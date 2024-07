Und so nimmt Indien im Ukraine-Krieg eine konsequent pragmatische Haltung ein: Modi ruft zu einer diplomatischen Lösung auf, verurteilt Putins Angriffskrieg aber nicht und beteiligt sich auch nicht an Sanktionen, wie es die EU, die USA und andere westliche Staaten tun. Im Gegenteil: Er verbreitet fleißig das Kreml-Narrativ, Putin sei an einer Verhandlungslösung in der Ukraine interessiert. Selbiges hatte auch schon Putins treuer Vasall Viktor Orbán vor einigen Tagen verbreitet. Das macht dieses Narrativ nicht wahrer, wie unter anderem das Institut für Kriegsstudien (ISW) berichtet.

Im Gegenzug für das Verbreiten von Kreml-Propaganda kommen die internationalen Besucher in den Genuss russischer Annehmlichkeiten, in Indiens Fall ist das unter anderem billiges Öl.

Aber nicht nur das. In einer gemeinsamen Erklärung nach den Gesprächen hieß es, die beiden Länder wollten auch bei Militärtechnologien noch intensiver als bisher kooperieren. Die gemeinsame Produktion von Ersatzteilen russischer Waffen und Verteidigungsausrüstung in Indien soll demnach gefördert werden.

Obwohl die Mehrheit indischer Militärausrüstung aus Russland stammt, ging der Anteil russischer Waffenimporte zuletzt zurück. Indien setzte stattdessen mehr auf Einkäufe aus den USA, Israel und Frankreich. Russland und Indien wollen der Erklärung zufolge außerdem ihren bilateralen Handel ausbauen – möglichst auf ein Volumen von 100 Milliarden US-Dollar bis 2030.

Die meisten Inder feiern ihren Premier für den Moskau-Besuch

So könnte Modi für den Kremlherrscher sogar zum wichtigsten strategischen Partner werden. Wirtschaftlich, militärisch und auch diplomatisch. Entsprechend aufwendig inszenierte die russische Propaganda den Besuch. In einem Elektromobil fuhr Putin den BJP-Vorsitzenden über das Gelände seiner pompösen Residenz in Nowo-Ogarjowo – eine von vielen dieser Art, die der russische Alleinherrscher unterhält. Putin zeigte dem hochrangigen Besucher den Komplex samt eigenem Hospital, Eishockeystadion und Pferdefarm.

Im Anschluss an die dreistündigen Gespräche ging es dann noch zu einer Pferdeshow und später in eine Ausstellung der russischen Atomenergiebehörde Rosatom. Deren Chef Alexei Lichatschow zeigte Modi, wie Russland Indien beim Bau kleiner Nuklearreaktoren unterstützen könnte.

Während Putin eine hochrangige Staatsinszenierung bot, bombardierten seine Militärs weiter ukrainische Städte und legten unter anderem ein Kinderkrankenhaus in Kiew in Schutt und Asche; das Gebäude soll laut UN-Untersuchungen durch einen russischen Marschflugkörper des Typs Kh-101 getroffen worden sein. Bei den landesweiten Angriffen kamen 43 Menschen ums Leben, mehr als 200 wurden verletzt.