Wieder ist ein Kampfflugzeug in Russland abgestürzt. Und ein russischer Armeegeneral ist wegen Korruption verhaftet worden. Alle Informationen im Newsblog.

Russischer Kampfbomber abgestürzt

15.35 Uhr: In Russland ist zum zweiten Mal in dieser Woche ein Kampfflugzeug des Verteidigungsministeriums abgestürzt. Ein Kampfbomber vom Typ Suchoi Su-34 sei im Gebiet Wolgograd im Süden Russlands bei einem planmäßigen Trainingsflug in menschenleerem Gebiet aufgeschlagen. Die Piloten hätten sich aus der Maschine herauskatapultiert und seien am Leben, teilte das Ministerium mit. Demnach soll der Absturz eine technische Ursache haben. Details wurden nicht genannt. An Bord sollen keine Raketen gewesen sein.

Ein Video, das in sozialen Medien zirkuliert, soll die Absturzstelle zeigen:

Bereits am Donnerstag war im Gebiet Kaluga ein Kampfhubschrauber vom Typ Mi-28 abgestürzt. Die zwei Insassen starben nach Angaben des Ministeriums. Auch da soll es eine technische Ursache für den Absturz gegeben haben. Mi-28 werden im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beispielsweise eingesetzt, um gegnerische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge zu zerstören.

Russischer Armeegeneral wegen Korruption verhaftet

11.04 Uhr: Ein Gericht in Moskau hat wegen Korruptionsverdachts Untersuchungshaft gegen einen russischen Armeegeneral angeordnet. Der frühere Vizeverteidigungsminister Dmitri Bulgakow sei in das Untersuchungsgefängnis Lefortowo gebracht worden, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Dort sitze bereits ein anderer früherer Vizeverteidigungsminister, Timur Iwanow, ein.

Der 69-jährige Bulgakow war in den ersten Monaten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine für die materiell-technische Ausstattung der Streitkräfte zuständig gewesen, bis er nach zahlreichen Pannen am 24. September 2022 entlassen wurde. Nach Angaben von Ermittlern soll unter Bulgakow ein System zur Versorgung der Truppen mit minderwertigem Proviant aus Trockenrationen zu überhöhten Preisen geschaffen worden sein. So sei etwa Rindfleisch durch Schwein und Huhn ersetzt und auch die Kalorienzahl der Versorgungspakete gesenkt worden.

Während die russischen Soldaten minderwertigen Proviant erhalten hätten, soll der General in Saus und Braus gelebt haben. Er erhielt wohl ein Jahreseinkommen von 15 Millionen Rubel (158.000 Euro) und besaß eine Villa, eine Wohnung und mehrere Grundstücke. Bulgakow hatte darum gebeten, die Untersuchungshaft im Hausarrest abzusitzen. Dies wurde jedoch abgelehnt, berichtete Tass.

Mehrere ukrainische Drohnen in russischer Grenzregion

0.55 Uhr: Der Gouverneur der südrussischen Grenzregion Bryansk teilt mit, dass russische Luftabwehreinheiten am späten Freitagabend innerhalb einer Stunde zwölf ukrainische Drohnen abgefangen haben. "Dank unserer tapferen Verteidiger wurden alle Luftziele abgefangen und zerstört", schreibt Gouverneur Alexander Bogomaz in der Messaging-App Telegram. Wjatscheslaw Gladkow, der Gouverneur der Region Belgorod, die ebenfalls an der ukrainischen Grenze im Südosten des Landes liegt, teilt mit, dass drei Drohnenangriffe und eine Reihe von Granateneinschlägen Fensterscheiben zertrümmert und einige andere Schäden an Gebäuden verursacht hätten.

Freitag, 26. Juli 2024

Selenskyj spricht von schwieriger Lage im Osten

21.33 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte sind im Osten des Landes nach Darstellung von Präsident Wolodymyr Selenskyj schwer unter Druck. Vor allem die Lage rund um Pokrowsk im Gebiet Donezk sei von der Militärführung gründlich analysiert worden, sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. "Dieses Gebiet war und ist nach wie vor der Schwerpunkt der russischen Angriffe." Es müsse alles getan werden, um die ukrainischen Verteidigungspositionen in der Region zu stärken.