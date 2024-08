An der ukrainisch-russischen Grenze soll es schwere Kämpfe gegeben haben. Alle Informationen im Newsblog.

Putin: Angriffe auf russische Region Kursk sind schwere Provokation

13.52 Uhr: Ukrainische Streitkräfte dringen in die russische Grenzregion Kursk ein. Kremlchef Wladimir Putin hat die Situation vor Ort jetzt zur Chefsache erklärt. Mehr dazu lesen Sie hier. Er wertet die Angriffe als schwere Provokation und wirft ukrainischen Kräften einen "wahllosen Beschuss ziviler Ziele" vor.

Gouverneur: Tausende aus russischer Grenzregion evakuiert

12.05 Uhr: Angesichts ukrainischer Angriffe sind aus der russischen Grenzregion Kursk nach Angaben des dortigen Gouverneurs tausende Menschen evakuiert worden. "Mehrere Tausend Menschen haben die unter Beschuss befindliche Region mit unserer Hilfe verlassen", teilt der Gouverneur Alexej Smirnow in einer Videobotschaft im Onlinedienst Telegram mit.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau dauerten die Gefechte in der Grenzregion den zweiten Tag in Folge an. Es seien auch Notunterkünfte mit rund 2.500 Plätzen eingerichtet worden. Dort seien auch Psychologen im Einsatz.

Laut russischem Verteidigungsministerium wird die Region Kursk seit Dienstag massiv von ukrainischen Streitkräften mit Drohnen und Panzertechnik angegriffen. Aus Kiew gab es dazu zunächst keine Stellungnahme. Es gab mehrere Tote und mehr als 20 Verletzte. Die Ukraine hat in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg immer wieder auch Ziele im benachbarten Land angegriffen.

Sechseinhalb Jahre Straflager für russischen Militärblogger

11.22 Uhr: In Russland ist der Militärblogger Andrej Kurschin zu sechseinhalb Jahren Straflager verurteilt worden. Er habe falsche Informationen über die Streitkräfte verbreitet, teilt die Ermittlungsbehörde mit. Kurschin betrieb den Telegram-Kanal "Moscow Calling", der die Ziele von Russlands Krieg gegen die Ukraine unterstützte. Allerdings kritisierte Kurschin die Art und Weise, in der die Militärführung den Feldzug leitete. Analysten des Instituts für Kriegsforschung beschrieben Kurschin zum Zeitpunkt seiner Festnahme im August 2023 als einen "Ultranationalisten am äußersten Rand", der die Grenzen zulässiger Kritik an den russischen Kriegsanstrengungen überschritten habe.

Angriffe in russischer Grenzregion: Die Ukraine dreht den Spieß um

10.48 Uhr: Ukrainische Truppen sollen die Grenze zu Russland übertreten haben. Es finden Gefechte statt. Die Operation unterscheidet sich deutlich von früheren Grenzübertritten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland wirft Ukraine Angriff auf Zivilisten in Kursk vor

07.15 Uhr: Das Außenministerium in Moskau wirft der Ukraine einen Angriff auf die russische Oblast Kursk vor und spricht von einem "Terrorakt" gegen die Zivilbevölkerung. "Das ist ein weiterer Terrorakt", sagt die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, dem russischen Hörfunksender Sputnik, wie die Agentur RIA meldet. "Er richtet sich offensichtlich gegen eine friedliche Bevölkerung, gegen eine Zivilbevölkerung."

Das ukrainische Militär habe seine Luftangriffe auf Kursk fortgesetzt, erklärt zudem das Verteidigungsministerium. Am Dienstag habe es bereits ukrainische Angriffe mit Panzern gegeben. Die Oblast Kursk grenzt an die Ukraine. Diese feuert immer wieder Artillerie und Raketen auf russisches Territorium und hat mit Langstrecken-Drohnen Ziele tief im Inneren Russlands angegriffen. Infanterieangriffe kommen allerdings selten vor.