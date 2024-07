SPD-Fraktionschef Mützenich ist gegen US-Raketen in Deutschland. Russland greift einen ukrainischen Spielplatz an. Alle Informationen im Newsblog.

Mützenich gegen weitreichende US-Waffen in Deutschland

1.10 Uhr: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat Bedenken gegen die geplante Stationierung weitreichender US-Waffen in Deutschland. "Wir müssen unsere Verteidigungsfähigkeit angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine verbessern, aber wir dürfen die Risiken dieser Stationierung nicht ausblenden", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Raketen haben eine sehr kurze Vorwarnzeit und eröffnen neue technologische Fähigkeiten. Die Gefahr einer unbeabsichtigten militärischen Eskalation ist beträchtlich."

Die Nato verfüge auch ohne die neuen Systeme über "eine umfassende, abgestufte Abschreckungsfähigkeit", argumentierte der Fraktionschef der Kanzlerpartei. "Mir erschließt sich auch nicht, warum allein Deutschland derartige Systeme stationieren soll. Unter Lastenteilung habe ich bisher etwas anderes verstanden." Er würde sich wünschen, "dass die Bundesregierung ihre Entscheidung einbettet in Angebote zur Rüstungskontrolle". Helmut Schmidt habe das in der Nachrüstungsdebatte auch so gehalten.

Trump telefoniert mit Selenskyj

0.30 Uhr: Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat nach eigenen Angaben mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert und angekündigt, bei einer Rückkehr ins Weiße Haus den Krieg in der Ukraine zu beenden. "Ich bin Präsident Selenskyj dankbar dafür, dass er sich an mich gewandt hat, denn als Ihr nächster Präsident der Vereinigten Staaten werde ich der Welt Frieden bringen und den Krieg beenden, der so viele Menschenleben gekostet und unzählige unschuldige Familien zerstört hat", erklärte Trump am Freitag (Ortszeit) in seinem Onlinenetzwerk Truth Social.

Kind bei Raketenangriff auf Mykolajiw getötet

19.51 Uhr: Infolge eines russischen Raketenschlags sind in einem Wohngebiet in der südukrainischen Großstadt Mykolajiw mindestens drei Menschen getötet worden, unter ihnen ein Kind. "Ein Einschlag auf einen Kinderspielplatz nahe einem gewöhnlichen Haus", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram.

Fünf weitere Menschen seien verletzt worden. Selenskyj sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus und erneuerte seine Forderung nach stärkerer Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes.

Im Einsatz von russischer Armee: polnische Firma soll Teile für iranische Kampfdrohnen gestellt haben

18.58 Uhr: Ein polnisches Staatsunternehmen soll Teile verkauft haben, die in iranischen Kamikazedrohnen verbaut wurden. Ein entsprechender Bericht des polnischen Radiosenders "Radio Zet" wurde vom Innen- und Verteidigungsministerium in Warschau bestätigt. Die Drohnen des Typs Shahed 136 werden auch von der russischen Armee im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt und können Sprengladungen mit einem Gewicht von bis zu 20 Kilogramm tragen.

Konkret soll es sich bei dem Teil um eine Kraftstoffpumpe handeln, die von Polen an eine iranische Firma geliefert wurde, die Traktoren herstellt. Von dort könnten die Teile dann für die Rüstungsproduktion genutzt worden sein. Mittlerweile beschäftigt die Staatsanwaltschaft den Vorgang.

Innenminister Tomasz Siemoniak nannte den Vorfall "absolut entsetzlich". Laut Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sagte, der Fall werde bereits seit 2022 untersucht, Anklage wurde 2023 erhoben.

Selenskyj drängt auf mehr Tempo bei Kampfjet-Lieferung

18.51 Uhr: Die Ukraine hat die ersten der zugesagten F-16-Kampfjets noch nicht erhalten, obwohl sie seit anderthalb Jahren darauf wartet, sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj der britischen BBC. "Es sind 18 Monate vergangen, und die Flugzeuge haben uns nicht erreicht", sagt Selenskyj in dem Interview und betont, dass er für die Unterstützung der Alliierten dankbar sei. Der Präsident fügt hinzu, dass die Kampfflugzeuge der Ukraine helfen könnten, sich gegen die russischen Streitkräfte zu wehren und "den Luftraum freizugeben".

Die Niederlande, Norwegen, Dänemark und Belgien hatten im vergangenen Juli zusammen zugesagt, der Ukraine insgesamt 80 Kampfjets vom Typ F-16 zu liefern. Im Rahmen des Nato-Gipfels in der vergangenen Woche wurde angekündigt, dass die Verlegung der ersten Kampfflugzeuge bereits begonnen habe. Die deutsche Luftwaffe verfügt nicht über Kampfjets dieses Modells

Selenskyj bittet um Waffen mit größerer Reichweite