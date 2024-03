Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich spätestens mit der Spionageaffäre in der Taurus-Debatte in eine Sackgasse manövriert. Das könnte nun teuer für die Ukraine werden.

Es soll also ein individueller Fehler gewesen sein. Durch einen "Anwendungsfehler" konnten russische Spione offenbar das Gespräch hochrangiger Bundeswehroffiziere über das Waffensystem Taurus von Russland abhören. Das erklärt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag und damit ist vier Tage nach Bekanntwerden die Luftwaffen-Abhöraffäre im Kern aufgeklärt. Der politische Schaden ist groß, personelle Konsequenzen in der Bundeswehr soll es aber vorerst nicht geben. Pistorius betont: "Ich werde niemanden meiner besten Offiziere Putins Spielen opfern."

Der Kreml führt einen hybriden Krieg – auch gegen Deutschland. Sicherlich nimmt Moskau mit Freude die politische Unruhe zur Kenntnis, die durch das Veröffentlichen des Gesprächs am vergangenen Wochenende in der Bundesrepublik entstanden ist. Doch Putin verfolgt mit derartigen Destabilisierungsaktionen vor allem ein Ziel: Er möchte die westliche Unterstützung für die Ukraine mindestens deutlich verlangsamen.

Die Manipulation der deutschen Taurus-Debatte ist auch ein Spiel Putins. Der russische Plan scheint vor allem deswegen aufzugehen, weil Kanzler Olaf Scholz (SPD) seine Absage an Taurus-Lieferungen falsch begründet hat. Dieser politische Fehler könnte vor allem für die Ukraine fatal werden.

Die Taurus-Begründung des Kanzlers bricht zusammen

Das von russischen Staatsmedien veröffentlichte Gespräch öffnet in dem Taurus-Diskurs eine neue Perspektive. Bundeswehrsoldaten müssten nicht am Einsatz des Marschflugkörpers in der Ukraine beteiligt sein, sollte sich Deutschland für eine Lieferung entscheiden. Das hatten viele Militärexperten in den vergangenen Wochen zwar immer wieder erklärt, doch nun wurde dieser Fakt noch einmal vom Hauptanwender des Waffensystems klargestellt – von der Bundeswehr. Mehr zum Inhalt des abgehörten Gesprächs lesen Sie hier.

Scholz macht Ansage: "Ich bin der Kanzler, und deshalb gilt das"

Die Argumentation des Kanzlers, der laut eigenem Bekunden eine deutsche Kriegsbeteiligung durch Taurus-Lieferung befürchtet, ist mit dem Leak also zusammengebrochen. Trotzdem hält Scholz an seiner roten Linie fest. "Ich bin der Kanzler, und deshalb gilt das", sagte er am Montag in einer Fragerunde an einem beruflichen Schulzentrum im baden-württembergischen Sindelfingen. Einen Grund nennt er allerdings nicht.

Scholz wird die Taurus-Debatte seit Monaten nicht los. In der Vergangenheit waren deutsche Entscheidungen in der Ukraine-Krise oft nicht endgültig. Bei den Exporten von Waffen, Kriegsgerät oder Panzern änderte Scholz seinen Kurs. Warum bei der Lieferung von Taurus nicht? Die Hoffnung auf die nächste Scholz-Wende haben zumindest die Unterstützer der Ukraine.

Putin profitiert von politischen Fehlern

Der Russland- und Militärexperte Gustav Gressel äußert sich gegenüber t-online pessimistisch: "Ich glaube nicht, dass der Kanzler nun Taurus-Marschflugkörper liefern wird. Er vertraut der Ukraine nicht." Es sei schon länger klar gewesen, dass die Ukraine Taurus auch ohne Unterstützung deutscher Soldaten einsetzen kann, meint der Experte.

Aber liegt es wirklich am Vertrauen, dass der Kanzler nicht liefern möchte? In der Tat könnte Scholz befürchten, dass die deutschen Marschflugkörper auch auf Ziele in Russlands eingesetzt werden könnten – besonders in der aktuellen Situation, in der die Ukraine sehr in Bedrängnis gerät.