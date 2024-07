Russland greift ukrainische Infrastruktur an. Generalinspekteur Breuer warnt vor der russischen Armee. Alle Informationen im Newsblog.

Russland wirft deutsch-russischem Anwalt Hochverrat vor

13.45 Uhr: Russland beschuldigt den deutsch-russischen Anwalt German Moyzhes des Hochverrats. Er habe Russen geholfen, europäische Aufenthaltsgenehmigungen zu bekommen, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Justizbehörden. Er befinde sich derzeit in Untersuchungshaft in einem Moskauer Gefängnis. In Russland kann wegen Hochverrats eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden.