Außenministerin Annalena Baerbock sprach von einem "Egotrip" der Ungarn. "Zu der ungarischen Interpretation der Ratspräsidentschaft ist bereits alles gesagt", sagte Baerbock. "Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Egotrips der letzten Tage große Irritation auch bei vielen anderen Akteuren auf der Welt ausgelöst haben", fügte die Grünen-Politikerin mit Blick auf die unabgesprochenen Reisen von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán nach Moskau und Peking hinzu. Wenn es jemanden gebe, der den Krieg in der Ukraine stoppen könne, dann sei dies Russlands Präsident Wladimir Putin. Kritik an der Regierung in Budapest kam auch von anderen EU-Außenministern.

Ukrainischer Außenminister reist zu Gesprächen nach China

10.01 Uhr: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba reist am Dienstag zu Gesprächen über eine mögliche Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen sein Land nach China. "Das Hauptthema der Gespräche wird die Suche nach Möglichkeiten sein, die russische Aggression zu stoppen, sowie die mögliche Rolle Chinas beim Erreichen eines nachhaltigen und gerechten Friedens", erklärte das Ministerium in Kiew. Der Besuch soll demnach bis Donnerstag dauern.

Das chinesische Außenministerium bestätigte das Treffen und erklärte, die Initiative für das Treffen sei von Peking ausgegangen.

Kreml: Ukraine-Kriegsziele derzeit wichtiger als US-Politik

8.38 Uhr: Der Krieg in der Ukraine hat nach Angaben des Kremlsprechers Dmitri Peskow in Russland Vorrang vor der US-Politik. "Die Wahlen sind noch vier Monate entfernt, und das ist ein langer Zeitraum, in dem sich viel ändern kann", sagt er dem russischen Medium "Shot" zu dem Verzicht von US-Präsident Joe Biden auf eine erneute Kandidatur. "Wir müssen geduldig sein und genau beobachten, was passiert. Priorität hat für uns die spezielle Militäroperation", fügt er mit Blick auf die Invasion in der Ukraine hinzu.

Russland: Brand in Ölraffinerie Tuapse gelöscht

8.12 Uhr: Ein durch einen ukrainischen Drohnenangriff verursachtes Feuer in der russischen Ölraffinerie Tuapse am Schwarzen Meer ist nach offiziellen Angaben gelöscht worden. Die Raffinerie, die dem Ölkonzern Rosneft gehört, sei bei dem Drohnenangriff in der Nacht beschädigt worden, hatten russische Beamte aus der Region Krasnodar mitgeteilt.

Ukrainische Drohnen attackieren Russland