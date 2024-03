Die Ukraine hat Ziele auf der von Russland annektierten Krim angegriffen, russische Raketen zielen auf westukrainische Städte. Mehr Informationen im Newsblog.

Polen: Russische Rakete drang zwei Kilometer in Luftraum ein

10.21 Uhr: Ein polnischer Armeesprecher nennt weitere Details zu dem russischen Marschflugkörper, der nach Militärangaben am Sonntag für 39 Sekunden den polnischen Luftraum durchflogen hat. Das Geschoss sei etwa zwei Kilometer weit über die Grenze hinweg in den polnischen Luftraum eingedrungen, bevor es zurück auf die ukrainische Seite geflogen sei. Es habe eine Geschwindigkeit von fast 800 km/h gehabt.

Ukraine: Haben russische Kriegsschiffe getroffen

10.20 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben bei Angriffen auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim in der Nacht zwei große russische Landungsschiffe, ein Kommunikationszentrum und andere von der Schwarzmeerflotte genutzte Infrastruktur getroffen. Es soll sich dabei um die Schiffe Jamal und Asow handeln. Ein von Russland eingesetzter Behördenvertreter bestätigt, dass es in der Nacht einen großen ukrainischen Angriff gegeben habe. Die Luftabwehr habe mehr als zehn Raketen über der Krim-Hafenstadt Sewastopol abgeschossen.

Die russische Schwarzmeerflotte ist nach mehreren ukrainischen Angriffen immer mehr unter Druck geraten. Das ukrainische Militär hat eine ganze Reihe von Schiffen der Schwarzmeerflotte entweder beschädigt oder versenkt, wie Anfang März die Korvette "Sergej Kotow".

Russischer Luftangriff verursacht Brände und Stromausfälle

9.54 Uhr: Ein großflächiger russischer Luftangriff in der Nacht zu Sonntag hat in der Ukraine erneut zu Bränden und Stromausfällen geführt. In der Industriestadt Krywyj Rih im Süden hätten herabfallende Trümmer Heizungs- und Stromnetze beschädigt, teilte der Verwaltungschef des Gebiets Dnipropetrowsk, Serhij Lysak, mit. "Mehrere Heizkraftwerke in der Stadt wurden wegen des Spannungsabfalls abgeschaltet." Deshalb seien sechs Krankenhäuser, mehr als 150 Schulen sowie 3.000 Wohnhäuser mit 76.000 Bewohnern vorübergehend ohne Heizung.

Im westukrainischen Gebiet Lwiw wurde nach Behördenangaben eine nicht näher bezeichnete Anlage der kritischen Infrastruktur getroffen. "Dort brach ein Brand aus. Feuerwehrleute sind im Einsatz", schrieb Gebietsgouverneur Maksym Kosyzkyj auf Telegram. Informationen zu möglichen Opfern gebe es bislang nicht. Die Westukraine schien ein Schwerpunkt des Angriffs zu sein. Aber auch über der Hauptstadt Kiew wurden russische Flugobjekte abgefangen. Berichtet wurde aber nur von einem Schaden an einer Gebäudefassade.

Polen: Russland hat Luftraum verletzt

7.29 Uhr: Russland hat bei Raketenangriffen auf die Westukraine am Sonntagmorgen polnischen Angaben zufolge kurzzeitig den Luftraum des Nato-Mitglieds Polen verletzt. Am 24. März um 4.23 Uhr habe eine Verletzung des polnischen Luftraums durch einen in dieser Nacht von einem Langstreckenflugzeug Russlands abgeschossenen Marschflugkörper stattgefunden, schrieb der Generalstab der polnischen Streitkräfte auf der Plattform X. Ziele der Angriffe seien Städte in der Westukraine gewesen. Das Objekt sei in der Nähe der Stadt Oserdów in den polnischen Luftraum eingetreten und sei dort 39 Sekunden lang geblieben.

Während des gesamten Fluges sei es von militärischen Radarsystemen beobachtet worden, hieß es weiter. Es seien alle notwendigen Verfahren zur Gewährleistung der Sicherheit des polnischen Luftraums eingeleitet worden. Unter anderem sei die polnische und verbündete Luftwaffe aktiviert worden.

Polen schickt Kampfjets in die Luft