Kanzler Scholz will Russland bei der Friedensfindung mit einbeziehen. Bei Wremiwka nehmen die Kämpfe zu. Alle Informationen im Newsblog.

Gipfel fordert volle Kontrolle der Ukraine über AKW Saporischschja

3.30 Uhr: In einem Entwurf der Abschlusserklärung der Ukraine-Konferenz in der Schweiz wird gefordert, dass die Regierung in Kiew wieder die volle Kontrolle über das Kernkraftwerk Saporischschja erhalten muss. Auch der sichere, komplette Zugang zu den Häfen am Schwarzen und Asowschen Meer müsse gewährleistet werden, heißt es in dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Dokument. Alle ukrainischen Kriegsgefangenen müssten freigelassen und deportierte ukrainische Kinder in ihre Heimat zurückkehren. Eine Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen gegen die Ukraine im Zusammenhang mit dem laufenden Krieg sei unzulässig. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.

Samstag, 15. Juni

Generalstab: Russland verdreifacht Vorstöße an Frontabschnitt

23.30 Uhr: Russland hat in der Region Wremiwka seine Aktivitäten nach Angaben des ukrainischen Generalstabs verdreifacht. Am Samstag hätte es zehn Vorstöße russischer Truppen auf ukrainische Verteidigungsstellungen gegeben, die Situation sei sehr angespannt. "Wir haben Maßnahmen eingeleitet, die Situation zu stabilisieren", berichtete der Generalstab auf Facebook, ohne Details zu nennen. Bei Charkiw habe man hingegen Angriffe zurückschlagen können. In Kupjansk und Lymansk sei die Lage weitgehend unter ukrainischer Kontrolle, dennoch habe es auch am Samstag heftige Gefechte gegeben. Ungewöhnlich starke russische Vorstößen werden zudem aus der Region Pokrowsk im Südosten der Ukraine gemeldet. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Scholz: Russland muss in Ukraine-Friedensprozess einbezogen werden

19.58 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich dafür ausgesprochen, Russland in einem Friedensprozess für die Ukraine zu beteiligen. "Es ist wahr, dass der Frieden in der Ukraine nicht erreicht werden kann, ohne Russland mit einzubeziehen", sagt Scholz beim Friedensgipfel in der Schweiz. Gleichzeitig fordert er Russland zum vollständigen Rückzug aus der teilweise besetzten Ukraine auf.

"Russland könnte diesen Krieg heute oder zu jedem beliebigen Zeitpunkt beenden, wenn es seine Angriffe einstellt und seine Truppen aus der Ukraine abzieht." Russland habe sich bis heute geweigert, dem Aufruf zu Frieden auf der Grundlage des Völkerrechts und der UN-Charta Folge zu leisten. Lesen Sie hier mehr zum ersten Tag des Friedensgipfels in der Schweiz.

Kiew: Nur Moskau will den Krieg fortsetzen

19.34 Uhr: Mit Blick auf die Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz bleibt Russland aus der Sicht Kiews das einzige Land, das den Krieg fortsetzen will. "Dieser Gipfel wurde einberufen, um den Friedensprozess zu beginnen", sagt Ihor Schowka, stellvertretender Leiter der Kanzlei von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

In der Schweiz seien alle Länder versammelt, die effektiv zu einer Friedenslösung beitragen wollten. "Und jetzt konzentrieren wir uns mal darauf, ob Russland versteht, dass es faktisch das einzige Aggressor-Land ist, das darauf bedacht ist, diese Aggression fortzusetzen", wird Schowka von der Agentur Unian weiter zitiert.

Saudi-Arabien: Glaubwürdige Verhandlungen nur mit Russland

19.04 Uhr: Glaubwürdige Verhandlungen über einen Frieden werden nach Darstellung von Saudi-Arabien eine Beteiligung Russlands erfordern. Außenminister Prinz Faisal bin Farhan Al-Saud sagt auf der Ukraine-Konferenz in der Schweiz zudem, ein Fahrplan hin zum Frieden werde "schwierige Kompromisse" erfordern. Saudi-Arabien gilt als einer der führenden Kandidaten als Gastgeber einer etwaigen Anschlusskonferenz.

Von der Leyen: Einfrieren des Konflikts ist keine Lösung

18.39 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zufolge darf die jetzige Situation auf dem Schlachtfeld nicht festgeschrieben werden. "Den Konflikt heute einzufrieren, während fremde Truppen ukrainisches Land besetzen, ist nicht die Antwort", sagt sie auf dem Ukraine-Gipfel in der Schweiz. "Es ist ein Rezept für zukünftige Angriffskriege." Stattdessen müssten die Teilnehmer des Gipfels "einen umfassenden, gerechten und nachhaltigen Frieden" für die Ukraine unterstützen. Dieser müsse auch die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine wiederherstellen.

Meloni nennt Putins Bedingungen für Friedensgespräche "Propaganda"