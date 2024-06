Von der Leyen für rasche EU-Beitrittsgespräche mit Ukraine

Charkiw-Bürgermeister: Angriffe auf russische Stellungen beruhigen Lage

11.55 Uhr: Die Lage in der umkämpften ukrainischen Stadt Charkiw hat sich nach den Worten von Bürgermeister Ihor Terechow durch die Angriffe mit westlichen Waffen auf russische Stellungen beruhigt. "Es gab direkte Angriffe auf die Startpunkte auf russischem Gebiet, von wo aus Raketen und Flugkörper abgefeuert werden", sagt Terechow in Berlin der Nachrichtenagentur Reuters. "Das hat geholfen." Deshalb erlebe die nach Kiew zweitgrößte Stadt des Landes ein vergleichsweise ruhige Phase. Es habe zuletzt keine großen russischen Angriffe mehr gegeben wie zuvor im Mai.

US-Präsident Joe Biden hat im vergangenen Monat den Einsatz von amerikanischen Waffen durch die Ukraine genehmigt, um Ziele in Russland anzugreifen. Charkiw liegt im Nordosten der Ukraine und nur rund 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Terechow bestätigt, dass Gegenangriffe im Gange seien. Er bezeichnet die vergangenen Wochen als "ruhiger im Vergleich zu einigen der Wochen im Mai". Etwa 11.500 Menschen seien aus Regionen, die aktiv bombardiert werden, in die Stadt geflohen.

Hälfte der ukrainischen Stromkapazitäten durch russische Angriffe zerstört

11.30 Uhr: Durch die russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine ist seit dem Winter nach Angaben Kiews die Hälfte der Kapazitäten zur Stromerzeugung zerstört worden. "Die russischen Raketen- und Drohnenangriffe haben bereits eine Kapazität von neun Gigawatt zerstört", sagt Selenskyj bei der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin. Im vergangenen Winter habe der Energieverbrauch in der Ukraine bei bis zu 18 Gigawatt gelegen.

Russland: Überlegen Änderung der Nuklearstrategie wegen Haltung des Westens

Scholz: Bauen Ukraine stärker, freier, wohlhabender auf als zuvor

10.48 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine weitere Hilfe zugesagt und das starke Engagement deutscher Firmen in dem Land betont. Die Ukraine habe trotz der russischen Angriffe großes Potenzial nicht nur in der Landwirtschaft, sondern bei Erneuerbaren Energien, Wasserstoff, "aber auch in aufstrebenden Sektoren wie Digitalisierung und IT, Rüstung, Gesundheitstechnologie und Pharma", sagt Scholz zur Eröffnung der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin mit rund 2.000 Teilnehmern. Die Wirtschaftsbeziehungen müssten weiter ausgebaut werden. "Wir bauen die Ukraine wieder auf – stärker, freier, wohlhabender als zuvor."