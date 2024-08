Eine russische Rakete hat ein Hotel zerstört. Russland hat einen groß angelegten Luftangriff auf die Ukraine gestartet. Alle Informationen im Newsblog.

CIA: Ukraine will erobertes russisches Gebiet für eine Weile halten

15.50 Uhr: Die ukrainischen Truppen sind nach Einschätzung des US-Geheimdienstes CIA entschlossen, das von ihnen eroberte russische Territorium "für eine gewisse Zeit" zu halten. Eine zu erwartende russische Gegenoffensive werde ein schwieriger Kampf werden, sagt CIA-Vize-Direktor David Cohen.

Am 6. August waren Tausende ukrainische Soldaten überraschend in die russische Oblast Kursk eingerückt und haben nach Angaben der Führung in Kiew mehr als 100 Ortschaften und ein Gebiet von mehr als 1.000 Quadratmetern unter ihre Kontrolle gebracht. Der russische Präsident Wladimir Putin werde sich mit den "Nachwirkungen des Verlusts russischen Territoriums in seiner eigenen Gesellschaft auseinandersetzen müssen", sagt Cohen auf einer Geheimdienstkonferenz.

Selenskyj unzufrieden vor Treffen des Nato-Ukraine-Rats

13.45 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat sich nach massiven Luftangriffen Russlands an seine Unterstützer in der Nato gewandt und um ein Treffen des Nato-Ukraine-Rats gebeten. Heute beraten sich deshalb Botschafter der Mitgliedsstaaten mit Vertretern der Ukraine. Warum das Treffen für Selenskyj nicht einfach wird, lesen Sie hier.

Offenbar Drohnenangriff auf russisches Öllager

4.43 Uhr: In der südrussischen Region Rostow steht Berichten zufolge ein Öllager in Flammen. Mehrere russische Telegram-Kanäle und das ukrainische Portal "Kyiv Independent" berichten von einem mutmaßlichen ukrainischen Drohnenangriff auf das Depot Glubokinskaja. Der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubew, erklärte demnach, dass vier ukrainische Drohnen über dem Gebiet abgeschossen worden seien.

Einen Angriff auf ein Öllager erwähnt er jedoch nicht. Offizielle Angaben über Schäden oder Verletzte liegen den Berichten zufolge zunächst nicht vor. Die Region Rostow grenzt im Westen an die Ukraine mit den umkämpften Gebieten Donezk und Luhansk.

Dienstag, 27. August

Selenskyj: Gespräch mit Putin sinnlos

17.21 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Sinnlosigkeit von einem Dialog mit Kremlchef Wladimir Putin unter den gegebenen Umständen bekräftigt. "Die Welt wartet, dass die Ukraine einen Kompromissplan vorlegt, wie sie den Krieg morgen beenden kann", sagt er bei einer Veranstaltung in Kiew. "Es ist nicht so, dass es keine Kompromisse mit Putin gibt, aber mit Putin ist der Dialog heute leer, bedeutungslos, weil er den Krieg nicht diplomatisch beenden will." Putin sei zwar zu diplomatischen Verhandlungen bereit, doch wolle er 30 Prozent der Ukraine behalten. "Und da werden wir mit ihm nicht mitspielen", betont Selenskyj.

Der ukrainische Vorstoß in die westrussische Region Kursk hat nach Selenskyjs Meinung viele Stimmen verstummen lassen, die bisher einen Frieden auf Kosten Kiews haben wollten. "Die Kursk-Operation hat uns sehr geholfen, dafür zu sorgen, dass die Zahl der Stimmen zu diesem Thema geringer wird", wird Selenskyj weiter von der Agentur Unian zitiert.

Die Ukraine versucht, einen eigenen Friedensplan von der Weltgemeinschaft absegnen zu lassen. Bei der Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz im Juni stimmten bereits zahlreiche Länder diesem Plan zu, allerdings ist Russland nicht in diese Verhandlungen eingebunden. Der Friedensplan aus Kiew sieht den Abzug russischer Truppen aus allen Gebieten der Ukraine vor, einschließlich der Krim. Daneben soll Russland Reparationszahlungen zustimmen. Zuletzt sollen sich alle Moskauer Verantwortlichen für den Krieg – Politiker und Militärs gleichermaßen – vor einem internationalen Gericht verantworten.

Kursk: Geheimdienst ermittelt gegen Journalisten