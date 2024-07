Stoltenberg: Nato-Gipfel wird "substanzielles" Ukraine-Paket beschließen

Stoltenberg: Nato auch im Interesse der USA

Indiens Modi nach Treffen mit Putin: Krieg bringt keine Lösung

13.45 Uhr: Indiens Premierminister Narendra Modi pocht nach seinem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin erneut auf diplomatische Lösungen in der Ukraine und im Gazastreifen. "Probleme können nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden", sagt Modi in Wien, wo er nach seinem Besuch in Moskau mit Österreichs Kanzler Karl Nehammer zusammentraf. "Der Verlust unschuldiger Leben ist inakzeptabel, ganz gleich, wo er stattfindet", sagt Modi nach den Gesprächen. Seine Besuche in Moskau und Wien finden vor dem Hintergrund massiver russischer Raketenangriffe auf die Ukraine statt. Am Montag wurde eine Kinderklinik in Kiew schwer beschädigt. In der Hauptstadt wurden nach ukrainischen Angaben der Militärverwaltung mindestens 27 Menschen getötet.