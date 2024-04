Aktualisiert am 10.04.2024 - 02:21 Uhr

"Dass es so ist"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Dienstag die derzeit besonders unter dem russischen Angriffskrieg leidende Region um die Großstadt Charkiw besucht. Direkt an der Front besichtigte er neue Schützengräben, die die ukrainische Armee zur Verteidigung ausgehoben hat. Russland hatte zuletzt die Angriffe auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine intensiviert, es gab viele Opfer unter der Bevölkerung.

Am Rande der Visite gab er der "Bild"-Zeitung und weiteren Axel-Springer-Medien ein Interview, in dem er die ausbleibende Waffenhilfe des Westens im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg beklagte. "Unsere Partner haben bestimmte Waffen, die wir heute brauchen, um zu überleben. Und ich verstehe einfach nicht, warum wir diese Waffen nicht bekommen", sagte Selenskyj in dem Gespräch.