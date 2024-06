Alle sprachen über Russland – doch ein Vertreter des Kreml fehlt beim Friedensgipfel in der Schweiz. Vertreter von 90 Staaten suchen nach Wegen für einen Frieden in der Ukraine, und es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass es ganz ohne Putin wohl nicht geht. So sprachen sich mehrere Teilnehmer – darunter Bundeskanzler Olaf Scholz – zum Auftakt am Samstagabend dafür aus, den Aggressor bei einem künftigen Treffen an dem Prozess zu beteiligen.