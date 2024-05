CDU-Politiker: Russische Flugkörper in Nato-Luftraum abschießen

England verspricht 3,5 Milliarden Euro jährlich

23.55 Uhr: Der britische Außenminister David Cameron hat der Ukraine jährliche Militärhilfe in Höhe von drei Milliarden Pfund (etwa 3,5 Milliarden Euro) versprochen. "Wir werden jedes Jahr drei Milliarden Pfund zur Verfügung stellen, so lange es nötig ist. Wir haben wirklich alles ausgeschöpft, was wir an Ausrüstung geben können", sagt er in einem Interview mit Reuters bei einem Besuch in Kiew.