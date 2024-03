Selenskyj: Russischer Vormarsch in der Ostukraine ist "gestoppt"

Russische Grenzregionen beklagen nahe der Ukraine zunehmend Beschuss aus dem Nachbarland. Die Zahl der Opfer und die Höhe der Schäden sind aber nicht mit dem Ausmaß der vom russischen Militär angerichteten Zerstörungen in der Ukraine vergleichbar.

Klingbeil weist Vorschlag zu Taurus-Ringtausch zurück

9.01 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil verteidigt das Nein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine und verwirft die Option eines Ringtausches. Im ARD-"Morgenmagazin" sagt Klingbeil, die europäischen Partner sollten sich darauf konzentrieren, endlich mehr Munition zu produzieren und an die Ukraine zu liefern. Auf die Frage nach einem Ringtausch sagt Klingbeil: "Das ist das, worauf sich alle konzentrieren sollten und keine anderen Debatten."

Der britische Außenminister David Cameron hatte in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" einen Ringtausch angeregt, der die Bedenken von Scholz zerstreuen könnte. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte am Sonntag in der ARD-Sendung "Caren Miosga", dies "wäre eine Option". Hier lesen Sie mehr.

Bei einem Ringtausch könnte Deutschland Taurus-Marschflugkörper an Großbritannien abgeben – und London seinerseits weitere seiner eigenen Flugkörper vom Typ Storm Shadow an die Ukraine liefern. Scholz lehnt die Lieferung der Taurus-Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern an die Ukraine ab, weil er befürchtet, dass Deutschland durch deren Einsatz in den Krieg hineingezogen werden könnte. Klingbeil betont, der Kanzler habe bei dieser Haltung seine volle Unterstützung.

Sonntag, 10. März.

Selenskyj weist Appell des Papstes zurück

21.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weist einen Appell von Papst Franziskus zu Friedensverhandlungen mit Russland scharf zurück. Die Kirche sei bei den Menschen, sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. "Und nicht zweieinhalbtausend Kilometer entfernt, irgendwo, um virtuell zu vermitteln zwischen jemandem, der leben will, und jemandem, der dich vernichten will."

"Als das russische Böse am 24. Februar diesen Krieg begann, standen alle Ukrainer auf, um sich zu verteidigen. Christen, Muslime, Juden – alle", sagt Selenskyj. Und er danke jedem ukrainischen Geistlichen, der in der Armee, in den Verteidigungsstreitkräften ist. Sie stünden an der vordersten Front, sie schützten das Leben und die Menschlichkeit, sie unterstützten mit Gebeten, Gesprächen und Taten. "Das ist es, was die Kirche ist – bei den Menschen."

Bericht: Russischer Marinechef entlassen

19.16 Uhr: Der Kommandeur der russischen Kriegsmarine, Admiral Nikolaj Jewmenow, ist nach einem offiziell unbestätigten Bericht in den Ruhestand versetzt worden. Das berichtet "Iswestija" unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Jewmenow sei durch Admiral Alexander Moisejew ersetzt worden, den bisherigen Befehlshaber der Nordmeerflotte. Auf der Website des russischen Verteidigungsministeriums gab es dazu zunächst keine Mitteilung.

Ein Grund für den Personalwechsel wurde von der "Iswestija" nicht genannt. Zuletzt hatte die russische Schwarzmeerflotte erhebliche Verluste an Kampfschiffen und Soldaten durch Angriffe ukrainischer Raketen und sogenannter Seedrohnen erlitten – also mit Sprengstoff beladene, unbemannte Boote. Wegen der Bedrohung durch die ukrainischen Streitkräfte haben sich die russischen Marine-Kampfeinheiten weitgehend von der besetzten Halbinsel Krim zurückgezogen.

Bericht: Russland erringt Übergewicht mit Flugzeugbomben

18.35 Uhr: Russlands Armee hat sich einem US-Medienbericht zufolge mit dem verstärkten Einsatz gesteuerter Flugzeugbomben an den Fronten in der Ukraine taktische Vorteile verschafft. Wie der Nachrichtensender CNN berichtet, habe die Ukraine kaum Abwehrmöglichkeiten gegen die Gleitbombe vom Typ FAB-1500. Die knapp 1,5 Tonnen schwere Bombe könne von Flugzeugen aus einer Entfernung von 60 bis 70 Kilometern, außerhalb der Reichweite der ukrainischen Flugabwehr, auf ihre Ziele abgeworfen werden. Durch kleine Flügel könne die Bombe relativ genau ihr Ziel treffen. Beim Einschlag entstehe ein 15 Meter breiter Krater.

Im Gespräch mit CNN bestätigt der ukrainische Luftwaffensprecher Juri Ihnat, dass der verstärkte Einsatz dieser Gleitbomben zuletzt in den Kämpfen um die ostukrainische Stadt Awdijiwka registriert worden sei. "Innerhalb von 24 Stunden wurden 250 von ihnen eingesetzt", sagt er. Russland rüste seine alten Bomben auf den neuen, gesteuerten Typ in einer Fabrik bei Moskau um. "Das ist zwar keine billige oder schnelle Umrüstung, aber es kostet immer noch weniger als die Millionen für eine Rakete", sagt Ihnat.

Ukraine-Chefermittler: 81 russische Kriegsverbrecher verurteilt

17.24 Uhr: Die Ukraine macht nach Justizangaben Fortschritte bei der Ahndung russischer Kriegsverbrechen. Der ukrainische Generalstaatsanwalt Andrij Kostin sagt der Nachrichtenagentur AFP bei einem Besuch in Brüssel, sein Land habe 81 russische Kriegsverbrecher seit Beginn des Angriffskriegs vor gut zwei Jahren verurteilt. Von ihnen hätten 17 persönlich in der Ukraine vor Gericht gestanden und Haftstrafen erhalten.

Der Großteil der russischen Angeklagten sei in Abwesenheit verurteilt worden, sagt Kostin weiter. Für die Angehörigen seien die Urteile dennoch ein wichtiges Zeichen, dass es keine Straflosigkeit gebe. "Russland muss nicht nur auf dem Schlachtfeld besiegt werden, sondern auch im Gerichtssaal", betont Kostin. Insgesamt ermittelt die Ukraine nach seinen Worten gegen mehr als 500 Verdächtige. Fast 360 Fälle sollten in Kürze an die Justiz überstellt werden.

Kostin wirft Russland "eine Wiederholung der Nazi-Verbrechen" vor. Im Krieg gegen die Ukraine würden gezielt Zivilisten umgebracht und Frauen und Mädchen vergewaltigt. Zudem seien rund 20.000 ukrainische Kinder nach Russland verschleppt worden, von denen lediglich 400 hätten zurückgeholt werden können. "Diese Politik wird von der obersten politischen und militärischen Führungsebene orchestriert", kritisiert der Chefermittler.

Donald Tusk: "Wir leben in Vorkriegsepoche"

13.29 Uhr: Polens Ministerpräsident Donald Tusk wirbt für eine enge Solidarität zwischen den USA und Europa. "Die Nachkriegsepoche ist vorbei. Wir leben in neuen Zeiten: in einer Vorkriegsepoche", schrieb der Regierungschef am Samstag auf der Plattform X. "Deshalb sind die Nato und die Solidarität zwischen Europa und Amerika wichtiger als je zuvor."

"Unglaublich": Papst-Aussage löst Empörung aus

11.35 Uhr: Das Oberhaupt der katholischen Kirche hat die Konfliktparteien im Ukraine-Krieg zu Verhandlungen aufgefordert. Vor allem in der Ukraine reagiert man allergisch. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine wehrt großen russischen Drohnenangriff ab

9.18 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Sonntag einen großangelegten russischen Angriff mit Kampfdrohnen abgewehrt. Von 39 anfliegenden Drohnen seien 35 abgefangen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe morgens mit. "Ich danke allen, die dieses Ergebnis erzielt haben", schrieb Luftwaffenkommandeur Mykola Oleschtschuk auf seinem Telegram-Kanal.

Eine feindliche Drohne schlug nach Militärangaben in einem Industriegebäude im Gebiet Odessa im Süden ein. Niemand sei verletzt worden. Im Gebiet Mykolajiw sei eine Überlandleitung beschädigt worden. Die Shahed-Drohnen iranischer Bauart seien von der russischen Küste des Asowschen Meeres und von der annektierten Halbinsel Krim gestartet worden. Außerdem schoss Russland nach diesen Militärangaben vier umfunktionierte Flugabwehrraketen S-300 auf Bodenziele in den Gebieten Charkiw und Donezk ab.

Ukrainer besorgt über neue Waffe der Russen

8.11 Uhr: Vorteil im Krieg? Russland setzt offenbar eine neuartige Drohne ein. Sie hat entscheidende Vorteile. Mehr dazu lesen Sie hier.

Drohnen treffen offenbar Ziele in Russland – Öldepot brennt

7.23 Uhr: In der russischen Oblast Kursk an der Grenze zur Ukraine ist nach Angaben des dortigen Gouverneurs Roman Starowoit eine ukrainische Drohne eingeschlagen und hat ein Öllager in Brand gesetzt. "Feuerwehr und Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz", erklärt Starowoit auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Weitere Einzelheiten nennt er zunächst nicht.

Starowoit schreibt außerdem, dass in dem Dorf Kulbaki eine Frau ums Leben gekommen sein soll, ihr Ehemann sei schwer verletzt worden. Das Wohngebäude der beiden habe infolge des Beschusses Feuer gefangen. Ein weiteres Haus im Dorf sei beschädigt worden, zum Teil sei der Strom ausgefallen. Der Bericht konnte nicht unabhängig überprüft werden.

Die Oblast Kursk liegt an der Grenze zur Ukraine. Dort und in anderen Grenzgebieten kommt es immer wieder zu Detonationen, für die die russische Seite die ukrainischen Streitkräfte oder pro-ukrainische Saboteure verantwortlich macht. Die Führung in Kiew kommentiert solche Vorfälle meist nicht.

Ukraine-Gipfel soll Friedensplan erörtern

4.00 Uhr: Offenbar soll es im Mai in der Schweiz ein Gipfeltreffen geben, bei dem ein Friedensplan für die Ukraine besprochen werden soll. Das berichtet der "Tagesspiegel". Die Bundesregierung sehe dem Bericht nach Fortschritte auf dem Weg zu einer diplomatischen Beendigung des Ukraine-Krieges. "Die Phase, in der die nationalen Sicherheitsberater den Friedensplan von Wolodymyr Selenskyj konkretisiert und operationalisiert haben, ist nun beendet", bestätigten deutsche Regierungskreise dem "Tagesspiegel" (Sonntag): "Nun wird intensiv daran gearbeitet, dass im Frühjahr – gedacht ist an Mai – ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in der Schweiz stattfindet."

Das Vorhaben der Ukraine sei, "eine gemeinsame Erklärung zu beschließen, die einige Elemente des Kiewer Friedensplans aufgreift". Ein Sprecher des Schweizer Außenministeriums sagte der Zeitung: "Ziel ist es, einen Prozess hin zu einem gemeinsamen Verständnis für den Frieden in der Ukraine zu lancieren, welcher von möglichst vielen Staaten auf höchster politischer Ebene mitgetragen wird". Dazu hätten bereits "in den letzten Wochen diverse Treffen" stattgefunden.

