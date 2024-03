Ukraine schießt zwölf russische Drohnen ab

SBU-Chef: "Russen müssen mit mehr Explosionen rechnen"

Der SBU greift nach eigenen Angaben Ziele in den Frontgebieten, aber auch Ziele innerhalb von 120 Kilometern im russischen Hinterland an. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Drohnenangriffe auf russische Ölraffinierien gegeben.

Russische Rakete trifft Odessa

7.04 Uhr: Die russischen Raketenangriffe auf die Ukraine sorgen für immer neue Opfer und Schäden. Am Montagabend wurde die südukrainische Hafenstadt Odessa von einer Rakete getroffen, die drei Frauen verletzte, wie die regionale Militärverwaltung mitteilte. Zu den Schäden hieß es lediglich, "Objekte der zivilen Infrastruktur" seien getroffen worden. Später wurde gemeldet, dass in der Stadt der Strom für insgesamt 300.000 Menschen ausgefallen sei.

Ukraine: Lage nahe der Stadt Tschassiw Jar im Osten "schwierig"

Wegen Munitionsmangels ist die Ukraine im russischen Angriffskrieg seit einigen Monaten in der Defensive. Massive Militärhilfen der USA sind wegen eines Streits zwischen Republikanern und Demokraten im Kongress in Washington blockiert.

USA nach Terror bei Moskau: Verbindung zu Ukraine ist Kreml-Propaganda

17.15 Uhr: Das Weiße Haus hat Aussagen der russischen Führung zu angeblichen Verwicklungen der Ukraine in den tödlichen Terroranschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau als "Propaganda des Kremls" zurückgewiesen. Der russische Präsident Wladimir Putin und seine Kumpane im Kreml versuchten, einen Weg zu finden, der Ukraine die Schuld zuzuschieben, sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, in Washington.

Russischer Botschafter erscheint trotz Vorladung nicht in polnischem Ministerium

16.01 Uhr: Der russische Botschafter in Polen, Sergej Andrejew, ist der Aufforderung, beim Außenministerium in Warschau vorstellig zu werden, nicht nachgekommen. Ein Protest wegen einer russischen Rakete, die am Sonntagmorgen kurzzeitig in den polnischen Luftraum eingedrungen war, werde nun anderweitig übermittelt, teilt das Ministerium mit.