Die Ukraine wird Teil der Nato, sagt Generalsekretär Stoltenberg. Zum Auftakt des Nato-Gipfels in Washington machen die USA eine bedeutende Ankündigung. Alle Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Stoltenberg: Weg für Ukraine in Nato "unumkehrbar"

0.55 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bekräftigt das Bekenntnis des Bündnisses zur künftigen Aufnahme der Ukraine. Die Erklärung der Nato zum "unumkehrbaren" Weg der Ukraine in die Allianz sei ein deutliches Zeichen der Verpflichtung, sagt Stoltenberg auf einer Pressekonferenz während des Nato-Gipfels in Washington. "Dies ist eine klare Botschaft der Nato-Verbündeten, dass wir den Beitritt der Ukraine wirklich wollen und dass wir mit der Ukraine zusammenarbeiten werden, um dieses Ziel zu erreichen."

Nato beschließt neue Militärhilfen für Ukraine

22.30 Uhr: Die Nato hat 40 Milliarden Euro an Militärhilfen für die Ukraine beschlossen. Sie sollen "innerhalb des nächsten Jahres" fließen, wie es in der am Mittwoch in Washington veröffentlichten Gipfelerklärung der Staats- und Regierungschefs heißt. Angerechnet werden danach alle Mittel, die seit dem 1. Januar 2024 geflossen sind.

Auf Deutschland kommen laut Diplomaten keine neuen Forderungen zu. Berlin hatte Kiew bereits acht Milliarden Euro für dieses Jahr zugesagt. Eine Beitrittseinladung an die Ukraine sprach die Nato erneut nicht aus. Die Verbündeten sehen das Land aber auf einem "unumkehrbaren Weg" zu einem Beitritt. Für diese Formulierung hatten sich vor allem die Osteuropäer im Bündnis eingesetzt.

Ukraine-Einsatz wird aus Wiesbaden gesteuert

22.20 Uhr: Die Nato koordiniert künftig von Wiesbaden aus Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten beschlossen bei ihrem Gipfeltreffen in Washington den Start des Einsatzes, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Bündniskreisen erfuhr. Er soll am Freitag beginnen.

"Ziel ist es, die Sicherheitsunterstützung für die Ukraine auf eine dauerhafte Grundlage zu stellen und somit eine verbesserte, vorhersehbare und kohärente Unterstützung zu gewährleisten", heißt es in der Gipfelerklärung zu dem neuen Kommando. Es werde dazu auch die Transformation der ukrainischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte unterstützen und somit die weitere Verflechtung der Ukraine mit der Nato ermöglichen.

Die USA stationieren weitreichende Waffen in Deutschland

19.17 Uhr: Um mögliche Angreifer abzuschrecken, stationieren die USA ab 2026 weitreichende Waffen in Deutschland. Darunter Marschflugkörper des Typs Tomahawk und andere Waffen. Mehr dazu erfahren Sie hier.

NGOs verklagen Russland vor UN-Menschenrechtskomitee wegen Raketenangriffs in der Ukraine

18.04 Uhr: Mehrere Nichtregierungsorganisationen haben Russland wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen bei einem tödlichen Raketenangriff vor zwei Jahren in der Ukraine verklagt, darunter die Stiftung von Hollywoodstar George Clooney. Mit der im Namen von 18 ukrainischen Opfern eingereichten Klage beim UN-Menschenrechtskomitee in Genf hoffen die NGOs nach eigenen Angaben, einen Präzedenzfall zu schaffen, um Moskau für seine Angriffe in der Ukraine zur Verantwortung zu ziehen. Sollte die Klage Erfolg haben, könnten tausende russische Angriffe auf dieselbe Art und Weise geahndet werden.

Bei dem russischen Angriff am 14. Juli 2022 in der Stadt Winnyzja im Westen der Ukraine waren den Klägern zufolge im dortigen Handelszentrum drei Lenkraketen vom Typ Kalibr eingeschlagen. 29 Menschen wurden demnach bei dem Angriff getötet, darunter drei Kinder. Zudem seien mehr als 200 weitere Menschen verletzt worden, hieß es in der Klageschrift.

Scholz: "Ich werde dieser Verantwortung gerecht werden"