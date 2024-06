Kadyrow brüstet sich mit Vorstoß: "Erhebliche Verluste"

Tschetschenen-Diktator Kadyrow meldet einen Erfolg in der Ukraine. Selenskyj hofft auf weiteres Abkommen mit Deutschland. Alle Informationen im Newsblog.

Selenskyj: Weiteres Abkommen mit Deutschland geplant

3.20 Uhr: Bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg rechnet die Ukraine eigenen Angaben zufolge mit dem Abschluss eines weiteren Unterstützungsabkommens mit Deutschland. "Wir bereiten neue Abkommen für die Ukraine mit europäischen Partnern über zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen vor, insbesondere mit Deutschland", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Sonntag. Um welche Art von Hilfe es sich dabei handeln soll, führte er jedoch nicht aus. Stattdessen verwies er noch auf laufende Vorbereitungen für ein Sicherheitsabkommen, das die Ukraine mit den USA schließen will. Dieses war in der Vergangenheit bereits angekündigt worden.

Kadyrow: Russische Truppen erobern ukrainisches Dorf

1.08 Uhr: Russische Truppen haben nach Angaben des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow unter Führung seiner Spezialeinheit ein ukrainisches Grenzdorf eingenommen. Der "groß angelegte geplante Vorstoß" zur Einnahme des ukrainischen Dorfes Ryschiwka in der Region Sumy habe "der ukrainischen Seite, die zum Rückzug gezwungen war, erhebliche Verluste zugefügt", teilt Kadyrow, der seine Region im Südkaukasus seit 2007 als Kremltreuer regiert, über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Stellungnahmen des russischen Verteidigungsministeriums und der ukrainischen Militärbehörden liegen zunächst nicht vor.

Ukraine will modernen Kampfjet in Russland beschädigt haben

1.03 Uhr: Die Ukraine hat bei einem Angriff auf militärische Ziele in Russland eigenen Angaben zufolge mindestens ein modernes russisches Kampfflugzeug beschädigt. Der Jet vom Typ Suchoi Su-57 sei am Samstag auf dem Militärflugplatz Achtubinsk in der südrussischen Region Astrachan knapp 600 Kilometer von der Front entfernt beschädigt worden, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst HUR am Sonntag mit. Es handle sich um den ersten Treffer gegen ein Su-57-Flugzeug überhaupt in diesem Krieg.

Die Behörde veröffentlichte auch eine Satellitenaufnahme, die die Folgen des Angriffs zeigen soll. Später am Tag sagte ein HUR-Vertreter laut ukrainischen Medien, bei der Attacke könnte noch ein zweiter Jet beschädigt worden sein.

Die Angaben ließen sich zunächst unabhängig überprüfen. Das russische Verteidigungsministerium hatte am Samstag lediglich mitgeteilt, dass über Astrachan angeblich drei ukrainische Drohnen erfolgreich abgeschossen worden seien. Zu den jüngsten Mitteilungen aus Kiew äußerte sich Moskau nicht.

Sonntag, 9. Juni 2024

Umgang mit eingefrorenen Geldern: Biden und Macron einig

16.35 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat nach eigenen Angaben mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron eine Einigung über den Umgang mit russischen Vermögenswerten erzielt. Beide seien sich über die Nutzung von Gewinnen des eingefrorenen Vermögens zur Unterstützung der Ukraine einig geworden, sagt Biden.

Bericht: Bundesregierung gegen europäische Ausbilder in der Ukraine

3.10 Uhr: Die Bundesregierung lehnt einem Zeitungsbericht zufolge Pläne des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron ab, europäische Soldaten in die Ukraine zu entsenden, um künftig vor Ort ukrainische Streitkräfte auszubilden. "Das Training in der EU bietet Sicherheit, während das Risiko, dass Ausbildungseinrichtungen in der Ukraine angegriffen werden, das Training ineffizient macht", schreibt die "Welt am Sonntag" laut Vorabbericht und bezieht sich auf ein internes EU-Dokument, das der Zeitung vorliegt.

Die Bundesregierung äußerte demnach schwerwiegende Sicherheitsbedenken beim Treffen der europäischen Verteidigungsminister am 28. Mai. Macron will laut dem Zeitungsbericht in wenigen Tagen ein Bündnis zur Entsendung westlicher Militärausbilder in die Ukraine schmieden.

Ukraine: Russischen Vorstoß bei Charkiw zurückgeschlagen

1.12 Uhr: Ukraine Truppen haben sich nach eigenen Angaben am Samstag an 76 Stellen Gefechte mit russischen Soldaten geliefert. Man habe 44 russische Luftangriffe gezählt, mit 52 Raketen und 481 Drohnen. Bei Charkiw habe man russische Vorstöße zurückschlagen können, berichtete der ukrainische Generalstab auf Facebook. Auch bei Kupjansk haben man russische Angriffe abwehren können. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Selenskyj sieht Charkiw-Offensive gescheitert