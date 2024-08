Ukrainische Truppen sollen bei Brjansk einen Vorstoß unternommen haben. Auf einem russischen Militärflugplatz sei nach einem Angriff ein Feuer ausgebrochen. Alle Informationen im Newsblog.

Russen rücken in Ostukraine vor – Ort Nju-Jork erobert

10.57 Uhr: Russische Truppen haben nach wochenlangen Kämpfen angeblich den kleinen Ort Nju-Jork in der Ostukraine erobert. Von ukrainischer Seite gibt es dazu nur indirekte Eingeständnisse: Der Generalstab in Kiew beschreibt die Lage in seinem Bericht für Nju-Jork bei Torezk nicht mehr als umkämpft. Zuletzt war am Mittwochmorgen von russischen Angriffen auf den Ort im Gebiet Donezk die Rede gewesen. Auch einige ukrainische Militärblogger schlagen den Ort der russischen Seite zu.

In Moskau hat Verteidigungsminister Andrej Beloussow seinen Truppen bereits am Mittwochnachmittag zur Eroberung von Nju-Jork gratuliert. Der ungewöhnliche ukrainische Ortsname Nju-Jork (Neu-Jork) hat nichts mit der US-Metropole zu tun. Deutsche Siedler nannten ihre Neugründung im 19. Jahrhundert nach der alten Heimat, der Gemeinde Jork im Alten Land bei Hamburg.

Chef der Atomenergiebehörde besucht russisches AKW in Kursk

10.39 Uhr: Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, will kommende Woche das russische Atomkraftwerk in Kursk besuchen. Die IAEA könne diesen Termin "kommende Woche" bestätigen, sagt ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatte Grossi vor den Auswirkungen der Kämpfe auf das AKW in Kursk gewarnt und "alle Parteien zur maximalen Zurückhaltung" empfohlen.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine warnt die IAEA immer wieder vor der Gefahr eines Atomunfalls infolge der Kämpfe, insbesondere rund um das russisch besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja.

US-Botschaft in Kiew warnt wegen Unabhängigkeitstag vor Angriffen

10.25 Uhr: Die amerikanische Botschaft in Kiew warnt im Vorfeld des ukrainischen Unabhängigkeitstags am Samstag vor einem verstärkten Risiko für ukrainische Luftangriffe. In den kommenden Tagen und über das Wochenende gebe es eine erhöhte Gefahr, dass Russland die Ukraine mit Drohnen und Raketen angreife, teilt die Botschaft auf ihrer Internetseite mit.

Die Ukraine begeht am 24. August den 33. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Der Feiertag hat seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine vor zweieinhalb Jahren eine größere Bedeutung für die Ukrainer bekommen. Nach der Invasion ukrainischer Soldaten in die Grenzregion Kursk sprach Russlands Präsident Wladimir Putin von einer Provokation und kündigte eine "angemessene Reaktion" an.

Brand nach Angriff auf russischen Luftwaffenstützpunkt

9.54 Uhr: Auf einem Militärflugplatz im Gebiet Wolgograd ist russischen Angaben zufolge durch einen ukrainischen Drohnenangriff ein Brand ausgelöst worden. Nach Darstellung von Gebietsgouverneur Andrej Botscharow wehrte die russische Flugabwehr die meisten Flugobjekte des nächtlichen Angriffs ab. Durch den Absturz einer Drohne sei jedoch das Feuer "auf dem Gelände eines Objektes des Verteidigungsministeriums" ausgebrochen.

Inoffizielle russische Telegramkanäle nannten als Ort den Fliegerhorst Marinowka, der etwa 45 Kilometer westlich der Gebietshauptstadt Wolgograd liegt. Auf dem zivilen Flughafen der Millionenstadt an der Wolga wurde der Flugverkehr wegen der Drohnengefahr zeitweise eingeschränkt, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldet.

Das russische Verteidigungsministerium teilt mit, es seien in der Nacht zu Donnerstag 28 ukrainische Drohnen abgefangen worden, davon allein 13 über dem Gebiet Wolgograd. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar.

Russische Region Kursk lässt Fertigbunker aufstellen

9.00 Uhr: Gut zwei Wochen nach dem Einmarsch ukrainischer Truppen in die russische Grenzregion Kursk werden dort nach Angaben der Behörden Schutzräume aus Beton für die Bevölkerung eingerichtet. "Auf meine Anweisung hin hat die Verwaltung der Stadt Kursk zentrale Orte für die Aufstellung von modularen Fertigbunkern festgelegt", erklärt Regionalgouverneur Alexej Smirnow auf Telegram.

So würden an belebten Orten wie an 60 Bushaltestellen Bunker errichtet. Smirnow veröffentlicht ein Foto von einem Lkw, der einen der Blöcke anliefert. Auch in zwei anderen Orten werden laut Smirnow Bunker aufgestellt, unter anderem in Kurschatow. Dort steht das Atomkraftwerk der Region Kursk. Russland hat der Ukraine vorgeworfen, die Anlage angreifen zu wollen. Die Ukraine weist dies zurück.

Klingbeil: Deutschland springt bei neuen Ukraine-Hilfen notfalls ein