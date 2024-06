Selenskyj: Russische Charkiw-Offensive ist gescheitert

Bei einem ukrainischen Angriff sollen in einem Dorf 30 Menschen getötet worden sein. Deutschland soll überlegen, ein viertes Patriot-System nach Kiew zu schicken. Alle Informationen im Newsblog.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russlands Offensive auf die östliche Grenzregion Charkiw zumindest vorerst für gescheitert erklärt. "Der russischen Armee ist es nicht gelungen, ihre Charkiw-Operation durchzuführen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Samstag. "Wir halten sie derzeit zurück so gut wir können und zerstören russische Einheiten, die in unser Land eindringen und das Charkiwer Gebiet terrorisieren." Zugleich betonte er, dass die Verteidigung der Region noch weiter verstärkt werden müsse.

Scholz gegen Nato-Soldaten in Ukraine

18.54 Uhr: Nach der Ankündigung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Militärausbilder in die Ukraine schicken zu wollen, hat Bundeskanzler Olaf Scholz einer Entsendung deutscher Soldaten in das Kriegsgebiet erneut eine klare Absage erteilt. "Wir werden weiter verhindern, dass es zu einer Eskalation kommt", sagt er auf einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Duisburg. Dazu gehöre auch die klare Aussage des amerikanischen Präsidenten Joe Biden und von ihm selbst: "Es wird von unseren Ländern keine Soldaten in der Ukraine geben und auch nicht von der Nato."

Macron hatte am Freitag nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Paris zum Thema Militärausbilder gesagt: "Wir wollen aus Gründen der Effizienz eine Koalition haben, und mehrere unserer Partner haben bereits ihre Zustimmung gegeben." Man werde die kommenden Tage nutzen, um eine größtmögliche Koalition zu finalisieren, die berufen sei, auf die Bitte der Ukraine einzugehen. Macron betonte, diese Bitte sei legitim. Es sei unter gewissen Umständen deutlich effizienter und praktischer, auf ukrainischem Boden auszubilden. Die US-Regierung plant keine Beteiligung an dieser Initiative Frankreichs.

Scholz betont, die Maßstäbe für die deutsche Unterstützung ließen sich unter einer Überschrift zusammenfassen: "Besonnenheit, Besonnenheit, Besonnenheit." Es sei wichtig, die Ukraine zu unterstützen, aber zu verhindern, dass es zu einer Eskalation des Krieges zwischen Russland und der Nato komme.

Ukraine meldet erneute russische Drohnenangriffe

9.41 Uhr: In der Nacht zu Samstag sind nach ukrainischen Angaben wieder mehrere Regionen des Landes von Russland mit Drohnen angegriffen worden. Neun von 13 der unbemannten Fluggeräte sowie eine Rakete habe man abfangen können, teilt die Luftwaffe mit. Die Regionalregierung der im Osten gelegenen Oblast Dnipropetrowsk teilt mit, bei dem dortigen Angriff seien Geschäfts- und Wohngebäude sowie eine Stromleitung beschädigt worden. Ob auch Schaden in den anderen betroffenen Regionen entstand, war zunächst nicht klar.

Bericht: Deutschland könnte weiteres Patriot-System schicken

3.20 Uhr: Nach einem Bericht der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg" erwägt die Bundesregierung, der Ukraine ein weiteres Patriot-System zur Raketenabwehr zur Verfügung zu stellen. Bislang hatte Berlin drei dieser Systeme geschickt. Die Ukraine wird immer wieder von russischen Drohnen und Raketen angegriffen und hat um eine Verstärkung der Luftabwehr gebeten. Noch sei aber keine finale Entscheidung getroffen, werden Regierungsquellen in Berlin zitiert.

Französische Firma verkauft Luftabwehrsystem an Ukraine

2.11 Uhr: Der französische Rüstungskonzern Thales verkauft ein zweites Luftabwehrsystem an die Ukraine. Nach der Lieferung eines ersten Luftabwehrsystems an die Ukraine im Jahr 2023 erwerbe das ukrainische Verteidigungsministerium ein zweites System, teilte das Unternehmen am Freitag mit, ohne einen Kaufpreis zu nennen.

Die Unterzeichnung des Vertrags wurde am Rande eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Frankreich bekanntgegeben.

Russischer Gouverneur: Ukrainisches Militär tötete 22 Menschen