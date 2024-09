Psychologe: Rüpel suchen sich immer ein wehrloses Opfer aus

Laut David R. Shedd sollen diese "Mind Games", also die "Psychospielchen" des Kremls, zur Verunsicherung in den westlichen Regierungen beitragen, schrieb der ehemalige Direktor der Defense Intelligence Agency, eines US-Militärgeheimdienstes, in einem Beitrag für das Fachmagazin "Foreign Policy". "Putin weiß, dass er durch nichts besser die Knöpfe des Westens drücken kann als durch Nukleardrohungen", analysierte Geheimdienstexperte Shedd. "Putin verlässt sich darauf, dass die Angst vor einer nuklearen Eskalation die Unterstützer der Ukraine in Washington, Berlin und anderswo lähmt. Das Resultat ist eine Appeasement-Politik, weil man fürchtet, Putin zu sehr in die Ecke zu drängen."

Der kanadische Psychologe Tony Volk stellte angesichts der putinschen Gewaltandrohungen einmal fest: "Wenn ich mir die Situation anschaue, wie sie sich in der Ukraine gerade entwickelt, komme ich nicht umhin festzustellen, dass der russische Präsident sich wie ein Schulhofrüpel verhält – allerdings einer, der Zugang zu Atomwaffen hat." Und wie bei solchen Rüpeln üblich, habe er sich ein Opfer ausgesucht, das allein nicht in der Lage sei, sich zu verteidigen (Ukraine) und das deshalb auf die Hilfe größerer Jungs (Nato) angewiesen sei, die sich bislang aber nicht trauen, das Opfer angemessen zu verteidigen, so Volk. Es gebe in einer solchen Situation nur zwei Möglichkeiten, so der Psychologe: "Entweder der Tyrann lenkt ein und erkennt die Vorteile von Verhandlungen, oder jemand zeigt ihm die Grenzen auf".

Bislang ist Russland aber weder zu dem einen noch dem anderen bereit. Erst in dieser Woche bekräftigte der Kreml seinen Willen, die "Spezialoperation" in der Ukraine zu Ende zu führen, sprich: die gesamte Ukraine zu unterwerfen. Einem möglichen Friedensprozess will Russland nur unter inakzeptablen Bedingungen zustimmen: eine "Entnazifizierung" und ein Systemwechsel in der Ukraine, die weitgehende Entmilitarisierung des Landes und keine Schutzgarantien durch den Westen. Das wäre für Kiew gleichbedeutend mit der Unterwerfung unter das russische Diktat. Zugleich schloss Putins Sprecherin für das Außenamt eine Teilnahme an der von der Ukraine initiierten zweiten Friedenskonferenz aus.

Putins Geschichte von der Ratte

Angesichts der russischen Verweigerung platzte dem britischen Außenminister am Rande der UN-Vollversammlung der Kragen. Er wandte sich direkt an Putin: "Ihre Invasion dient Ihrem eigenen Interesse, nur Ihrem, um Ihren Mafiastaat zu einem Mafiaimperium auszubauen, einem Imperium, das auf Korruption aufgebaut ist und das russische Volk ebenso wie die Ukraine ausraubt", sagte David Lammy am Mittwoch in New York. Dieses Imperium Putins gründe sich auf Lügen und verbreite im In- und Ausland Desinformationen, um Unruhen zu stiften.