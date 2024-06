Bericht: Selenskyj spricht kommende Woche im Bundestag

21.03 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll am Dienstag im Bundestag sprechen. Das meldet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Laut dem Bericht gibt es Spekulationen darüber, ob Selenskyj an der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine teilnimmt, die das Auswärtige Amt am Dienstag und Mittwoch veranstaltet. Selenskyj hat bereits im vergangenen Jahr erstmals seit Beginn der russischen Invasion die Ukraine Berlin besucht. Zuvor hatte er in den ersten Kriegswochen – im März 2022 – per Videoschalte zu den Bundestagsabgeordneten gesprochen. Für Selenskyjs Rede im Parlament müsste eine Sondersitzung einberufen werden.

Frankreich gibt Kampfjets an die Ukraine ab

20.44 Uhr: Frankreich will der Ukraine Kampfjets vom Typ Mirage 2000 liefern. Das sagt der französische Präsident Emmanuel Macron in einem Interview mit den Sendern TF1 und France 1. Der Verkauf der Maschinen solle beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Freitag im Élysée-Palast offiziell verkündet werden, so Macron. "Sie ermöglichen es der Ukraine, ihr Gelände und ihren Luftraum zu schützen." Er sagte außerdem die Ausbildung von 4.500 ukrainischen Soldaten zu. Selenskyj war bereits am Donnerstag zum Gedenken an die Landung der alliierten Truppen im Zweiten Weltkrieg in die Normandie gereist.