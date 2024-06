Bei einem ukrainischen Angriff sollen in einem Dorf 30 Menschen getötet worden sein. Deutschland soll überlegen, ein viertes Patriot-System nach Kiew zu schicken. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine meldet erneute russische Drohnenangriffe

9.41 Uhr: In der Nacht zu Samstag sind nach ukrainischen Angaben wieder mehrere Regionen des Landes von Russland mit Drohnen angegriffen worden. Neun von 13 der unbemannten Fluggeräte sowie eine Rakete habe man abfangen können, teilt die Luftwaffe mit. Die Regionalregierung der im Osten gelegenen Oblast Dnipropetrowsk teilt mit, bei dem dortigen Angriff seien Geschäfts- und Wohngebäude sowie eine Stromleitung beschädigt worden. Ob auch Schaden in den anderen betroffenen Regionen entstand, war zunächst nicht klar.

Bericht: Deutschland könnte weiteres Patriot-System schicken

3.20 Uhr: Nach einem Bericht der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg" erwägt die Bundesregierung, der Ukraine ein weiteres Patriot-System zur Raketenabwehr zur Verfügung zu stellen. Bislang hatte Berlin drei dieser Systeme geschickt. Die Ukraine wird immer wieder von russischen Drohnen und Raketen angegriffen und hat um eine Verstärkung der Luftabwehr gebeten. Noch sei aber keine finale Entscheidung getroffen, werden Regierungsquellen in Berlin zitiert.

Französische Firma verkauft Luftabwehrsystem an Ukraine

2.11 Uhr: Der französische Rüstungskonzern Thales verkauft ein zweites Luftabwehrsystem an die Ukraine. Nach der Lieferung eines ersten Luftabwehrsystems an die Ukraine im Jahr 2023 erwerbe das ukrainische Verteidigungsministerium ein zweites System, teilte das Unternehmen am Freitag mit, ohne einen Kaufpreis zu nennen.

Die Unterzeichnung des Vertrags wurde am Rande eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Frankreich bekanntgegeben.

Russischer Gouverneur: Ukrainisches Militär tötete 22 Menschen

1.05 Uhr: Der von Russland eingesetzte Gouverneur der südukrainischen Region Cherson beschuldigt die ukrainischen Streitkräfte, bei der Beschießung der Kleinstadt Sadove 22 Menschen getötet und 15 verwundet zu haben. Gouverneur Wladimir Saldo schreibt auf Telegram, das ukrainische Militär habe das Gebiet absichtlich ein zweites Mal mit einer von den USA gelieferten HIMARS-Rakete beschossen. Dabei sei Saldo zufolge ein Laden voller Kunden und Mitarbeiter getroffen worden. Er unterstellte den ukrainischen Streitkräften, diese hätten "absichtlich einen erneuten Schlag ausgeführt, um eine größere Zahl von Opfern zu verursachen".

Freitag, 7. Juni

21.42 Uhr: Die US-Regierung plant keine Beteiligung an der Initiative von Frankreichs Präsident Emmanuel, Militärausbilder in die Ukraine zu schicken. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagt, Biden respektiere Macrons Haltung. Der US-Präsident habe aber seit Beginn des Krieges in der Ukraine klargemacht, dass er keine amerikanischen Soldaten dorthin entsenden werde. "Das war bislang so, und das wird auch in Zukunft so sein", betont Kirby.

Der US-Präsident überlasse Macron die Entscheidung, wie viele Informationen er zu dem Thema öffentlich mache und wie viel Klarheit er liefere. Biden seinerseits habe mehrere Punkte seit Kriegsbeginn ganz deutlich gemacht. Dazu gehöre, "dass wir hier keinen Dritten Weltkrieg und keinen Krieg mit Russland wollen". Kirby betont mit Blick auf Biden: "Er hat immer wieder gesagt, dass eine Eskalation des Konflikts in diesem Ausmaß nicht nur für das ukrainische Volk schrecklich wäre." Es hätte auch katastrophale Folgen für den gesamten europäischen Kontinent und sei nicht im Interesse der Vereinigten Staaten. "Daraus hat der Präsident keinen Hehl gemacht. Und er wird auch weiterhin keinen Hehl daraus machen."

Macron: Ausbildung ukrainischer Piloten für Kampfjets startet sofort

21.11 Uhr: Frankreich will sofort mit der Ausbildung von ukrainischen Piloten und Mechanikern für die zugesagten Mirage-Kampfflugzeuge beginnen. "Die Priorität ist, sofort mit der Ausbildung von Piloten und Mechanikern zu beginnen. Damit wird in den nächsten Tagen in Frankreich begonnen", sagt Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron.

Die Zahl an Mirage-Jets, die Frankreich und weitere Länder der von Russland angegriffenen Ukraine überlassen wollen, nennt Macron noch nicht. Frankreich müsse noch abschließend klären, wie viele Maschinen es selbst zur Verfügung stellt und die bereits vor mehreren Monaten mit Partnerländern begonnenen Gespräche zu der gemeinsamen Initiative müssten abgeschlossen werden. Macron hat die Lieferung der Kampfflugzeuge am Vorabend angekündigt.