ISW: Russland verlegt mehr Flugabwehr auf die Krim

Alle Informationen im Newsblog.

Russland vermeldet ukrainischen Drohnenangriff mit mehr als 70 Drohnen

9.46 Uhr: Die Ukraine hat russische Grenzregionen in der Nacht zum Freitag laut Angaben aus Moskau mit einem größeren Drohnenangriff überzogen. Alleine über dem Gebiet Rostow seien 70 Geschosse abgewehrt worden, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Betroffen waren demnach auch die Regionen Belgorod, Wolgograd, Woronesch, Kursk sowie die von Russland völkerrechtswidrig annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

Ob Russlands Luftverteidigung tatsächlich all diese Drohnen abschoss, konnte nicht unabhängig überprüft werden. Der Gouverneur des Rostower Gebiets, Wassili Golubew, berichtete von Stromausfällen in mehreren Ortschaften. Tote oder Verletzte gab es demnach ersten Erkenntnissen zufolge nicht. In der Region Woronesch richteten herabfallende Trümmerteile Behördenangaben zufolge kleinere Schäden an einem Öldepot an. Auch hier kamen aber offenbar keine Menschen zu Schaden.

Ukrainischer Botschafter Makeiev: Mehr als hundert Zusagen für Friedenskonferenz

8.45 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Botschafters in Deutschland haben mehr als hundert Länder ihre Teilnahme an der bevorstehenden Friedenskonferenz in der Schweiz zugesagt. "Es ist schon ein Erfolg, dass so viele Staats- und Regierungschefs und Vertreter von Ländern nicht nur aus Europa, sondern aus der ganzen Welt in die Schweiz kommen und über die Grundlagen einer möglichen künftigen Friedensruhe sprechen", sagt Botschafter Oleksii Makeiev im ZDF-"Morgenmagazin".

Die Ukraine sei auch zu Gesprächen mit Russland bereit, sobald Moskau seine Offensive beende und seine Truppen zurückziehe, sagt Makeiev. "Russland kann diesen Krieg sofort beenden." Kreml-Chef Wladimir Putin strebe aber "die Vernichtung der Ukraine" an. Verhandlungen mit Russland müssten aus einer "Position der Stärke" geführt werden, anstatt daraufzusetzen, dass die Ukraine Kompromisse eingehe und auf Teile ihres Territoriums verzichte, sagt der Botschafter weiter. Er bezeichnete Russland als "eine Riesengefahr" nicht nur für die Ukraine, sondern auch für andere Nachbarländer und ganz Europa.

Die Friedenskonferenz in der Schweiz wurde auf Bitte der Ukraine hin organisiert. Kiew erhofft sich davon breite internationale Unterstützung für seine Bedingungen für ein Ende des Krieges gegen Russland. Moskau hatte im Vorfeld kundgetan, nicht an einer Teilnahme interessiert zu sein und wurde entsprechend nicht eingeladen.

ISW: Russland verlegt mehr Flugabwehr auf die Krim

4.55 Uhr: Anhaltende ukrainische Angriffe auf russische Militärziele auf der besetzten Krim scheinen das russische Militär zu zwingen, zusätzliche Luftverteidigungsmittel auf der Krim einzusetzen, berichtet das amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) in seinem täglichen Lagebericht. Dies sei notwendig, um die bestehenden Stützpunkte und die logistische Infrastruktur zu verteidigen.

Weitere ukrainische Angriffe auf Luftverteidigungsanlagen könnten die Halbinsel als Aufmarschgebiet für das russische Militär unhaltbar machen, schätzen die US-Experten des Instituts. Der Leiter des ukrainischen militärischen Hauptnachrichtendienstes (GUR), Generalleutnant Kyrylo Budanow, sagte am 12. Juni, dass die russischen Streitkräfte ein offenbar neues, noch nicht erprobtes S-500-Luftabwehrsystem auf der Krim stationiert haben. Nach Angaben des US-Magazins Forbes habe die Ukraine vier bis fünf russische Systeme zerstört, habe aber insgesamt 50 der S-300-Anlagen.

Explosionen nach russischen Luftangriffen

4.40 Uhr: Russland hat in der Nacht zum Freitag mehrere ukrainische Regionen aus der Luft angegriffen. In den frühen Morgenstunden waren in den Städten Saporischschja und Charkiw Explosionen zu hören, berichtet das ukrainische Nachrichtenportal "Suspilne". In der Region Chmelnyzkyj seien Explosionen gegen 2.30 Uhr und dann noch einmal gegen 3.20 Uhr und 4.15 Uhr Ortszeit zu hören gewesen.