehmigt", erklärt das ukrainische Außenministerium. Selenskyj pries die Ernennung mit den Worten, dass "unser Bündnis mit Großbritannien nur noch stärker werden kann".

Saluschnyj stand seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor zwei Jahren an der Spitze der ukrainischen Streitkräfte. In der Öffentlichkeit erfreute er sich größter Beliebtheit. Vor dem Hintergrund der schleppenden Gegenoffensive wurde Saluschnyj jedoch im Februar als Armeechef abgesetzt. Selenskyj hatte dem General laut Medienberichten vorgeworfen, dass es für die Ukraine an der Front gegen Russland nicht wirklich voranging.

Selenskyj will Türkei besuchen

21.15 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will am Freitag die Türkei besuchen und sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen. In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X teilt das türkische Präsidialamt mit, dass Selenskyj und Erdogan über den Verlauf des ukrainisch-russischen Krieges, das Schwarzmeergetreideabkommen und die bilateralen Beziehungen sprechen wollen.

Tschechien: Munition kann schnell an Ukraine geliefert werden

19 Uhr: Tschechiens Präsident Petr Pavel kündigt die baldige Lieferung von 800.000 Schuss Artilleriemunition an die Ukraine an. "Wenn es keine grundsätzlichen Probleme gibt, könnte die Munition die Ukraine innerhalb einiger Wochen erreichen", sagt er vor Journalisten. Demnach wurde das Geld für den Kauf der Munition "seit heute Morgen" zusammengebracht, 18 Länder haben sich laut Pavel daran beteiligt.

Der Präsident hatte bei der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar angekündigt, dass Tschechien in der Lage sei, eine beträchtliche Menge Waffen für die Ukraine außerhalb Europas zu beschaffen. Damals sprach er von 500.000 Schuss 155-Millimeter-Munition und 300.000 Schuss 122-Millimeter-Munition. Pavel sagt, es sei nun an der tschechischen Regierung, ein entsprechendes Abkommen für die Munitionslieferung zu entwerfen. Die ukrainische Armee kämpft nach eigenen Angaben mit einem massiven Munitionsmangel und drängt ihre westlichen Verbündeten seit Wochen zu mehr Unterstützung.

Moskau kritisiert Macron für Aussagen zu Bodentruppen

18.57 Uhr: Der französische Präsident Emmanuel Macron verstärkt nach Ansicht des Kremls in Moskau die "Verwicklung" Frankreichs in den Ukraine-Konflikt. "Herr Macron ist überzeugt von seiner Politik, die darin besteht, unserem Land eine strategische Niederlage zufügen zu wollen", sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einem im Onlinedienst Telegram verbreiteten Video. "Und er verstärkt weiter das Niveau der direkten Verwicklung Frankreichs" in den Ukraine-Konflikt, fügt Peskow hinzu.

Peskow bezieht sich dabei auf Macrons Aussage vom 26. Februar, als er eine Entsendung von westlichen Bodentruppen in die Ukraine "nicht ausschließen" wollte. Dies hatte für Unruhe bei den Nato-Verbündeten Frankreichs gesorgt, die überwiegend umgehend eine solche Truppenentsendung ablehnten, darunter auch Deutschland. Danach hatte Macron seine Worte verteidigt, zugleich aber betont, dass er jegliche "Eskalation" mit Moskau ablehne.

Schweden-Beitritt zur Nato offiziell

17.27 Uhr: Die Nato hat künftig 32 Mitglieder – und damit doppelt so viele wie noch zu Ende des Kalten Krieges. Schweden ist dem Bündnis offiziell beigetreten. Das US-amerikanische Außenministerium veröffentlicht das Aufnahmeprotokoll. Damit beendet die Nato jetzt ihre jüngste Erweiterungsrunde. Hier lesen Sie mehr dazu.

Medwedew: Selenskyj war nicht Ziel von Raketenangriff

14.53 Uhr: Russland weist Spekulationen zurück, ein Raketenangriff auf die Hafenstadt Odessa am Mittwoch habe dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gegolten. Der Vize-Chef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, sagt, es sei "für jeden" klar ersichtlich, dass es keinen geplanten Angriff auf Selenskyjs Fahrzeugkolonne gegeben habe. Wenn dies beabsichtigt gewesen wäre, hätte Russland sein Ziel getroffen, sagt Medwedew.

Der Ex-Präsident ist ein enger Vertrauter von Amtsinhaber Wladimir Putin. Aus Selenskyjs Umfeld hatte es zuvor geheißen, der Raketenangriff auf Odessa könnte dem ukrainischen Präsidenten oder seinem Gast, dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis, gegolten haben. Selenskyj und Mitsotakis informierten sich gerade über den ukrainischen Exportkorridor für Getreide, als die Rakete den Hafen am Schwarzen Meer traf.

Moldaus Präsidentin Sandu warnt vor Putin

14.42 Uhr: Die Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, fordert Europa zu einer geschlossenen Haltung gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf. Dieser versuche erneut, ihr Land zu destabilisieren, sagt Sandu in Paris. In der französischen Hauptstadt unterzeichnete sie mit Präsident Emmanuel Macron ein Verteidigungs- und Kooperationsabkommen. Sandu mahnt, dass Putin in der Ukraine gestoppt werden müsse. Sonst rücke die Front weiter. "Näher an uns, näher an Sie", so Sandu. "Europa muss daher geschlossen auftreten. Aggression muss mit einer starken Kraft abgewehrt werden."

Russland kritisiert Nato-Manöver als Destabilisierung der Weltlage

13.24 Uhr: Russland wirft der Nato mit Blick auf deren Manöverserie "Steadfast Defender" (auf Deutsch: "Standhafter Verteidiger") eine Destabilisierung der Lage in der Welt vor. Bei den Übungen der Streitkräfte der Nato-Staaten werde ein Szenario einer bewaffneten Konfrontation mit Russland durchgespielt, sagt der Sekretär des russischen nationalen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. "Zweifellos verschärft das die Spannungen und destabilisiert das die Lage in der Welt."

Die Nato reagiert mit "Steadfast Defender", das zahlreiche Manöver umfasst, auf die neue sicherheitspolitische Lage. Seit Donnerstag trainieren die Bundeswehr und Soldaten aus anderen Nato-Staaten im Norden Europas die Abwehr eines Angriffs auf das Bündnisgebiet. Bei dem Manöver "Nordic Response 2024" sollen Soldaten von einem Gegner besetzte Gebiete mit einem Gegenangriff einnehmen. Die Nato-Staaten fahren ein breites Spektrum von Waffensystemen auf, darunter 100 Flugzeuge sowie Kräfte der Seestreitkräfte mit Fregatten und U-Booten.

Geheimdienste: Russland bereitet sich auf Nato-Konfrontation vor

13.09 Uhr: Russland bereitet sich nach Einschätzung der litauischen Geheimdienste auf eine Konfrontation mit der Nato vor. "Russland stellt enorme Mittel für den Krieg in der Ukraine bereit und zeigt keine Absichten, die Situation zu deeskalieren, auch wenn es seine operativen Ziele nicht erreicht. Gleichzeitig bereitet sich Russland auf eine langfristige Konfrontation mit der Nato vor, auch im Ostseeraum", heißt es in dem neuen Jahresbericht des litauischen Militärgeheimdiensts und des Departements für Staatssicherheit.

Einige der geplanten russischen Militärreformen haben demnach bereits begonnen, etwa in der Region Kaliningrad und im westlichen Teil Russlands. "Konfrontation bedeutet nicht, dass Krieg nicht unvermeidbar ist. Wir sollten eine langfristige Konfrontation als einen Kalten Krieg 2.0 betrachten", sagt Oberst Elegijus Paulavicius vom Militärgeheimdienst der Agentur BNS zufolge. Dabei könnten etwa große Truppen in der Nähe der Grenze auftauchen, sich dort bewegen und groß angelegte Übungen abhalten.

Wie schnell und weitgehend die russische Militärreform umgesetzt werden kann, hängt nach Einschätzung der Geheimdienste vom Verlauf und Ausgang des Kriegs in der Ukraine ab. Diesen könne Russland mit den vorhandenen Ressourcen noch zwei Jahre lang in ähnlicher Intensität fortsetzen.

Habeck fordert in den USA mehr Ukraine-Hilfen

11.48 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat bei seinem Besuch in den USA mehr Hilfe für die Ukraine gefordert. Unterstützung für das von Russland angegriffene Land "muss aus Europa kommen, sie muss aus den USA kommen", sagt Habeck in Washington. "Deshalb muss das Geld aufgebracht werden, kurzfristig zur Artillerieproduktion, zur militärischen Unterstützung und zum Wiederaufbau des Landes."

Weitere Hilfen für die Ukraine aus dem US-Haushalt werden derzeit im US-Kongress von den oppositionellen Republikanern blockiert. Sie fordern im Gegenzug zu den von US-Präsident Joe Biden eingeplanten 60 Milliarden Dollar (rund 55 Milliarden Euro) Unterstützung härtere Maßnahmen zur Sicherung der US-Grenze zu Mexiko. Er hoffe, "dass die amerikanischen Politikerinnen und Politiker genau wie die europäischen" die Gelder freigeben, sagt Habeck.

Den von US-Politikern geforderten stärkeren Zugriff der europäischen Behörden auf eingefrorene russische Vermögen in der EU lehnt der Bundeswirtschaftsminister hingegen ab. In dieser Frage würden sich für Europa ganz andere Fragen ergeben als für die USA. Es gehe dabei etwa "um die Stabilität der Währung".

Russischer Geheimdienst: Attentäter aus Belarus erschossen

11.10 Uhr: In der nordrussischen Region Karelien haben Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben einen Mann aus Belarus erschossen, der einen "Terrorakt" im Auftrag der Ukraine geplant haben soll. Nach einem Schusswechsel seien Waffen und ein improvisierter Sprengsatz sichergestellt worden, teilt der russische Inlandsgeheimdienst FSB der staatlichen Nachrichtenagentur RIA zufolge mit.

Der Mann habe ein Verwaltungsgebäude in der Stadt Olonets, etwa 250 Kilometer von der finnischen Grenze entfernt, in die Luft sprengen wollen. Er habe bei der Verhaftung das Feuer auf Mitglieder einer Spezialeinheit eröffnet und sei dann getötet worden. Laut dem FSB enthielt der Sprengsatz einen in Großbritannien hergestellten Plastiksprengstoff und einen in den USA hergestellten Zünder. Russischen Medien zufolge soll es sich bei dem Mann um einen 49-jährigen Aktivisten aus Belarus handeln, der dort im Jahr 2020 an den Protesten der Opposition teilgenommen habe.

Bericht: Feuer in russischer Militär-Ausbildungsstätte ausgebrochen

10.51 Uhr: In einer Militärakademie in der südwestrussischen Stadt Kasan ist Medienberichten zufolge ein Feuer ausgebrochen. Betroffen sei die Kaserne, die zu der militärischen Ausbildungsstätte gehöre, berichten staatliche russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Rettungsdienste. Die Akademie zur Ausbildung von Panzerkommandanten und -besatzungen stehe in Flammen, meldet die Nachrichtenagentur Tass.

Litauen: So lange kann Russland den Krieg gegen die Ukraine noch fortsetzen

10.14 Uhr: Russland kann nach Einschätzung Litauens seinen Krieg gegen die Ukraine noch mindestens zwei Jahre lang in gleichbleibender Intensität führen. Dafür habe Russland genügend Ressourcen, heißt es im jährlichen Bericht der litauischen Geheimdienste zur Bedrohungslage. Die Ölpreise seien hoch, internationale Sanktionen würden umgangen und der russische Staat investiere massiv.

Video | Zwei Jahre Krieg in der Ukraine: So enorm sind die Verluste Player wird geladen Quelle: t-online

Russland habe seine Armee in der Ukraine im Jahr 2023 reformiert und gestärkt und sei auf dem besten Weg, seine militärischen Fähigkeiten entlang seiner Grenze zur Nato zu erweitern. Das gelte auch für die Grenze zu Finnland, das im vergangenen Jahr der Nato beigetreten ist. "Moskau ist in der Lage, die gewonnenen Erkenntnisse auszuwerten und seine Kampfeffektivität zu verbessern."

Auswärtiges Amt verschärft Reisewarnung für Russland

7.16 Uhr: Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für Russland verschärft und rät nun "dringend" von Reisen dorthin ab. Die Änderung sei "aufgrund der sich weiter verschlechternden Lage einschließlich immer häufiger zu beobachtender willkürlicher Festnahmen" vorgenommen worden, hieß es am Mittwoch aus dem Ministerium. Die Gefahr willkürlicher Festnahmen bestehe auch für deutsche Staatsangehörige und deutsch-russische Doppelstaatler, heißt es in den Reisehinweisen ausdrücklich. "Im Zusammenhang mit nicht genehmigten Kundgebungen und Demonstrationen kann es im ganzen Land zu massiven, zum Teil gewaltsamen Vorgehen der Sicherheitskräfte kommen."

Video | Festnahmen bei emotionaler Nawalny-Beerdigung Player wird geladen Quelle: t-online

Bisher hatte das Auswärtige Amt von Reisen nach Russland abgeraten, das Wort "dringend" wurde am Mittwoch ergänzt. Für die an die Ukraine grenzenden Verwaltungsgebiete Belgorod, Kursk, Brjansk, Woronesch, Rostow und Krasnodar besteht seit der russischen Invasion in die Ukraine vor zwei Jahren eine Reisewarnung.

Insbesondere seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine geht die russische Regierung im eigenen Land hart gegen Kritiker und Andersdenkende vor. Allein in den vergangenen zweieinhalb Wochen wurden Hunderte Menschen festgenommen, die an Gedenkstätten Blumen für den im Straflager ums Leben gekommenen Kremlgegner Alexej Nawalny ablegen wollten.

Ukraine will angeschlagene Brigaden zurückziehen

5.25 Uhr: Der Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte, Oleksander Pawljuk, hat angekündigt, angeschlagene Brigaden von der Front abziehen zu wollen. "Wir arbeiten derzeit daran, militärische Einheiten, die ihr Potenzial verloren haben, abzuziehen, sie wiederherzustellen und eine Kampfgruppe zu bilden, die in der Lage ist, die vor uns liegende Mission zu erfüllen - unser Land von den Besatzern zu befreien", sagte Pawljuk nach Angaben der "New Voice of Ukraine". Er deutete an, dass die Soldaten ein dreimonatiges Training absolvieren sollen, bevor sie wieder eingesetzt werden. Der General hatte auch für 2024 Gegenoffensiven angekündigt (siehe Eintrag von 2.40 Uhr)

Bericht: Kriegsgefangene sollen für russische Armee eingesetzt werden

3.15 Uhr: Der Chef der russischen Verwaltung der besetzten Region Saporischschja, Jewhen Balyzkyj, soll gefordert haben, ukrainische Kriegsgefangene im russischen Heer einzusetzen. Diese sollten Befestigungsanlagen bauen und zerstörte Städte wieder aufbauen, berichtet die ukrainische Webseite TCH.

In einem Video, das die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA aufnahm, sagt Balyzkyj, dass Russland 25.000 Kriegsgefangene habe und keine Absicht hege, diese zurückzuschicken. Andere Quellen berichten hingegen von 4.000 Gefangenen. Man wolle sie für militärische und friedliche Zwecke nutzen, so der Verwalter. Nach der Genfer Konvention zu Behandlung vom Kriegsgefangenen ist der Einsatz für zivile Arbeit in bestimmten Bereichen erlaubt, der Kriegseinsatz ist aber nicht vorgesehen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Ukrainischer General kündigt Gegenoffensiven an

2.40 Uhr: Die Ukraine will sich in diesem Jahr nicht nur gegen russische Angriffe verteidigen, sondern auch selbst die Initiative ergreifen und Gegenoffensiven durchführen. Man wollte die Frontlinie sichern, dem Gegner großen Schaden zufügen, eine Angriffsgruppe formieren und mit dieser dann zuschlagen, sagte nach ukrainischen Medienberichten Oleksander Pawljuk, Chef der ukrainischen Landstreitkräfte in einer TV-Sendung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mittwoch, 6. März

Putin: "Wiedervereinigung mit Ukraine unausweichlich"

23.25 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hält an einer Vereinigung mit der Ukraine fest. Beim Weltjugendfestival in Sirius in der Region Krasnodar Krai sagte er am Mittwoch (Ortszeit), dass eine "Wiedervereinigung" unausweichlich sei – und wenn auch nur "spirituell". Der Kremldiktator behauptet immer wieder wahrheitswidrig, dass die Ukraine Teil Russlands sei – als eine Begründung für den Einmarsch im Februar 2021.

London will Ukraine russisches Vermögen leihen

23.10 Uhr: Der britische Außenminister David Cameron will der Ukraine Gelder zur Verfügung stellen, die aus eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank stammen. Das berichtet der britische "The Guardian". Sie sollen als Kredit für russische Reparationszahlungen verwendet werden. In der EU ist die Übergabe russischen Vermögens an Kiew noch umstritten, bislang gibt es nur Diskussionen darüber, Profite der russischen Zentralbank zu übertragen. Cameron bezieht sich auf Gelder, die Großbritannien derzeit verwaltet. Mit der Finanzspritze könnte die Ukraine Waffen kaufen – vor allem nachdem die USA zunächst weitere Lieferungen wegen des Haushaltsstreits eingestellt haben.

Nach Angriff auf Odessa: Selenskyj fordert mehr Hilfe bei Flugabwehr

21.17 Uhr: Nach dem jüngsten russischen Raketenangriff auf die südukrainische Hafenstadt Odessa mit mehreren Toten pocht Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut auf mehr Unterstützung bei der Luftverteidigung. "Wir brauchen mehr Schutz", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Während des Angriffs am Vormittag hatte Selenskyj gerade den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis durch die Metropole am Schwarzen Meer geführt. "Die Welt hat genügend Luftverteidigungssysteme und Kapazitäten, um Waffen für die Verteidigung zu produzieren", betont Selenskyj zudem.

USA: Ukraine hat noch "Überraschungen auf Lager"

16.56 Uhr: Die USA zeigen sich mit Blick auf den weiteren Verlauf des Kriegs in der Ukraine zuversichtlich. "Wir glauben, dass die Ukraine einen Plan hat, den sie umsetzen kann, um Siege auf dem Schlachtfeld zu erringen", sagte Matthew Miller, Sprecher des US-Außenministeriums, auf einer Pressekonferenz am Montag.

Zuletzt habe man etwa auf dem Schwarzen Meer gesehen, wie die Ukraine "Siege auf dem Schlachtfeld" verzeichnen könne. Der Ukraine gelingen dort immer wieder Schläge gegen die russische Flotte. "Wir glauben also, dass sie einige Überraschungen auf Lager haben", erklärte Miller. "Wir sind gespannt auf die Ergebnisse." Mehr zum jüngsten Abschuss eines russischen Schiffes sehen Sie in diesem Video:

Video | Millionenschiff der Schwarzmeerflotte zerstört Player wird geladen Quelle: t-online

Russische Rakete trifft beinahe Autokolonne mit Selenskyj

16.25 Uhr: Eine Autokolonne des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurde am Mittwoch beinahe von einer russischen Rakete getroffen. Selenskyj war auf dem Weg zu einem Treffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis in der Hafenstadt Odessa als die Rakete rund 150 Meter von der Delegation entfernt einschlug, wie griechische Medien berichten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland setzt Schachgenie auf Terrorliste

16.21 Uhr: Die russische Regierung setzt den Schachgroßmeister Garri Kasparow auf die Terrorliste. Kasparow lebt schon länger im Exil und kritisiert Putins Politik und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Mehr dazu lesen Sie hier.

Umfrage: Selenskyj würde Präsidentschaftswahl verlieren

16.14 Uhr: Der amtierende ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj würde eine Präsidentschaftswahl gegen den ehemaligen Oberkommandierenden der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, verlieren. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Kiewer Meinungsforschungsinstituts SOCIS hervor. Demnach würden in einer ersten Wahlrunde 23,7 Prozent der rund 3.000 Befragten für Selenskyj stimmen, aber ganze 41,4 Prozent für Saluschnyj.

Dem ukrainischen Wahlrecht zufolge muss ein zweiter Wahlgang stattfinden, wenn in der ersten Runde kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen für sich gewinnt. Auch im Falle eines Duells in einer zweiten Runde zwischen Selenskyj und Saluschnyj hätte der Militär deutlich die Nase vorn. 67,5 Prozent der Umfrageteilnehmer würden ihm ihre Stimme geben. Selenskyj läge mit 32,5 Prozent abgeschlagen hinten. Die Umfrageergebnisse sind rein hypothetisch: Saluschnyj hat bisher offiziell keine Ambitionen erkennen lassen, in die Politik zu gehen.

Turnusgemäß hätten am 31. März 2024 Präsidentschaftswahlen in der Ukraine stattfinden müssen. Wegen der Invasion Russlands im Februar 2022 wurde jedoch das Kriegsrecht verhängt, das Wahlen in der Zeit seiner Gültigkeit verbietet. Selenskyj hatte den Oberkommandierenden Saluschnyj im Februar abgesetzt. Das Verhältnis der beiden gilt als zerrüttet. Mehr dazu lesen Sie hier. Oleksandr Syrskyj, vormals Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte, trat die Nachfolge Saluschnyjs an.

Sieben Jahre Haft für russischen Journalisten nach Enthüllungen

15.31 Uhr: In Russland ist ein Reporter nach Angaben eines unabhängigen Online-Nachrichtenportals zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, weil er Artikel über mutmaßliche russische Kriegsverbrechen in der Ukraine veröffentlicht hat. Roman Iwanow sei wegen der Verbreitung von "Falschmeldungen" über die russische Armee verurteilt worden, erklärt das Portal RusNews, für das Iwanow arbeitet. In Russland waren kurz nach dem Einmarsch in die Ukraine Zensurgesetze erlassen worden, die die Berichterstattung über das Kriegsgeschehen stark einschränken.

Iwanow veröffentlichte die Artikel, für die er nun ins Gefängnis muss, auf einem von ihm betriebenen Blog über seine Heimatstadt Koroljow bei Moskau. Die Staatsanwaltschaft in der Kleinstadt hatte acht Jahre Haft gefordert. Iwanow nutzte seine Schlusserklärung bei der Verhandlung am Dienstag nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation, um nachdrücklich Kritik am Vorgehen Russlands in der Ukraine zu üben.

Russische Besatzung spricht von tödlichem Anschlag in Berdjansk

15.08 Uhr: Die russische Besatzungsmacht im südukrainischen Gebiet Saporischschja berichtet von einem tödlichen Autobombenanschlag auf eine Frau aus einer örtlichen Wahlkommission. Der Anschlag in der Stadt Berdjansk am Asowschen Meer solle die russische Präsidentenwahl am 17. März stören, schreibt Wladimir Rogow, einer der Hauptpropagandisten des Anschlusses der Region an Russland, auf seinem Telegramkanal. Er macht ukrainische Partisanen für das Anbringen der Bombe verantwortlich. Die Frau, die zur örtlichen Wahlkommission gehörte, habe morgens ihren Wagen gestartet und unwissend die Detonation ausgelöst.

Auch die ukrainische Exilverwaltung für Berdjansk bestätigt nach Kiewer Medienberichten, dass eine – so wörtlich – "Organisatorin der Pseudowahlen" getötet worden sei. Russland hat im September 2022 die ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson gegen das Völkerrecht für annektiert erklärt. Militärisch beherrscht es diese ukrainischen Verwaltungsgebiete nicht vollständig, und auch in den besetzten Teilen verüben ukrainische Widerständler immer noch Anschläge. Russlands Präsident Wladimir Putin will sich bei der Abstimmung vom 15. bis 17. März für weitere sechs Jahre im Amt bestätigen lassen.

Bundesregierung: Hunderte Millionen Euro für Munitions-Initiative

14.49 Uhr: Deutschland wird sich mit einem dreistelligen Millionenbetrag an der Beschaffung Hunderttausender Artilleriegranaten für den Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland beteiligen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit kündigt an, dass sich die Bundesregierung einer entsprechenden tschechischen Initiative anschließen wird, bei der es um den Einkauf der Munition in sogenannten Drittländern außerhalb der Europäischen Union geht. Die Initiative möchte 800.000 Artilleriegranaten beschaffen.

Hebestreit sprach von einer "sehr guten Initiative". Die Bundesregierung befinde sich bereits seit geraumer Zeit in sehr intensiven Gesprächen mit der tschechischen Regierung darüber. "Es wird ein dreistelliger Millionenbetrag dafür aufgebracht werden, mit dem wir das unterstützen werden." Final sei das jetzt noch nicht, aber das werde es sicherlich in allernächster Zeit sein, hieß es weiter. Die genaue Summe wollte Hebestreit noch nicht nennen.

Wegen fehlender Geschosse ist die ukrainische Armee, die seit zwei Jahren eine russische Invasion abwehrt, in den vergangenen Wochen zunehmend in die Defensive geraten. Russland hingegen hat seine eigene Rüstungsproduktion gesteigert und bekommt auch Munition aus Nordkorea oder dem Iran. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron hatte am Dienstag bei einem Besuch in Prag seine Beteiligung an der Initiative angekündigt.

Feuer in russischer Fabrik nach ukrainischem Drohnenangriff

9.23 Uhr: In der westrussischen Region Kursk ist nach einem ukrainischen Drohnenangriff offiziellen Angaben zufolge ein Ölreservoir in einem Bergbaukombinat in Brand geraten. Verletzte gebe es nicht, die Feuerwehr bekämpfe den Brand, teilt der Kursker Gouverneur Roman Starowoit auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Fabrik in der Stadt Schelesnogorsk zur Produktion von Roheisen gehört zur Holding Metalloinvest des Oligarchen Alischer Usmanow und steht auf den internationalen Sanktionslisten. Nach Unternehmensangaben hat das Feuer keinen Einfluss auf die weitere Arbeit in der Fabrik. In den sozialen Medien kursiert ein Video, das den Brand zeigen soll.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Neben der Region Kursk haben auch die benachbarten russischen Gebiete Woronesch und Belgorod ukrainische Drohnenangriffe gemeldet. Offiziellen Angaben zufolge wurden die Drohnen von der Flugabwehr abgefangen. Überprüfbar ist das nicht. Zunehmend melden auch westrussische Regionen in der Nähe zur Grenze ukrainischen Beschuss. So geriet am Dienstag in der Region Belgorod ein Tanklager in Brand.

Ukraine meldet Abschuss von 38 Drohnen

07.55 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Mittwoch 38 russische Drohnen abgefangen und zerstört. Insgesamt hätten die russischen Streitkräfte 42 Drohnen auf Ziele in der Ukraine angefeuert, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Im Iran gefertigte Schahed-Drohnen seien im Süden, im Zentrum, im Westen und Nordosten der Ukraine abgefangen worden. In einigen Landesteilen habe der Luftalarm mehr als zwei Stunden gedauert. Es ist einer der schwersten russischen Drohnenangriffe der vergangenen Wochen.

Umfrage: Mehrheit gegen Taurus-Lieferung

4.55 Uhr: Das Nein von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Lieferung der Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine wird von einer großen Mehrheit der Menschen in Deutschland unterstützt. In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur befürworten nur 28 Prozent die Bereitstellung der Bundeswehr-Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern für den ukrainischen Abwehrkampf gegen Russland. 58 Prozent sind gegen die Lieferung dieses Waffensystems. Mehr als die Hälfte davon (31 Prozent) lehnt die Unterstützung der Ukraine mit deutschen Waffen sogar grundsätzlich ab. 14 Prozent machen keine Angaben. Hier lesen Sie mehr.

Himars-Raketensystem bei Angriff zerstört

2.40 Uhr: Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen offenbar einen Angriff auf eines der vom Westen gelieferten Himars-Systeme. Beobachter sprechen von der ersten bestätigten Zerstörung eines solchen Systems durch russische Angriffe. Ersten Berichten zufolge soll Russland eine Iskander-Rakete eingesetzt haben. Ein Himars-Trägersystem kostet etwa 3,5 Millionen US-Dollar (3,2 Millionen Euro). Die USA haben der Ukraine bislang 39 dieser Abwehrsysteme zur Verfügung gestellt.

Video | Russland zerstört erstmals Himars-System Player wird geladen Quelle: t-online

Ukraine meldet nächtliche Drohnenangriffe

2.15 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat die Bevölkerung in der Nacht zum Mittwoch vor Angriffen russischer Drohnen und Raketen gewarnt. Es wurden Attacken aus mehreren östlichen Regionen des Landes gemeldet, auch mit Gleitbomben. Angaben über mögliche Schäden gab es zunächst aus der Region Samy, wo es auch Verletzte gegeben haben soll.

Angeblich französische Militärflugzeuge abgefangen

23.40 Uhr: Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sind am Dienstag drei französische Flugzeuge über dem Schwarzen Meer abgefangen worden. "Um eine Verletzung der russischen Staatsgrenze zu verhindern, wurde ein Su-27-Kampfflugzeug in die Luft gebracht", heißt es in einer Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums. Man habe demnach ein E-3F-Langstreckenradarflugzeug und zwei Rafale-S-Mehrzweckkampfflugzeuge der französischen Luftwaffe nahe dem russischen Luftraum gesichtet. Als sich die russischen Kampfflugzeuge näherten, seien die anderen Flugzeuge wieder umgedreht.

Selenskyj lobt Abschüsse russischer Flugzeuge

22.21 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Erfolge seiner Streitkräfte im Kampf gegen russische Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe gelobt. "Die Ukraine hat bewiesen, wozu wir fähig sind, was wir erreichen können", sagte der Staatschef am Dienstag in seiner abendlichen Videoansprache. Die Zahl der in jüngster Zeit abgeschossenen russischen Kampfflugzeuge belege dies.

Die Ukraine nimmt für sich in Anspruch, mehrere Su-24-Kampfjets sowie russische Aufklärungsflugzeuge ausgeschaltet zu haben. Von russischer Seite werden die Verluste nur von inoffiziellen Quellen bestätigt, zum Beispiel von Militärbloggern.

Ukraine setzt offenbar "Smart Bombs" gegen Russland ein

20.08 Uhr: Laut Militärbloggern soll die Ukraine gegen Russland erstmals sogenannte "Smart Bombs" eingesetzt haben. Die Lenkbomben vom Typ AASM-Hammer sollen von Frankreich geliefert worden sein. Blogger teilten auf der Onlineplattform X ein Video, das den Einschlag einer solchen Bombe in Awdijiwka zeigen soll.

Bereits Ende Januar hatte das ukrainische Portal "Defense Express" berichtet, dass Frankreich die Lieferung Hunderter "Smart Bombs" vorbereiten würde.

Die Angriffsraketen können ihr Ziel eigenständig suchen. Neben einem GPS-Sucher hat die neueste Version auch einen Infrarot-Suchkopf. Damit sind die Raketen besonders präzise. Ziele können sogar mit einem Laser markiert werden, damit die Waffe selbst bewegliche Ziele trifft.

Reporter ohne Grenzen starten Sendebetrieb für unabhängige Nachrichten in Russland

20.02 Uhr: Um die russische Bevölkerung mit unabhängigen Informationen zu versorgen, startet die Organisation Reporter ohne Grenzen ein satellitengestütztes Programm mehrerer Radio- und Fernsehsender. Das Projekt mit dem Namen "Swoboda" (russisch für "Freiheit") solle den Beweis erbringen, "dass Demokratien unabhängigen Journalismus exportieren und die Logik der Propaganda umkehren können", erklärt die Organisation bei einer Pressekonferenz im Europaparlament.

Das Programm soll vor allem von russischen Journalisten gestaltet werden, die nach Beginn des Ukraine-Krieges ins Exil gehen mussten. Das russischsprachige Angebot umfasst laut den Entwicklern zunächst neun Radio- und Fernsehsender, darunter Radio Sacharow und Nowaja Gaseta Europa, und richtet sich an Menschen in Russland sowie in Belarus und in russisch besetzen Gebieten der Ukraine.

Es gehe darum, im Zusammenhang mit der Ukraine "über Krieg und Kriegsverbrechen sprechen zu können" und nicht über "eine militärische Spezialoperation", wie es der russische Präsident Wladimir Putin tue, erklärt die Journalisten-Organisation.

Berlin und Paris reden über weltweite Munitionsbeschaffung für Ukraine

19.20 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich mit ihrem französischen Amtskollegen Stéphane Séjourné über eine mögliche weltweite Beschaffung von Munition für die Ukraine ausgetauscht. Das wurde aus Delegationskreisen nach einem Treffen der beiden in Paris bekannt. Demnach habe es gute und vertrauensvolle Gespräche darüber gegeben, wie Deutschland und Frankreich die Ukraine mit konkreten Schritten unterstützen könnten. Auch Möglichkeiten, Versuche zur Destabilisierung Moldaus entgegenzuwirken, seien Thema gewesen. Baerbock schreibt im Anschluss an die Zusammenkunft auf X: "Geschlossen und entschlossen: Gemeinsam sind wir stark."

Bei dem Gespräch dürften auch die jüngsten Unstimmigkeiten zwischen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine Rolle gespielt haben. Scholz hatte kürzlich seine Linie verteidigt, keine Soldaten in die Ukraine zu entsenden. Er reagierte damit auf einen Vorstoß Macrons, der aufhorchen ließ, als er einen solchen Einsatz westlicher Bodentruppen nicht ausschloss.

Lettland will 300 Millionen Euro in Stärkung der Ostgrenze investieren

18.45 Uhr: Lettland will über die nächsten fünf Jahre gut 300 Millionen Euro in die Stärkung seiner Grenze zu Russland und Belarus investieren. Die Regierung in Riga stimmt den Plänen des Verteidigungsministeriums zu, die den Bau von Verteidigungsanlagen und befestigten Stellungen für Soldaten entlang der Ostgrenze des baltischen EU- und Nato-Landes vorsehen. Auch sollen verschiedene Hindernisse, Panzergräben, Munitionsdepots und Minenlager errichtet werden, teilt die lettische Staatskanzlei mit.

Das Vorhaben dient den Angaben zufolge der Schaffung der baltischen Verteidigungslinie, mit der die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen ihre Grenzen zu Russland und dessen engen Verbündeten Belarus gegen mögliche Angriffe sichern. Darüber hatten die Verteidigungsminister der drei Nachbarländer Mitte Januar ein Abkommen geschlossen. Demnach soll die mit den Nato-Verteidigungsplänen im Einklang stehende Linie koordiniert aufgebaut, aber von jedem Land mit eigenen Haushaltsmitteln finanziert werden.

Weltstrafgericht: Haftbefehle gegen hohe russische Offiziere

15.55 Uhr: Der Internationale Strafgerichtshof hat gegen zwei hohe russische Offiziere Haftbefehle wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen. Generalleutnant Sergej Kobylasch und Admiral Viktor Sokolow würden wegen gezielter Raketenangriffe auf zivile Ziele in der Ukraine vom Oktober 2022 bis mindestens März 2023 gesucht, teilt das Gericht in Den Haag mit.

Kobylasch (58) ist nach Angaben des Gerichts Generalleutnant und Kommandeur der Fernfliegerkräfte der russischen Luftwaffe. Sokolow (61) ist Admiral der Marine und war im fraglichen Zeitraum Befehlshaber der russischen Schwarzmeerflotte. Beide sollen für Raketenangriffe auf Elektrizitätswerke verantwortlich sein. Auch werden ihnen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt. Die Angriffe hätten Menschen schweren Schaden zugefügt.

Das Gericht stellt fest, dass es "ausreichend Gründe gibt, anzunehmen, dass die beiden Verdächtigen die Verantwortung tragen für Raketenangriffe, die durch die Einheiten unter ihrem Befehl gegen das ukrainische Stromnetz" ausgeführt worden seien. Die Haftbefehle wurden mit Rücksicht auf den Schutz von Zeugen und andauernde Ermittlungen nicht veröffentlicht.

Deutscher Unternehmer wegen Lieferung an russische Militärfirma angeklagt

15.45 Uhr: Wegen verbotener Lieferungen an eine russische Firma hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen einen Unternehmer im Saarland erhoben. Der Deutschrusse Waldemar W. soll nach Angaben der Karlsruher Behörde zwischen 2020 und März 2023 in 54 Fällen Elektronikbauteile an ein Unternehmen in Russland geliefert haben, das militärisches Material und Zubehör produziert. "Dazu gehört die von den russischen Streitkräften auch derzeit in der Ukraine eingesetzte 'Orlan 10' Drohne", teilt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit.

Auch seine mutmaßliche Komplizin ist angeklagt. Natalie S., mit ebenfalls deutscher und russischer Staatsangehörigkeit, führt laut Bundesanwaltschaft ein von W. beherrschtes Unternehmen in Baden-Württemberg. Sie soll W. in 14 Fällen unterstützt haben, indem sie gegenüber dem Vorlieferanten angegeben habe, dass die Waren in Deutschland bleiben würden.

Die Elektronikteile seien erst an zwei in Russland ansässige zivile Scheinfirmen geliefert worden, die sie dann in Absprache mit W. an den militärischen Hersteller weitergeleitet hätten, teilt die Bundesanwaltschaft weiter mit. Nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sei W. dazu übergegangen, die Waren mithilfe vorgeschobener Empfänger in Drittstaaten nach Russland zu transportieren. Der Gesamtwert der exportierten Bauteile soll etwa 875.000 Euro betragen.

Moskau droht mit der Ausweisung deutscher Journalisten

15.09 Uhr: Das Außenministerium in Moskau hat Deutschland vorgeworfen, die Arbeit russischer Journalisten im Land behindern zu wollen – und im Gegenzug mit der Ausweisung deutscher Journalisten aus Russland gedroht. "Wenn sie russische Korrespondenten angehen und umsetzen, was sie vorhaben, dann werden deutsche Journalisten Russland verlassen müssen", sagt die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, in einem in Onlinemedien veröffentlichten Gespräch.

Über diplomatische Kanäle sei Berlin in dieser Frage bereits über die russische Haltung informiert worden, sagt Sacharowa. Die Sprecherin macht keine weiteren Angaben dazu, in welcher Weise deutsche Stellen angeblich versuchten, die Arbeit russischer Journalisten zu unterbinden. Diese arbeiten in der Regel für Staatsmedien des Kremls und sind für die Verbreitung der Kreml-Propaganda in Russland mitverantwortlich. Kritische oder freie Berichterstattung gibt es in Russland so gut wie nicht mehr.

Großbritannien: Deswegen nutzt Russland seine neuen Panzer nicht

13.54 Uhr: Die Briten gehen davon aus, dass Russland seinen neuesten Kampfpanzer Armata auch aus Sorge vor einem Reputationsverlust bisher nicht im Angriffskrieg gegen die Ukraine nutzt. "Es ist fast sicher, dass der Kampfpanzer T-14 Armata bis heute nicht in der Ukraine eingesetzt wurde", teilte das britische Verteidigungsministerium auf der Plattform X mit.

Das liege höchstwahrscheinlich daran, dass es dem Ruf schaden könnte, wenn das "Prestige-Fahrzeug" im Kampf verloren gehe, und zudem größere Mengen produziert werden müssten, was bisher nur mit anderen Varianten erfüllt werden könne.

Die Briten verwiesen in ihrem Update auch auf Aussagen des Herstellers. Der Panzer ist demnach zu teuer für einen Einsatz im Krieg gegen die Ukraine, wie der Chef der staatlichen Rüstungsholding Rostec, Sergej Tschemesow, am Montag der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti gesagt hatte. Der Armata T-14 wurde der Öffentlichkeit erstmals 2015 bei der Militärparade in Moskau vorgestellt. Mehr zu dem Panzer lesen Sie hier.

Brüssel will deutlich mehr Waffen "Made in Europe"

13.09 Uhr: Europa soll seine Rüstungsproduktion massiv ausbauen und damit unabhängiger von den USA werden. Das sieht eine lang erwartete Verteidigungsstrategie vor, die die EU-Kommission in Brüssel vorstellte. Die Ukraine soll eng in die Pläne eingebunden werden.

Deutlich mehr Waffen "Made in Europe" und eine stärkere Unabhängigkeit von internationalen Rüstungsproduzenten wie den USA und Südkorea sind Kern der neuen Strategie. "Wir müssen mehr Verantwortung für unsere eigene Sicherheit übernehmen", sagte EU-Vizekommissionspräsidentin Margrethe Vestager – und das unabhängig vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahl im November.

Dabei blieben die Europäer "voll und ganz der Nato treu", versicherte Vestager nach Kritik aus dem Bündnis an den Plänen: "Eine verbesserte Handlungsfähigkeit wird uns zu einem stärkeren Verbündeten machen."

Früherer Nato-Chef: "Scholz ist viel zu langsam, viel zu zögerlich"

11.44 Uhr: Der frühere Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen kritisiert Bundeskanzler Olaf Scholz als zu zögerlich. In einem Interview der Schweizer "Neue Zürcher Zeitung" sagt Rasmussen mit Blick auf Scholz' Umgang mit der Ukraine: "Wir brauchen Staatschefs, die entschlossen handeln." In Kriegszeiten könne man nicht führen, indem man der öffentlichen Meinung folge. "Wir brauchen eine viel entschlossenere deutsche Regierung. Bundeskanzler Scholz ist viel zu langsam, viel zu zögerlich. Er wirkt nicht wie ein Anführer", so Rasmussen.

Auch deswegen werde Deutschland nicht genügend dafür gewürdigt, dass es die Ukraine nach den USA finanziell am meisten unterstützt, sagt er weiter. Scholz müsste viel offensiver agieren. "Ich verstehe nicht, warum Deutschland keine Taurus liefert", so Rasmussen. Europa müsse auf Kriegswirtschaft umstellen und der Ukraine alle Waffen liefern, die sie brauche, sagt der Däne. Er ist aktuell Co-Vorsitzender der Internationalen Arbeitsgruppe zu Sicherheitsfragen und der euroatlantischen Integration der Ukraine.

Als dieser setzt er sich zudem dafür ein, möglichst bald eine Einladung an die Ukraine zum Nato-Beitritt auszusprechen. "Ich möchte dem Argument entgegentreten, dass es unmöglich sei, einen Beitrittsprozess einzuleiten, solange die Ukraine noch im Krieg sei", sagt er. Dieses sei das falsche Signal an Putin. "Er wüsste damit, dass er einfach den Krieg endlos weiterführen muss, um zu verhindern, dass die Ukraine Mitglied der Nato wird. Diesen Teufelskreis müssen wir durchbrechen", so Rasmussen.

Tanklager in Westrussland brennt nach Drohnenattacke

9.43 Uhr: In der westrussischen Region Belgorod ist offiziellen Informationen zufolge ein Tanklager nach einer Drohnenattacke in Brand geraten. Tote und Verletzte gebe es nicht, schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, auf seinem Telegram-Kanal. Der Nachrichtenkanal Mash veröffentlichte ein Video, auf dem brennende Ölzisternen zu sehen sind. Demnach stehen inzwischen drei Reservoirs in Flammen.

Kiew: Russisches Kriegsschiff bei Drohnenattacke versenkt

9.34 Uhr: Ein russisches Kriegsschiff ist Angaben aus Kiew zufolge vor der Halbinsel Krim bei einem Angriff von ukrainischen Wasserdrohnen versenkt worden. Getroffen worden sei die Korvette "Sergej Kotow", die die Schwarzmeerflotte auch als schweres Patrouillenboot führt, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst HUR auf Telegram mit. Das Schiff habe Treffer in Heck sowie Back- und Steuerbord erlitten. Russische Militärblogs bestätigen den Angriff. Die Krim-Brücke war nach Drohnenangriffen in der Nacht stundenlang gesperrt.

Video | Millionenschiff der Schwarzmeerflotte zerstört Player wird geladen Quelle: t-online

Das ukrainische Militär hat inzwischen eine ganze Reihe von Schiffen der Schwarzmeerflotte entweder beschädigt oder versenkt. Gerade auf der seit 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim ist die Flotte immer wieder Angriffen ausgesetzt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland nutzt Schwachstelle der ukrainischen Verteidigung

9.22 Uhr: Entlang der Frontlinie stoßen die russischen Angriffstruppen an immer mehr Positionen weiter vor. Dabei nutzen sie eine Hintertür in der ukrainischen Verteidigungsstrategie, die ihre Gegner selbst offen gelassen haben: Es gibt kaum stabile Befestigungsanlagen, Bunker und Bollwerke. Kiew hat seine Pionier- und Ingenieurseinheiten jahrelang systematisch zusammengespart und bezahlt jetzt einen teuren Preis dafür. Mehr dazu lesen sie hier.

Taurus: SPD-Politiker schließt Kursänderung von Scholz nicht aus

6.28 Uhr: Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid hält es für möglich, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sein Nein zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine revidiert. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine verschifft etwa 30 Millionen Tonnen Fracht

5.20 Uhr: Ungeachtet russischer Drohungen transportierte die Ukraine in gut einem halben Jahr fast 30 Millionen Tonnen Fracht über ihren Seekorridor auf dem Schwarzen Meer. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache mit. "Das ist in Zeiten des Krieges sehr beachtlich", sagte Selenskyj in Kiew. "Ich bin allen dankbar, die in unseren Häfen und auf den Schiffen arbeiten, und allen, die für den Betrieb des Seekorridors und seine Sicherheit sorgen."

Die Frachtmenge hat damit schon fast die Marke von 33 Millionen Tonnen Getreide erreicht, die von Juli 2022 bis Juli 2023 im Rahmen der sogenannten Schwarzmeer-Getreide-Initiative ausgeführt worden waren. Im August 2023 richtete die Ukraine einen eigenen Schifffahrtskorridor aus ihren Seehäfen in Richtung der türkischen Meerengen ein – ohne Moskauer Sicherheitsgarantien. Die Route wird seitdem stark genutzt, auch wenn es einige russische Angriffe auf Frachter gab und ein Restrisiko bleibt.

Baerbock geißelt russische Einflussversuche auf den Westbalkan

3.30 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock setzt in Bosnien-Herzegowina vor dem Hintergrund russischer Einflussversuche in der Region ihre zweitägige Westbalkanreise fort. Wie in Montenegro am Vortag soll bei den Gesprächen der Grünen-Politikerin an diesem Dienstag in der Hauptstadt Sarajevo der Beitrittsprozess des Landes in die EU eine zentrale Rolle spielen. Zum Auftakt der Reise hatte Baerbock erklärt, man stelle sich "denjenigen entschieden entgegen, die Bosnien und Herzegowina mit ihren Spaltungsfantasien Steine in den Weg in die EU legen und europäische Werte infrage stellen".

Die Bundesaußenministerin wollte in Sarajevo ihren Kollegen Elmedin Konaković treffen. Schon am Montagabend hatte sie ein Gespräch mit den Angehörigen des Staatspräsidiums des Landes geführt. Es besteht aus je einem Vertreter der bosnischen, serbischen und kroatischen Volksgruppe: Denis Bećirović (bosnisch), Željka Cvijanović (serbisch) und Željko Komšić (kroatisch). Der Vorsitz rotiert alle acht Monate. Die Bundesaußenministerin ließ sich anschließend vom Hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina, dem Deutschen Christian Schmidt, die aktuelle Lage erläutern.

Russland setzt deutsche Institutionen auf schwarze Liste

0.05 Uhr: Das russische Justizministerium hat die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung zur unerwünschten Organisation erklärt. Auch die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde wurde nach Mitteilung vom Montag in Moskau auf die schwarze Liste gesetzt, die ein Verbot der Tätigkeit in Russland bedeutet. Ebenfalls betroffen sind die XZ gGmbh, gegründet von russischen Exiljournalisten in Deutschland, und die OWEN - Mobile Akademie für Geschlechterdemokratie und Friedensförderung, wie die Agentur Tass meldete.

Die russische Regierung hatte die politische Bildungsarbeit der parteinahen deutschen Stiftungen von SPD, CDU, Grünen und FDP in Russland schon kurz nach dem Angriff auf die Ukraine 2022 unterbunden und deren Büros in Moskau die Registrierung entzogen. Zur unerwünschten Organisation war aber bislang nur die Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung erklärt worden.

Nach einem russischen Gesetz von 2015 müssten die unerwünschten Organisationen ihre Tätigkeit in Russland einstellen, Konten und eventuelles Eigentum würden blockiert, Vertretungen geschlossen, erläutert das Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) in Berlin. Russische Staatsbürger riskieren strafrechtliche Verfolgung, wenn sie mit diesen Organisationen in Kontakt treten.

Ukraine: Haben russischen Vorstoß bei Awdijiwka gestoppt

0 Uhr: Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben einen russischen Vorstoß in der Nähe von Awdijiwka im Osten des Landes abgefangen. Allerdings würden sich russische Truppen in einem Gebiet weiter südlich neu formieren. "Unsere Verteidigung hält stand", sagt Militärsprecher Dmytro Lychowjy. "Der Feind unternimmt enorme Anstrengungen, kommt aber überhaupt nicht voran."

Dienstag, 4. März 2024

EU: "Müssen auf Kriegswirtschaftsmodus umstellen"

23.15 Uhr: Die EU-Kommission will die Rüstungsproduktion in der Gemeinschaft forcieren. "Wir müssen (...) in den Kriegswirtschaftsmodus wechseln", sagt Industrie-Kommissar Thierry Breton. "Im aktuellen geopolitischen Kontext muss Europa eine größere Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen", erklärt er auch mit Blick auf eine mögliche Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Trump hatte die Beistandspflicht in der Nato für Mitgliedstaaten infrage gestellt, die seiner Ansicht nach zu wenig für Rüstung ausgeben.

Munition für Ukraine: Litauen schließt sich Tschechiens Initiative an

20.59 Uhr: Litauen wird sich der tschechischen Initiative zur Beschaffung von Artilleriemunition für die von Russland angegriffenen Ukraine anschließen und diese finanziell unterstützen. Dies habe sie ihrem tschechischen Amtskollegen Petr Fiala in einem Telefonat zugesagt, teilt Regierungschefin Ingrida Šimonytė in Vilnius mit. Nähere Angaben macht die Ministerpräsidentin des baltischen EU- und Nato-Landes zunächst nicht.

Tschechien sammelt mit Nachdruck finanzielle Unterstützer für das Vorhaben, große Mengen Artilleriemunition für die Ukraine in Nicht-EU-Staaten zu kaufen. "Litauen wird zu allen internationalen Bemühungen beitragen, die die Ukraine ihrem und unserem Sieg näherbringen", schreibt Šimonytė auf X.

Eisenbahnbrücke in Russland durch Explosion beschädigt

17.21 Uhr: Bei einer Explosion im russischen Gebiet Samara an der Wolga ist nach offiziellen Angaben eine Eisenbahnbrücke beschädigt worden. "Tote und Verletzte gibt es nicht", teilt der Geheimdienst FSB der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit.

Das Gelände rund um die Brücke wurde demnach von Sicherheitskräften abgesperrt. Als Ursache der Explosion gilt ersten Informationen nach ein Sprengsatz. Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR bestätigte am Nachmittag die Sprengung. Ohne die Verantwortung für die Aktion zu übernehmen, bezeichnete der HUR die Brücke als militärisch wichtiges Infrastrukturobjekt. Moskau habe darüber per Bahn Militärlaster und Sprengstoffe transportiert.

Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen der Stadt Tschapajewsk und dem Vorort Swjesda wurde vorläufig eingestellt. Beschädigt wurden sowohl die Umzäunung als auch die Stützkonstruktion der Brücke an einem Ufer des kleinen Flusses Tschapajewka.

Prekäre Lage im AKW Saporischschja: IAEA-Chef plant Treffen mit Putin

14.34 Uhr: Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, will diese Woche Gespräche mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin führen. Wie Grossi in Wien weiter sagt, will er mit dem Kremlchef unter anderem über die angespannte Sicherheitslage im russisch besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja sprechen.

Das größte Atomkraftwerk Europas werde derzeit mit nur einer einzigen Stromleitung für die Kühlung des Nuklearmaterials versorgt, sagt der Generaldirektor während einer Pressekonferenz am Rande einer Sitzung des IAEA-Gouverneursrates. "Das ist eine sehr, sehr prekäre Situation." Grossi will am Dienstag nach Russland aufbrechen.

Russische Truppen haben das AKW Saporischschja Anfang März 2022 besetzt. Seitdem sind kriegsbedingt neun der ursprünglich zehn Leitungen ausgefallen, welche die frontnahe Anlage mit Strom versorgten. Ein Team der IAEA ist ständig vor Ort, um die Lage in dem weitgehend stillgelegten Kraftwerk zu beobachten. Die Fachleute berichteten am Wochenende über militärische Aktivitäten in der Nähe des AKW. "Die physische Unversehrtheit des Kraftwerks bleibt gefährdet", sagt Grossi.

Russlands neuester Panzer laut Rüstungsmanager zu teuer für Krieg

14.27 Uhr: Russlands neuester Kampfpanzer Armata ist dem Hersteller zufolge zu teuer für einen Einsatz im Krieg gegen die Ukraine. "Von seiner Funktionalität her ist er den existierenden Panzern weit überlegen, aber er ist zu teuer und deswegen wird ihn die Armee jetzt wohl kaum einsetzen", sagt der Chef der staatlichen Rüstungsholding Rostec, Sergej Tschemesow, der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Der Armata T-14 wurde der Öffentlichkeit erstmals 2015 bei der Militärparade in Moskau vorgestellt. Medienberichten zufolge ist der Panzer aufgrund verschiedener technischer Probleme bis heute nicht in Serienproduktion gegangen.

Laut Tschemesow, einem engen Vertrauten von Russlands Präsidenten Wladimir Putin noch aus gemeinsamen Agententagen in der DDR, haben die russischen Streitkräfte den Armata inzwischen in den Dienst übernommen. Für den Einsatz in der Ukraine seien die Kosten aber zu hoch. "Heute brauchen wir Geld, um neue Panzer, neue Waffen zu fertigen, womöglich billigere", sagt Tschemesow. Daher sei es angebracht, für den aktuellen Konflikt billigere T-90-Panzer zu kaufen. Eigentlich sollte der Armata den T-90 ablösen.

Nato-Länder halten gemeinsame Militärübung in Polen ab

10.50 Uhr: Im Rahmen einer gemeinsamen Militärübung wollen Soldaten aus mehreren Nato-Ländern die Weichsel in Polen überqueren. Die Übung mit dem Namen Dragon 24 ("Drache") findet auf Höhe des Ortes Korzeniowo etwa hundert Kilometer südlich von Danzig statt. Insgesamt sind nach Angaben der polnischen Streitkräfte und der Nato rund 20.000 Soldaten aus neun Nato-Ländern beteiligt, davon 15.000 aus Polen. Die Überquerung der Weichsel mit dem Bau einer Ponton-Brücke ist ein Test für die Zusammenarbeit der Streitkräfte zu Land, zu Wasser, in der Luft und im Cyberraum. Eine Ponton-Brücke besteht aus mehreren auf einem Gewässer liegenden Schwimmkörpern, auf die ein Steg oder auch eine Fahrbahn montiert werden.

Die Übung ist Teil eines Großmanövers, das die Nato zur Abschreckung Russlands an ihrer Ostflanke abhält. Die rund vier Monate dauernde Übung Steadfast Defender (etwa: "Standhafter Verteidiger") erstreckt sich von Norwegen bis hin in Länder wie Rumänien. Das Verteidigungsbündnis hat dafür rund 90.000 Soldaten mobilisiert. Ein Hauptziel des Großmanövers ist neben dem Trainingseffekt die Abschreckung. Es gibt zunehmende Warnungen, dass Russland in einigen Jahren bereit sein könnte, auch Nato-Länder anzugreifen und so den Bündniswillen der Partnerländer zu testen.

Kreml: Taurus-Mitschnitt ist Beweis für "direkte Verwicklung" des Westens in Ukraine-Krieg

10.48 Uhr: Die deutsche Taurus-Abhöraffäre bezeugt nach Ansicht des Kremls die "direkte Verwicklung" des Westens in den Konflikt in der Ukraine. "Die Aufnahme selbst lässt vermuten, dass die Bundeswehr substanziell und konkret Pläne diskutiert, russisches Territorium anzugreifen", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow mit Blick auf das durchgesickerte Gespräch zwischen Bundeswehr-Offizieren, bei dem auch mögliche Angriffe auf die Krim-Halbinsel besprochen werden. Es "zeigt einmal mehr die direkte Verwicklung des kollektiven Westens in den Konflikt in der Ukraine".

Das Gespräch der Offiziere über Waffenlieferungen an die Ukraine war von Russland aus in den Onlinenetzwerken verbreitet worden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Agentur: Botschafter wohl doch nicht einbestellt

9.27 Uhr: Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, war das Gespräch zwischen dem deutschen Botschafter Alexander Graf Lambsdorff und dem russischen Außenministerium schon länger geplant. Russische Medien berichten hingegen, es handle sich um eine Einbestellung (vgl. Eintrag um 8.23 Uhr). Weder die Pressestelle noch der Botschafter selbst waren zunächst für eine Stellungnahme erreichbar.

Tass: Eisenbahnbrücke durch Sprengsatz beschädigt

9.22 Uhr: In der Nähe der russischen Stadt Samara ist der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge eine Eisenbahnbrücke durch die Detonation eines Sprengsatzes beschädigt worden. Der Eisenbahnverkehr über die Brücke sei unterbrochen worden, teilt die Russische Eisenbahn mit. Es sei ein "illegaler Eingriff" festgestellt worden. Es seien keine Verletzten gemeldet worden, aber der Verkehr über die Brücke sei eingestellt worden.

Russland hat in den letzten Monaten eine Reihe von Angriffen auf seine Industrie- und Logistikinfrastruktur gemeldet, für die es die Ukraine verantwortlich machte. Die Region Samara liegt an der Wolga im Südwesten Russlands und ist eines der Schwerindustriezentren des Landes.

Tass: Russland bestellt deutschen Botschafter ein

8.23 Uhr: Das russische Außenministerium hat offenbar den deutschen Botschafter Alexander Graf Lambsdorff wegen der Taurus-Abhöraffäre (mehr dazu lesen Sie hier) einbestellt. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf einen nicht näher genannten Insider. Botschafter Alexander Graf Lambsdorff sei am Morgen am Ministerium eingetroffen, ohne sich gegenüber Journalisten zu äußern, berichten russische Nachrichtenagenturen.

Zahl der Todesopfer in Odessa steigt weiter

3.20 Uhr: Nach dem schweren russischen Drohnenangriff in der Nacht auf Samstag ist die Zahl der Toten in der südukrainischen Stadt Odessa auf zwölf gestiegen. Die Leichen von zwei Kindern, einem zehnjährigen Jungen und seiner acht Jahre alten Schwester, seien nun aus den Trümmern geborgen worden, teilt der Gouverneur des Gebiets Odessa, Oleh Kiper, auf Telegram mit.

Wenige Stunden zuvor waren nach Kipers Angaben die Leichen einer Frau und eines Babys aus den Trümmern geborgen worden. Das Kind sei nicht einmal ein Jahr alt gewesen. Die Zahl der im Zuge dieses Angriffs in Odessa getöteten Kinder steigt damit auf fünf. Die russische Drohne war in ein neunstöckiges Wohnhaus in der Hafenstadt am Schwarzen Meer eingeschlagen.

So können Sie für die Ukraine spenden