Selenskyj senkt das Einberufungsalter für das Militär

Lukaschenko: Wir sind friedfertig, bereiten uns aber auf Krieg vor

16.33 Uhr : Der autoritäre belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko betont bei einem Besuch in der Grenzstadt Grodno im Dreiländereck mit Polen und Litauen die Friedfertigkeit seines Landes. "Wir müssen niemandem drohen. Wir wollen kein fremdes Gebiet", sagt er nach Angaben seines Präsidialamtes. "Glauben Sie niemandem, dass wir kämpfen wollen!", fordert Lukaschenko die Anwesenden bei der Grundsteinlegung für ein Krankenhaus auf.

Lukaschenko ist ein enger Gefolgsmann des russischen Präsidenten Wladimir Putin und hat Belarus auch als Aufmarschgebiet für dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine zur Verfügung gestellt. Wie Putin sieht auch Lukaschenko sein Land in einem Dauerkonflikt mit dem Westen.

US-Außenminister sieht "kritischen Moment" erreicht

16.24 Uhr: Der Abwehrkampf der Ukraine gegen die russischen Invasoren hat aus amerikanischer Sicht einen kritischen Moment erreicht. Vor dem Hintergrund der schwierigen militärischen Lage fordert US-Außenminister Antony Blinken während eines Besuchs in Frankreich mehr westliche Unterstützung. "Es ist absolut notwendig, den Ukrainern das zu geben, was sie weiterhin brauchen, um sich selbst zu verteidigen – besonders wenn es um Munition und Luftabwehr geht."

Blinken appelliert erneut an den US-Kongress, den Nachtragshaushalt so schnell wie möglich zu verabschieden. Präsident Joe Biden drängt das von den oppositionellen Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus dazu, das militärische und finanzielle Hilfspaket zu billigen. Dessen Sprecher Mike Johnson verzögert dies aber seit Monaten mit Verweis auf innenpolitische Prioritäten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, seine Streitkräfte müssten sich "in kleinen Schritten" zurückziehen, sollte die Ukraine keine Hilfen erhalten. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat bereits vor Wochen die Befürchtung geäußert, dass die Ukraine im Krieg an Boden verliert, vor allem wegen der schwindenden US-Unterstützung.