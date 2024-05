Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow will Russland weitere Soldaten schicken. Der russische Armee-Vize Schamarin wird festgenommen. Alle Informationen im Newsblog.

Norwegen schließt Grenzen für russische Touristen

10.09 Uhr: Norwegen schließt seine Grenzen für russische Touristen und nimmt ihnen dadurch ihren letzten direkten Zugang zum Schengenraum. Die Verschärfung der Einreiseregeln ab dem 29. Mai entspreche Norwegens Kurs, "sich als Reaktion auf den illegalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine an die Seite seiner Verbündeten und Partner zu stellen", erklärt Justizministerin Emilie Enger Mehl. Ausnahmen sind nach Angaben der Behörden möglich für Russen, die in Norwegen arbeiten oder studieren, sowie bei Besuchen enger Verwandter in dem skandinavischen Land.

Norwegen ist Mitglied der Nato, gehört aber nicht der EU an. Die Europäische Union hatte ihre Visa-Erleichterungen für Russen bereits im September 2022 vollständig ausgesetzt und dies mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine im Februar desselben Jahres begründet.

Norwegen stellt seit dem Frühjahr 2022 praktisch keine Touristenvisa an Russen mehr aus. Lediglich Russen, die zuvor bereits ein Langzeitvisum von den norwegischen Behörden erhalten hatten oder die das Visum eines anderen Schengen-Landes vorweisen konnten, durften den Grenzposten Storskog-Boris Gleb, den einzigen Grenzübergang zwischen den beiden Ländern, passieren.

Hochrangiger russischer Militär festgenommen

9.15 Uhr: Der Vize-Chef des Generalstabs der russischen Armee, General Wadim Schamarin, ist einem Medienbericht zufolge wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit festgenommen worden. Sein Haus sei durchsucht worden, berichtet die Zeitung "Kommersant" als erste. Er ist bereits der vierte hohe Militärangehörige, der seit April festgenommen wurde. Damals war der stellvertretende Verteidigungsminister Timur Iwanow ebenfalls wegen Bestechlichkeit festgenommen worden. Es folgten Generalleutnant Juri Kusnezkow und Generalmajor Iwan Popow. Diesen Monat ersetzte Präsident Wladimir Putin den langjährigen Verteidigungsminister Sergej Schoigu durch den früheren stellvertretenden Ministerpräsidenten Andrej Belousow.

Russland meldet Abschuss von 35 Raketen aus Ukraine

8.09 Uhr: Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums 35 Raketen und drei Drohnen abgeschossen, mit denen die Grenzregion Belgorod in der Nacht von der Ukraine aus angegriffen worden sei. Berichte über mögliche Opfer liegen noch nicht vor, wie die Regionalregierung mitteilt.

Estland: Ministerpräsidentin warnt vor Schattenkrieg

2.30 Uhr: Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas hat vor einem russischen Schattenkrieg gewarnt, der bereits im Gange sei. Sie sei besorgt, dass europäische Staats- und Regierungschefs das gestiegene Ausmaß an Sabotagen und Spionageaktivitäten noch nicht beachtet hätten, schrieb die Nachrichtenagentur AP. Sie forderte ein koordiniertes Vorgehen. "Wie weit wollen wir sie auf unserem Boden vorlassen?", sagte sie. Zuletzt war Estland vor allem durch die Störung von GPS-Signalen betroffen, die von russischem Boden ausgehen soll.

1.50 Uhr: Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow bietet dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei einem Treffen im Kreml zusätzliche Truppen für den Krieg in der Ukraine an. Zehntausende "gut ausgebildete und ausgerüstete Kämpfer aus der Reserve" stünden bereit, für Russland in der Ukraine zu kämpfen, falls ein entsprechender Befehl erteilt werde, schrieb Kadyrow. Der Machthaber, der seine Region im Südkaukasus seit 2007 als Kremltreuer regiert, teilte ein Foto von sich und Putin von dem Treffen in Moskau. Insgesamt hätten bereits 43.500 Soldaten in der Ukraine gedient, darunter 18.000 Freiwillige.

Schweden gibt der Ukraine 6,5 Milliarden Euro Militärhilfe