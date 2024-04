Nach mehreren Drohnenangriffen sind nach russischen Angaben zwei Menschen gestorben. Die G7-Außenminister suchen nach Waffennachschub. Mehr Informationen im Newsblog.

Moskau meldet Tote nach Drohnenattacken

10.27 Uhr: Russland meldet nach neuem Beschuss mit Drohnen von ukrainischer Seite den Tod von zwei Zivilisten in seinem grenznahen Gebiet Belgorod. Eine Frau und ein Mann seien in einem Haus gestorben, das nach dem Einschlag eines Sprengsatzes in Brand geraten war, teilt der Gouverneur des Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram mit. Im Gebiet Smolensk geriet nach dem Abschuss einer Drohne durch herabfallende Teile laut Behörden ein Kraftstofftank in Brand. In den Regionen Brjansk und Kaluga seien Energieanlagen beschädigt worden, heißt es.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden 50 Drohnen in der Nacht abgefangen und vernichtet, es seien insgesamt acht Regionen betroffen gewesen. Allein im Gebiet Belgorod gab es demnach rund 26 Drohnenangriffe.

Russland erklärt: Kriegsberichterstatter bei ukrainischem Angriff getötet

8.11 Uhr: Ein Kriegsberichterstatter der russischen Zeitung "Iswestija" ist nach Angaben des Blatts bei einem ukrainischen Drohnenangriff im Südosten der Ukraine ums Leben gekommen. Der 42-Jährige sei bei seiner Rückkehr von einem Besuch bei einer russischen Einheit in der Oblast Saporischschja tödlich getroffen worden, gibt die Zeitung bekannt. Zuletzt habe Semjon Eremin über die russische Seite des Drohnenkriegs berichtet. Die Ukraine äußert sich bisher nicht zu dem Tod des Reporters. Laut dem Komitee zum Schutz von Journalisten sind seit Beginn des Kriegs in der Ukraine im Februar 2022 mindestens 15 Journalisten ums Leben gekommen.

Gouverneur meldet Drohnenangriff in Region Belgorod

3.30 Uhr: Bei einem ukrainischen Angriff auf die russische Oblast Belgorod in der Nacht zum 20. April wurden zwei Menschen getötet, wie Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mitteilte.

Laut "Kyiv Independent" konnten die Angaben der russischen Behörden nicht unabhängig überprüft werden. Die Ukraine äußert sich normalerweise nicht zu angeblichen Angriffen auf russischem Boden.

Nach Angaben des Gouverneurs wurde die Stadt Poroz, die weniger als zehn Kilometer von der Grenze zum ukrainischen Gebiet Sumy entfernt liegt, von ukrainischen Drohnen angegriffen.

Die Ukraine könnte Anleihen mit russischem Vermögen finanzieren

1.05 Uhr: Erlöse aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten könnten gebündelt werden, um den Verkauf von Anleihen durch die Ukraine zu unterstützen, sagt der ukrainische Zentralbankchef Andrij Pyschnyj am Freitag nach einem Treffen mit internationalen Partnern am Rande der Frühjahrstagungen von IWF und Weltbank in Washington. "Es wurden verschiedene Optionen diskutiert, von der direkten Beschlagnahme bis hin zur Nutzung der Vermögenswerte bei der Anleiheausgabe", sagt Pyschnyj. "Russland muss für all die Zerstörung zahlen, die es verursacht hat und noch verursachen wird." Eine der erörterten Möglichkeiten besteht darin, zukünftige Zinserträge aus beschlagnahmten russischen Vermögenswerten, die auf jährlich zwischen drei und fünf Milliarden Dollar geschätzt werden, zur Unterstützung der Ausgabe von Anleihen zu nutzen.

Mysteriöser Tod eines pro-russischen US-Journalisten

23.55 Uhr: Ein pro-russischer US-Bürger, der für Russland in den Kampf gezogen war und auch als Journalist arbeitete, ist tot. Russell Bentley soll in Donezk gestorben sein, die Umstände sind aber unklar. Zunächst sei er von russischen Behörden als vermisst gemeldet worden, schreibt der britische "Guardian". Dann meldete der Propagandasender RT, er sei getötet worden. "Er kämpfte für unsere Leute", wird RT-Sprecherin Margarita Simonyan zitiert. Doch das "Vostock"-Bataillon, für das Bentley kämpfte, bestätigte nicht nur seinen Tod, sondern verlangte auch Bestrafung der Täter – ein Hinweis, dass es sich wohl nicht um einen ukrainischen Angriff gehandelt habe. Bentleys Frau Ljudmila schrieb auf dem gemeinsamen Telegram-Kanal, er sei von russischen Soldaten eines Panzerbataillons "entführt" worden und hatte diese aufgefordert, ihn freizulassen.