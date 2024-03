Die Ukraine antwortet auf den umstrittenen Vorschlag des Papstes. Unterdessen entlässt Putin wohl den Marinechef. Mehr Informationen im Newsblog.

Russland meldet Toten durch ukrainischen Beschuss in Grenzregion

9.09 Uhr: In der westrussischen Region Kursk an der Grenze zur Ukraine ist nach Behördenangaben ein Mann durch Beschuss getötet worden. Eine weitere Frau habe durch den Angriff der ukrainischen Streitkräfte Verletzungen erlitten, teilt der Gouverneur der Region Kursk, Roman Starowoit, bei Telegram mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Seinen Angaben zufolge war am Morgen die Ortschaft Gontscharowka im Landkreis Sudscha nur wenige Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt unter Feuer geraten, vermutlich durch Artillerie. Zudem sei das Dorf Wnesapnoje beschossen und dabei eine Gas- und eine Stromleitung beschädigt worden. Vier Ortschaften seien damit von der Energieversorgung abgeschnitten, schreibt Starowoit. Vom russischen Verteidigungsministerium gibt es dazu derzeit keine Angaben.

Russische Grenzregionen beklagen nahe der Ukraine zunehmend Beschuss aus dem Nachbarland. Die Zahl der Opfer und die Höhe der Schäden sind aber nicht mit dem Ausmaß der vom russischen Militär angerichteten Zerstörungen in der Ukraine vergleichbar.

Klingbeil weist Vorschlag zu Taurus-Ringtausch zurück

9.01 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil verteidigt das Nein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine und verwirft die Option eines Ringtausches. Im ARD-"Morgenmagazin" sagt Klingbeil, die europäischen Partner sollten sich darauf konzentrieren, endlich mehr Munition zu produzieren und an die Ukraine zu liefern. Auf die Frage nach einem Ringtausch sagt Klingbeil: "Das ist das, worauf sich alle konzentrieren sollten und keine anderen Debatten."

Der britische Außenminister David Cameron hatte in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" einen Ringtausch angeregt, der die Bedenken von Scholz zerstreuen könnte. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte am Sonntag in der ARD-Sendung "Caren Miosga", dies "wäre eine Option". Hier lesen Sie mehr.

Bei einem Ringtausch könnte Deutschland Taurus-Marschflugkörper an Großbritannien abgeben – und London seinerseits weitere seiner eigenen Flugkörper vom Typ Storm Shadow an die Ukraine liefern. Scholz lehnt die Lieferung der Taurus-Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern an die Ukraine ab, weil er befürchtet, dass Deutschland durch deren Einsatz in den Krieg hineingezogen werden könnte. Klingbeil betont, der Kanzler habe bei dieser Haltung seine volle Unterstützung.

Sonntag, 10. März.

Selenskyj weist Appell des Papstes zurück

21.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weist einen Appell von Papst Franziskus zu Friedensverhandlungen mit Russland scharf zurück. Die Kirche sei bei den Menschen, sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. "Und nicht zweieinhalbtausend Kilometer entfernt, irgendwo, um virtuell zu vermitteln zwischen jemandem, der leben will, und jemandem, der dich vernichten will."

"Als das russische Böse am 24. Februar diesen Krieg begann, standen alle Ukrainer auf, um sich zu verteidigen. Christen, Muslime, Juden – alle", sagt Selenskyj. Und er danke jedem ukrainischen Geistlichen, der in der Armee, in den Verteidigungsstreitkräften ist. Sie stünden an der vordersten Front, sie schützten das Leben und die Menschlichkeit, sie unterstützten mit Gebeten, Gesprächen und Taten. "Das ist es, was die Kirche ist – bei den Menschen."

Bericht: Russischer Marinechef entlassen

19.16 Uhr: Der Kommandeur der russischen Kriegsmarine, Admiral Nikolaj Jewmenow, ist nach einem offiziell unbestätigten Bericht in den Ruhestand versetzt worden. Das berichtet "Iswestija" unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Jewmenow sei durch Admiral Alexander Moisejew ersetzt worden, den bisherigen Befehlshaber der Nordmeerflotte. Auf der Website des russischen Verteidigungsministeriums gab es dazu zunächst keine Mitteilung.