Newsblog zum Krieg in der Ukraine Russische Teilnahme an Friedensgipfel? Kreml reagiert Von afp , dpa , lim , jha , cc , sic , jse , te Aktualisiert am 16.07.2024 - 17:13 Uhr Lesedauer: 9 Min. Dimitri Peskow: Er ist Wladimir Putins Sprecher. (Quelle: IMAGO/Sergei Karpukhin/imago) Kopiert News folgen

Viktor Orbán berichtet der EU von seinem Treffen mit Donald Trump. Die Ukraine will einen zweiten Friedensgipfel veranstalten – mit Russland. Alle Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Ukrainische Angriffe: Russland beschränkt Zugang zu 14 Grenzorten

16.54 Uhr: Wegen der anhaltenden Angriffe der ukrainischen Armee will Russland den Zugang zu 14 Dörfern in der Grenzregion Belgorod beschränken. Der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, erklärt im Onlinedienst Telegram, dass "wir ab dem 23. Juli den Zutritt zu 14 Wohngebieten beschränken, wo die operationelle Situation extrem schwierig ist". Es müssten "maximale Sicherheitsmaßnahmen" ergriffen werden.

Kreml reagiert verhalten auf Selenskyjs Vorschlag

15.02 Uhr: Der Kreml reagiert verhalten auf eine Äußerung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, wonach russische Vertreter bei einem zweiten Ukraine-Friedensgipfel anwesend sein sollten. "Man muss erst einmal verstehen, was er (Selenskyj) damit meint", sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einem im Onlinedienst Telegram veröffentlichten Interview. "Der erste Friedensgipfel war überhaupt kein Friedensgipfel", betont Peskow.

Zu einer Ukraine-Konferenz in der Schweiz Mitte Juni, an der Dutzende Staats- und Regierungschefs teilgenommen hatten, war Russland nicht eingeladen gewesen.

"Ich glaube, dass russische Vertreter an dem zweiten Gipfel teilnehmen sollten", sagte Selenskyj am Montag mit Blick auf eine von ihm für November angekündigte zweite Konferenz. Dort möchte Selenskyj eigenen Angaben zufolge einen "Plan" für einen "gerechten Frieden" vorlegen. Es ist das erste Mal, dass Selenskyj Gespräche mit Russland in Erwägung zieht, ohne zuvor auf einen Rückzug russischer Truppen aus der Ukraine zu bestehen.

Ukraine hat wohl 100 russische T-90M-Panzer zerstört

13.43 Uhr: Die Ukraine hat seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor mehr als zwei Jahren 100 russische T-90M-Kampfpanzer zerstört. Das berichtet das Portal "Oryx", das die Zerstörung von Kriegsgeräten im Ukraine-Krieg mittels der Auswertung von Videos und Fotos dokumentiert.

Putin hatte den Panzer, der intern den Beinamen "Proryw" (Deutsch: "Durchbruch") trägt, laut dem "Military Watch Magazine" als "besten Panzer der Welt" bezeichnet. Mehr zu den russischen Panzerverlusten lesen Sie hier.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Notabschaltung bei Stromversorgung in sieben ukrainischen Regionen

12.17 Uhr: Der ukrainische Stromnetzbetreiber Ukrenergo hat mitten in einer Hitzewelle mit Rekordtemperaturen und nach Ausfällen von Energieanlagen mit der Notabschaltung in sieben Regionen begonnen. Betroffen seien Charkiw, Sumy, Poltawa, Saporischschja, Donezk, Dnipropetrowsk und Kirowohrad, teilt das Unternehmen auf Telegram mit. In der Nacht sei es in einer Energieanlage zu einem Ausfall gekommen. Das Energiedefizit im System sei gestiegen. Seit dem Frühjahr haben die russischen Streitkräfte ihre Raketen- und Drohnenangriffe auf den Energiesektor in der Ukraine verstärkt. In vielen Regionen führte das zu Stromausfällen, die Ukraine musste in großem Umfang Strom aus der Europäischen Union importieren.

Orbán: Trump wäre sofort bereit für Friedensvermittlung

11.52 Uhr: US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist im Fall eines Wahlsiegs laut Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán unmittelbar zu Friedensvermittlungen zwischen Russland und der Ukraine bereit. Das teilte Orbán nach seinem Treffen mit Trump vergangene Woche in einem Brief an die EU-Staats- und Regierungschefs mit, der am Dienstag bekannt wurde.