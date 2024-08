Menschliche Überreste in Krokodil gefunden

Eine russische Rakete trifft eine Klinik im Zentrum der Stadt Charkiw. In Kiew soll es in der Nacht Angriffe gegeben haben. Alle Informationen im Newsblog.

Russland will Grenzübertritt ukrainischer Kämpfer vereitelt haben

10.30 Uhr: Russische Soldaten haben dem Gouverneur der Region Kursk, Alexej Smirnow, zufolge einen Grenzübertritt des ukrainischen Militärs vereitelt. Wie der Telegramkanal Mash, der Verbindungen in russische Sicherheitskreise hat, berichtet, hätten etwa 100 ukrainische Kämpfer versucht, in der Gegend von Sudscha über die Grenze zu gelangen. Bei ukrainischem Beschuss seien fünf Menschen verletzt worden, drei davon seien Kinder. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Kursk grenzt an die Region Sumy im Nordosten der Ukraine.

Gouverneur: Zivilist bei ukrainischem Angriff auf Belgorod getötet

10 Uhr: In der russischen Grenzregion Belgorod ist Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow zufolge ein Zivilist bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Über der Region seien neun Drohnen abgeschossen worden, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Über der Region Kursk seien es am frühen Morgen 13 Drohnen gewesen.

Russische Rakete trifft Klinik in Charkiw

9.55 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff auf die nordostukrainische Stadt Charkiw ist den örtlichen Behörden zufolge eine Klinik getroffen worden. Zwei Menschen seien wegen akuter Stressreaktionen behandelt worden, teilt die Regionalverwaltung auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Es könnten sich aber noch Menschen unter den Trümmern befinden.

Die ukrainische Luftwaffe teilt mit, dass das russische Militär vier ballistische Raketen und zwei Luft-Boden-Raketen auf Ziele in der Ukraine abgefeuert habe. Nur zwei der ballistischen Raketen seien abgeschossen worden. Ein in sozialen Netzwerken kursierendes Video zeigt, wie eine mutmaßlich beschädigte russische Rakete im östlichen Kiewer Vorort Browary herabstürzt und explodiert. Zudem hat die russische Armee den Angaben nach 15 Kampfdrohnen auf Ziele in den Gebieten Kiew, Cherson, Mykolajiw und Chmelnyzkyj eingesetzt. Alle sollen abgefangen worden sein. Dennoch gibt es Behördenangaben zufolge im Kiewer Umland Schäden durch herabstürzende Trümmerteile.

Selenskyj appelliert: Brauchen pünktliche Waffenhilfe für Abwehrkampf

6.47 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt vor Verzögerungen bei der Lieferung von zugesagten Waffen oder Munition aus dem Westen für die Verteidigung seines Landes. "Für uns ist es wichtig, dass zwischen der Ankündigung der Pakete und ihrem Einsatz an der Front ein Minimum an Zeit vergeht", sagt er in seinem abendlichen Videobeitrag. Er sei allen Partnern dankbar, die ihre Zusagen pünktlich einhielten. Zudem arbeite seine Regierung bereits an neuen Paketen, die die Position der Ukraine im Herbst stärken könnten. Genaueres sagt Selenskyj dazu nicht.

Experte fordert weitere Kampfjets für Kiew: "Müssen nicht nur F-16 sein"

6.30 Uhr: Nach dem Eintreffen der ersten Kampfflugzeuge des Typs F-16 aus amerikanischer Produktion in der Ukraine spekulieren Experten bereits über weitere Flugzeugtypen. "Wenn wir schon davon reden, dass wir 128 Kampfflugzeuge benötigen, so müssen es nicht nur F-16 sein", sagt der Leiter der in Kiew ansässigen, auf militärische Themen spezialisierten Consultingfirma "Defense Express", Valerij Rjabych. "Es könnten auch (französische) Mirage 2000/5 oder die (schwedische) Saab Gripen sein." Man sollte nichts definitiv ausschließen.

Die Ukraine werde definitiv weiter mit Kampfflugzeugen aus westlicher Produktion aufgerüstet. Mit der Zeit könnte die Luftwaffe der Ukraine auch mit Kampfjets der sogenannten fünften Generation wie der F-35 ausgerüstet werden. "Denn bei Flugzeugen geht es nicht um Taktik – es geht um Strategie", sagt Rjabych im Fernsehen. "Wenn wir also bereits F-16 erhalten haben, werden unsere Piloten auch andere westliche Flugzeuge beherrschen."

Strack-Zimmermann fordert weitere Waffenlieferungen an Kiew