Russland will Nato-Gipfel genau verfolgen

10.40 Uhr: Russland will den Verlauf des Nato-Gipfels nach eigenen Angaben genau beobachten. Das betont der Sprecher des Präsidialamtes in Moskau, Dmitri Peskow, und verweist darauf, dass die transatlantische Allianz Russland zum Feind erklärt habe, den es zu besiegen gelte. Die russische Regierung betrachte die Nato in der Ukraine als komplett involviert, so Peskow vor Journalisten.

Die Staats- und Regierungschefs der 32 Nato-Staaten kommen am Dienstag zu einem dreitägigen Gipfeltreffen in Washington zusammen. Die Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg steht dabei im Vordergrund. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird in der US-Hauptstadt erwartet. Bei dem Treffen wird auch das 75-jährige Bestehen der transatlantischen Allianz gefeiert.

Raketenangriff auf Kiew: Totes Kind aus Trümmern geborgen

8.32 Uhr: Aus den Trümmern eines beschädigten Wohnhauses in Kiew ist in der Nacht ein vermisster Junge tot geborgen worden. Das teilt der Katastrophenschutz der ukrainischen Hauptstadt nach dem verheerenden russischen Luftangriff vom Montag mit. Durch die Einschläge mehrerer Raketen und Marschflugkörper in der Dreimillionenstadt wurden nach letztem Stand 27 Menschen getötet, darunter 4 Kinder. 117 Menschen wurden demnach verletzt. Weitere Opfer gab es im Gebiet Dnipropetrowsk im Süden. Damit hat die Ukraine insgesamt mindestens 37 Tote und 170 Verletzte durch die jüngsten Angriffe zu beklagen.

In Kiew ist für heute ein Trauertag angesetzt. Hunderte Retter und Freiwillige suchen in den Trümmern weiter nach Verschütteten. Gerettete krebskranke Kinder an Infusionsgeräten sitzen auf dem Schoß ihrer Mütter auf der Straße. In der Klinik wurden zwei Erwachsene getötet, darunter eine Ärztin. Die Ukraine geht von einem gezielten Angriff aus, weil Videobilder den durch nichts gehinderten Anflug eines Marschflugkörpers auf das Gebäude zeigen. Das russische Militär spricht dagegen ohne Beweise vom Fehleinsatz einer ukrainischen Luftabwehrrakete.

Russland: Ein Toter bei ukrainischen Drohnenangriffen