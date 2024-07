Newsblog zum Krieg in der Ukraine Kiew plant zweiten Friedensgipfel – mit Russland Von afp , dpa , lim , jha , cc Aktualisiert am 16.07.2024 - 10:39 Uhr Lesedauer: 7 Min. Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Kiew (Archivbild). (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa/dpa-bilder) Kopiert News folgen

Ein Ukrainer ist bei seiner Flucht aus dem Land erschossen worden. Laut Merz ändert sich die Lage in Deutschland durch die US-Waffen-Stationierung "fundamental". Alle Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Ukrainische Drohne trifft Fabrik im westrussischen Kursk

10.28 Uhr: Bei den nächtlichen ukrainischen Drohnenangriffen ist in einer Fabrik im westrussischen Gebiet Kursk ein Feuer ausgebrochen. Tote und Verletzte habe es nicht gegeben, teilt Gebietsgouverneur Alexej Smirnow auf seinem Telegramkanal mit. Die Feuerwehr sei mit der Brandbekämpfung in den Fabrikhallen beschäftigt. Einem Medienbericht zufolge gibt es hingegen einen Verletzten. Demnach hat sich der Brand der Fabrik für Niederspannungsanlagen auf etwa 400 Quadratmeter ausgebreitet.

Einen weiteren Verletzten in der Region Kursk gab es bei einem Kopter-Angriff auf die grenznahe Siedlung Tjotkino. Auch aus den Regionen Belgorod, Rostow und Woronesch wurden Drohnenattacken gemeldet. In Woronesch soll sich ein Mann bei der Explosion einer Drohne Splitterverletzungen durch zu Bruch gegangene Fensterscheiben zugezogen haben. In Belgorod gibt es drei Verletzte. Teilweise fällt die Stromversorgung aus.

Russland: 13 ukrainische Drohnen in der Nacht abgefangen

7.36 Uhr: Die russische Flugabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht 13 ukrainische Drohnen abgefangen. Eine davon sei über der Oblast Kursk zerstört worden. Kursk grenzt an die Ukraine und war bereits wiederholt Ziel ukrainischer Angriffe. In der Stadt Korenewo in Kursk wurde nach Angaben des Gouverneurs Alexej Smirnow ein Werk für Elektrogeräte getroffen und ist in Brand geraten.

Kiew plant zweiten Friedensgipfel – mit Russland

5.46 Uhr: Die USA unterstützen den Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, nun auch russische Vertreter zu einer zweiten Friedenskonferenz in dem seit mehr als zwei Jahren andauernden Krieg einzuladen. "Es ist an der Ukraine zu entscheiden, wann und wie und in welchem Zustand sie diplomatische Verhandlungen unternimmt", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, in Washington. "Wir unterstützen die ukrainische Regierung." Miller äußerte sich vor Journalisten zu der Frage, ob die USA den Vorschlag Selenskyjs guthießen, anders als beim ersten Friedensgipfel Mitte Juni in der Schweiz auch Russland zu dem Treffen einzuladen.

Entscheiden könne nur die Ukraine selbst, sagte Miller. Es brauche einen gerechten Frieden. "Die Ukraine ist hier das Opfer, die Ukraine sieht ihr Land überfallen." Deshalb bestimme sie, ob und in welchem Format es Verhandlungen gebe. "Aber es ist nie klar gewesen, ob der Kreml zu tatsächlicher Diplomatie bereit ist", sagte Miller. Die USA hätten sich schon vor dem Krieg für eine diplomatische Lösung des Konflikts eingesetzt. Heute ist das Land größter Waffenlieferant für eine militärische Lösung.

Selenskyj hatte zuvor vor Journalisten in Kiew gesagt, dass russische Vertreter an einem zweiten Friedensgipfel teilnehmen sollten. "Ich habe die Aufgabe gestellt, dass wir im November einen völlig fertigen Plan haben. Wenn der Plan fertig ist, dann wird auch alles für den zweiten Gipfel bereit sein."

Montag, 15. Juli 2024

Wegen Spende: Russische Studentin zu neun Jahren Haft verurteilt

19.49 Uhr: Eine russische Studentin ist wegen einer Spende an die ukrainische Armee zu neun Jahren Haft verurteilt worden.

Selenskyj wünscht sich Teilnahme Russlands an Friedensgipfel

18.10 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich für eine Teilnahme Russlands an einer zweiten Ukraine-Friedenskonferenz ausgesprochen. "Ich glaube, dass russische Vertreter an dem zweiten Gipfel teilnehmen sollten", sagte Selenskyj am Montag auf einer Pressekonferenz in Kiew.