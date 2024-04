Herzogin Meghan in transparenter Bluse

Die Ukraine will die Krim-Brücke bald zerstören. Laut Nato-Generalsekretär Stoltenberg wird die Ukraine Nato-Mitglied werden. Mehr Informationen im Newsblog.

Ukrainische Kämpfer: Haben geheime russische Technologie erbeutet

18.14 Uhr: Ukrainische Partisanen sollen geheime technische Dokumente der russischen Schwarzmeerflotte erbeutet haben. Das berichtet die "Kyiv Post" unter Berufung auf die Gruppe "Atesh".

Die Partisanen sollen eine russische Forschungsgruppe infiltriert und so die Dokumente gestohlen haben. Diese habe man der Regierung in Kiew zur Verfügung gestellt. Das Verteidigungsministerium erhalte so detaillierte Infos über den Aufbau und die technischen Möglichkeiten der russischen Flotte. Die vermeintlichen Dokumente wurden auch bei Telegram veröffentlicht.

Ukrainischer Ex-Präsident Poroschenko will erneut kandidieren

16.27 Uhr: Der frühere ukrainische Präsident Petro Poroschenko hegt Ambitionen auf eine Rückkehr ins höchste Staatsamt, auch wenn derzeit wegen des russischen Angriffskriegs nicht gewählt werden kann. "Wenn Sie mich fragen, ob ich an den nächsten Wahlen teilnehmen möchte – ja", sagt der Ex-Staatschef dem arabischen Sender Al Jazeera.

Doch bevor Wahlen stattfinden könnten, müsse die Ukraine einen Sieg über Russland erringen. Als anderen politischen Plan nennt der Chef der größten nicht verbotenen Oppositionspartei, sich nach einem künftigen EU-Beitritt der Ukraine ins Europäische Parlament wählen zu lassen.

Ukraine kündigt Zerstörung der Kertsch-Brücke an

14.42 Uhr: Zwei Angriffe hat die ukrainische Armee bereits auf die strategisch wichtige Kertsch-Brücke ausgeführt, die Russland mit der besetzten ukrainischen Halbinsel Krim verbindet. In beiden Fällen war der Schaden nur minimal und konnte von Russland schnell wieder behoben werden. Das möchte der ukrainische Militärgeheimdienst HUR beim nächsten Angriff ändern.

"Wir werden die Brücke im ersten Halbjahr 2024 ausschalten", erklärt ein ranghoher Mitarbeiter des HUR dem britischen "Guardian". Kyrylo Budanow, der Direktor des HUR, habe die entsprechenden Mittel, um einen solchen Angriff auszuführen. Für den militärischen Erfolg der Ukraine sei die Zerstörung der Brücke "unausweichlich", zitiert der "Guardian" den nicht namentlich genannten Mitarbeiter des Geheimdienstes.

Für Russland ist die Kertsch-Brücke eine wichtige Nachschubverbindung in den Süden der Ukraine. Ihre Zerstörung hieße, dass Russland neues militärisches Gerät und Personal auf dem Landweg über Cherson und Saporischschja an die Front in der Südukraine transportieren müsste.

Selenskyj: Russland bereitet Mobilmachung von 300.000 Soldaten vor

13.25 Uhr: Russland bereitet nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Mobilmachung von 300.000 weiteren Soldaten vor. Dies solle bis zum 1. Juni geschehen, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine den Präsidenten. Die russische Führung selbst hat eine solche Mobilmachung bislang nicht bekannt gegeben. Fachleute rechnen allerdings angesichts hoher Verluste der russischen Streitkräfte mit einem solchen Schritt. Über die Verletzten und Toten machen beide Kriegsparteien keine Angaben.

Selenskyj: Russland griff im März mit über 3.000 Bomben an

11.38 Uhr: Russland hat die Ukraine im März laut Präsident Wolodymyr Selenskyj mit mehr als 3.000 Lenkbomben angegriffen. Zudem habe es Attacken mit 600 Drohnen und 400 Raketen gegeben. Russland hat in den vergangenen zwei Wochen seine Luftangriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur verstärkt, die bereits durch frühere Bombardements beschädigt war. Das russische Militär hat dabei vermehrt Lenkbomben eingesetzt, die von Kampfjets in russisch kontrollierten Gebieten abgeworfen werden und dann in hohem Tempo zu ihren Zielen gleiten.

